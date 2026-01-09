Pensione a 64 anni, come ottenerla subito: requisiti, scorciatoie e rischi da conoscere

Requisiti anagrafici e contributivi

Pensione anticipata contributiva accessibile nel 2026 ai soli contributivi puri, ovvero chi ha iniziato a versare dopo la riforma Dini. Requisiti di base: almeno 64 anni compiuti e un minimo di 20 anni di contribuzione effettiva. Non sono conteggiabili periodi figurativi, volontari o da riscatto per raggiungere la soglia anagrafico-contributiva.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La platea interessata comprende i nati entro il 1962 che maturano i 20 anni nel corso del 2026. Il diritto si perfeziona solo se tutte le condizioni sono presenti al momento della decorrenza, con applicazione del solo calcolo contributivo.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La procedura di accesso prevede verifica dei versamenti utili nel Fondo di iscrizione e nelle eventuali gestioni interessate, con esclusione di accrediti non effettivi ai fini del requisito minimo. Resta necessario il possesso di un’anzianità assicurativa interamente successiva all’entrata in vigore della riforma Dini, senza periodi ante riforma che trasformerebbero il profilo assicurativo.

Soglia minima dell’assegno e importi aggiornati

Per l’accesso a 64 anni è richiesto che l’importo iniziale non sia inferiore a una soglia parametrata all’assegno sociale. Con la perequazione 2026, l’assegno sociale passa da 538,69 € a 546,24 € mensili.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Di conseguenza, la pensione liquidata con il solo metodo contributivo deve raggiungere almeno 3 volte l’assegno sociale: soglia aggiornata a 1.638,72 € al mese. Un importo inferiore comporta il rigetto della domanda, anche in presenza dei requisiti anagrafici e dei 20 anni di versamenti effettivi.

L’innalzamento della base di riferimento rende più selettivo l’accesso rispetto al 2025, incidendo sui profili con carriere discontinue o retribuzioni medio-basse. La verifica avviene sul rateo teorico alla decorrenza, senza possibilità di compensare con accrediti non effettivi o integrazioni esterne.

FAQ

  • Chi può accedere alla misura nel 2026? Solo i contributivi puri con 64 anni e 20 anni di contributi effettivi.
  • Qual è la soglia minima dell’assegno? Almeno 3 volte l’assegno sociale, pari a 1.638,72 € mensili nel 2026.
  • Perché la soglia è aumentata? Per effetto della perequazione che porta l’assegno sociale a 546,24 €.
  • I contributi figurativi contano per la soglia? Non rilevano per maturare i 20 anni; l’importo si calcola sul montante effettivo.
  • Cosa accade se l’importo è sotto soglia? La domanda viene respinta nonostante età e anzianità contributiva.
  • Si può integrare con altre rendite? Non ai fini del requisito minimo richiesto per l’accesso a 64 anni.

Agevolazioni per madri lavoratrici

Per le madri lavoratrici sono previste soglie ridotte rispetto al limite generale di tre volte l’assegno sociale. Con due o più figli, l’importo minimo richiesto scende a 2,6 volte l’assegno sociale, pari a 1.420,22 € mensili.

Con un solo figlio, la soglia è fissata a 2,8 volte l’assegno sociale, cioè 1.529,47 € al mese. Le riduzioni si applicano esclusivamente alla misura di pensione anticipata contributiva e non alterano gli altri requisiti, inclusi i 64 anni e i 20 anni di contribuzione effettiva.

Il controllo delle soglie avviene sul rateo iniziale determinato con calcolo contributivo, senza ricorso a integrazioni esterne o accrediti non effettivi; restano esclusi contributi figurativi, volontari e da riscatto ai soli fini del requisito minimo.

Stop al cumulo con rendite integrative

Dal 2026 viene meno la possibilità di sommare l’assegno liquidato dall’INPS con la rendita dei fondi di previdenza complementare per superare le soglie minime. La deroga applicata nel 2025 non è stata confermata in Legge di Bilancio, ripristinando il divieto di cumulo ai fini dell’accesso.

La verifica del requisito economico resta dunque ancorata al solo importo della pensione contributiva maturata nel regime obbligatorio, con effetto selettivo sui profili con carriere discontinue o retribuzioni medio-basse.

Le rendite integrative potranno essere erogate secondo le regole dei singoli fondi, ma non rilevano per il raggiungimento delle soglie di 3x, 2,8x o 2,6x dell’assegno sociale richieste per l’uscita a 64 anni.

FAQ

  • Chi rientra nelle soglie ridotte? Le madri lavoratrici con uno o più figli che accedono alla pensione anticipata contributiva.
  • Qual è la soglia con due o più figli? 1.420,22 € mensili, pari a 2,6x l’assegno sociale.
  • Qual è la soglia con un solo figlio? 1.529,47 € al mese, pari a 2,8x l’assegno sociale.
  • Le soglie ridotte modificano età e contributi? No, restano 64 anni e 20 anni effettivi.
  • Si possono usare rendite dei fondi pensione per raggiungere la soglia? No, dal 2026 il cumulo non è ammesso ai fini dell’accesso.
  • I contributi figurativi contano per il requisito minimo? No, non valgono per maturare i 20 anni richiesti.

Stop al cumulo con rendite integrative

Dal 2026 non è più consentito utilizzare la rendita dei fondi di previdenza complementare per integrare l’assegno INPS al fine di raggiungere le soglie minime richieste. La deroga in vigore nel 2025 non è stata rinnovata in Legge di Bilancio, ripristinando il divieto di cumulo ai fini dell’accesso a 64 anni.

La verifica dell’importo resta circoscritta alla sola pensione calcolata con metodo contributivo nel regime obbligatorio, senza apporto di rendite esterne, capitali o anticipazioni.

Le prestazioni dei fondi integrativi restano erogabili secondo i rispettivi regolamenti, ma non concorrono al raggiungimento delle soglie di 3x, 2,8x o 2,6x dell’assegno sociale richieste per l’uscita a 64 anni.

FAQ

  • Chi può accedere nel 2026? Contributivi puri con 64 anni e 20 anni di contributi effettivi.
  • Qual è la soglia base dell’assegno? 1.638,72 € mensili, pari a 3x l’assegno sociale 2026.
  • Sono previste soglie ridotte? Sì, per madri lavoratrici: 2,6x con due o più figli, 2,8x con un figlio.
  • Il cumulo con rendite integrative è valido? No, dal 2026 non rileva per l’accesso a 64 anni.
  • I contributi figurativi valgono per i 20 anni? No, ai fini del requisito minimo contano solo versamenti effettivi.
  • Cosa accade se l’importo è sotto soglia? La domanda viene respinta anche con età e anzianità maturate.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com