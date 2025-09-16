Stipendio aumentato fino al 2026 e pensione anticipata per oltre 7000 lavoratori italiani

Bonus Giorgetti: come funziona e chi può richiederlo

Il Bonus Giorgetti rappresenta una misura innovativa rivolta ai lavoratori che hanno già maturato il diritto alla pensione, consentendo loro di posticipare il pensionamento con un duplice vantaggio economico. Questa agevolazione permette infatti di incrementare subito lo stipendio e, allo stesso tempo, di aumentare la futura pensione grazie ai contributi versati durante il periodo lavorativo aggiuntivo. Più di 7.000 lavoratori hanno già scelto questa opportunità, usufruendo di un meccanismo che combina uno sgravio contributivo immediato e un aumento del montante contributivo.

Il funzionamento è piuttosto semplice: chi ha ottenuto il diritto alla pensione con le attuali regole di Quota 103 o la pensione anticipata ordinaria può continuare a lavorare evitando il versamento del 9,19% di contributi a carico del lavoratore, che invece restano in busta paga. Contestualmente, il datore di lavoro continua a versare la sua quota del 33%, garantendo così un incremento del montante contributivo e un potenziale miglioramento della pensione futura.

Questa formula è particolarmente attrattiva in quanto il bonus non genera impatto sul reddito imponibile né sull’ISEE, tutelando così la posizione fiscale e assistenziale del lavoratore. La misura si rivolge specificamente a coloro che, pur avendo maturato il diritto alla pensione, desiderano prolungare l’attività lavorativa per ottenere benefici economici immediati e di lungo termine, configurandosi come una soluzione pragmatica e appetibile nell’attuale contesto previdenziale.

Vantaggi immediati e futuri per stipendio e pensione

Il Bonus Giorgetti consente di ottenere un aumento sostanziale dello stipendio fino alla fine dell’anno grazie al meccanismo dello sgravio contributivo pari al 9,19%. Questo significa che la quota dei contributi dovuta dal lavoratore non viene effettivamente versata all’INPS, ma rimane in busta paga come importo netto aggiuntivo, senza aumentare il reddito imponibile né influire sull’ISEE. Di conseguenza, il lavoratore percepisce un incremento immediato della retribuzione mensile, con benefici tangibili sulla liquidità personale.

Parallelamente, il datore di lavoro continua a versare regolarmente la propria quota contributiva, pari al 33%. Questo aspetto è cruciale perché alimenta il montante contributivo, elemento fondamentale per il calcolo della pensione futura secondo il sistema contributivo. Pertanto, oltre al vantaggio salariale immediato, si costruisce un incremento previdenziale che si tradurrà in una pensione più elevata, valorizzando gli ulteriori mesi di contribuzione. Questa doppia convenienza rende il bonus molto appetibile per chi punta a ottimizzare il proprio percorso pensionistico.

Inoltre, questa opzione è particolarmente vantaggiosa per chi, per ragioni di calcolo contributivo, aveva evitato di anticipare il pensionamento con Quota 103. Prolungando l’attività lavorativa, si preserva la possibilità di migliorare le condizioni economiche sia nel breve sia nel lungo termine, bilanciando con efficacia esigenze di reddito immediato e di sicurezza pensionistica. La misura quindi si configura come un’opportunità concreta per migliaia di lavoratori vicini all’età pensionabile che intendono usufruire di condizioni più favorevoli sia sul fronte dello stipendio che della pensione.

Le prospettive per il 2026 e la quota 41 flessibile

Le prospettive per il 2026 si delineano all’insegna di una possibile rivoluzione previdenziale con l’introduzione della quota 41 flessibile, destinata a modificare significativamente le scelte di pensionamento per chi ha accumulato un lungo percorso contributivo. Questa nuova formula consentirà di anticipare l’uscita dal lavoro a chi ha maturato almeno 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, ma con un meccanismo di penalizzazione lineare del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni previsti per la pensione di vecchiaia. Tale riduzione, pur gravando sull’assegno pensionistico, è valutata sostenibile soprattutto per i lavoratori che raggiungono i 62 anni o più.

Per i beneficiari del Bonus Giorgetti, questa novità potrebbe rappresentare un’opportunità per uscire dal lavoro senza dover attendere i requisiti attuali più restrittivi come quota 103 o la pensione anticipata ordinaria. La possibilità di accedere alla pensione con quota 41 flessibile infatti, combinata con l’accumulo di contributi aggiuntivi registrato durante i mesi di lavoro posticipato, offre un miglior equilibrio tra anticipo dell’uscita e ammontare della pensione. Inoltre, il sistema contributivo premia ulteriormente chi posticipa l’uscita aumentando il coefficiente di trasformazione della rendita pensionistica in base all’età.

In sostanza, il 2026 potrebbe segnare un punto di svolta per i lavoratori che hanno scelto il bonus, concedendo loro la possibilità di valutare con maggiore flessibilità il momento più conveniente per il pensionamento, bilanciando la penalizzazione per anticipo con il vantaggio derivante dall’incremento contributivo e dai benefici del nuovo coefficiente legato all’età effettiva di uscita.