Samira rivoluziona La Ruota della Fortuna, ma il nuovo look divide il pubblico: abito definito una bomboniera sorpresa

Look sotto accusa

Nella puntata del 24 gennaio de La Ruota della Fortuna, l’outfit di Samira Lui ha rubato la scena al gioco. Il bustier bianco con minigonna strutturata a grandi cerchi ha creato un effetto scenico tanto teatrale quanto poco armonioso, richiamando più un costume di Carnevale che un abito da prima serata.

La reazione di Gerry Scotti è stata eloquente: il conduttore, solitamente prodigo di complimenti, ha scherzato definendo la collega “un cigno con i tacchi”, salvo poi stemperare con ironia chiedendole in prestito il vestito “per una festa”. Una battuta che ha confermato quanto la scelta stilistica fosse azzardata anche per gli addetti ai lavori in studio.

Con grande autoironia, la stessa Samira ha definito il proprio abito “una bomboniera”, centrando il punto critico: volumi eccessivi, proporzioni sbilanciate, zero versatilità televisiva. Il risultato è stato un look che ha distratto dal tabellone e dalla gara, diventando il vero protagonista social della serata, più commentato dei concorrenti e delle parole indovinate.

Stylist nel mirino

Sui social si è diffuso rapidamente un video satirico di un giovane comico che immagina il dietro le quinte del programma. Nel clip, la stylist della showgirl viene dipinta come una sorta di “sorellastra di Cenerentola”, talmente gelosa della bellezza di Samira Lui da selezionare, puntata dopo puntata, gli abiti meno valorizzanti disponibili in guardaroba.

La scena è evidentemente parodistica, ma coglie un sentimento diffuso: molti utenti si chiedono come, in una produzione firmata Mediaset e in uno show di punta, sia possibile arrivare a una scelta così discutibile quando il ventaglio di proposte couture, prêt-à-porter e artigianali è potenzialmente vastissimo.

Non si mette in dubbio la professionalità del team, ma la percezione è quella di un cortocircuito d’immagine: l’intento di rendere Samira scenografica si è trasformato in una caricatura fashion. Il punto debole non è il bianco in sé, né la voglia di stupire, ma l’eccesso di volume e l’assenza di equilibrio tra corpo, movimento e inquadrature televisive ad alta definizione.

Tra Carnevale e fenomeno pop

I cerchi rigidi della gonna ricordano le sottogonne dei vecchi costumi da principessa, quelle che a fine giornata di festa si annodavano sotto gli abiti di Carnevale. Una coincidenza che sembra quasi un’anticipazione della prossima tappa lavorativa di Samira Lui: la showgirl sarà madrina della 22ª edizione del Corso mascherato del Carnevale di Santarcangelo, in provincia di Rimini.

Domenica 25 gennaio, davanti a oltre diecimila persone attese, Samira guiderà la sfilata sul corso principale e darà ufficialmente il via alla festa in piazza. Per l’occasione è stato realizzato anche un carro dedicato a La Ruota della Fortuna, ulteriore conferma di come il game show, rinato dopo l’era Mike Bongiorno, sia diventato fenomeno pop, prodotto tv e persino gioco da tavolo di grande successo.

In questo scenario, anche gli scivoloni di stile finiscono per alimentare la narrazione: la simpatia di Samira e la complicità con Gerry Scotti trasformano persino una “bomboniera” fuori luogo in contenuto virale, capace di rafforzare la riconoscibilità del programma nel flusso social e televisivo.

FAQ

D: Chi ha commentato per primo l’abito bianco di Samira?
R: Il primo commento ironico è arrivato da Gerry Scotti in diretta durante il game show.

D: Perché il vestito è stato definito “bomboniera”?
R: Per via del bianco candido e della minigonna a cerchi, che ricordavano le classiche bomboniere nuziali.

D: La stessa Samira ha criticato il proprio look?
R: No, ma ha usato autoironia, ammettendo in diretta la somiglianza con una “bomboniera”.

D: I social come hanno reagito all’outfit?
R: Il video dell’uscita di Samira è diventato virale, generando meme, battute e parodie sul look.

D: Chi viene indicata come responsabile delle scelte di stile?
R: Il dibattito online si è concentrato sulla stylist della showgirl, pur senza metterne davvero in dubbio la professionalità.

D: Qual è il prossimo impegno pubblico di Samira Lui?
R: Sarà madrina del Corso mascherato del Carnevale di Santarcangelo, in provincia di Rimini.

D: Perché è stato creato un carro dedicato al game show?
R: Il carro celebra la popolarità di La Ruota della Fortuna, diventata fenomeno televisivo e culturale.

D: Qual è la fonte giornalistica originaria della notizia sul look di Samira?
R: La notizia e le reazioni sull’abito provengono da un articolo pubblicato dal magazine online DiLei.

