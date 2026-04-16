Pechino Express anticipazioni sesta puntata cosa accadrà nel nuovo episodio

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Pechino Express 2026, sesta tappa cinese che stravolge tutte le coppie

La sesta tappa di Pechino Express 2026, in onda giovedì 16 aprile su Sky e NOW, cambierà radicalmente la gara. In Cina, i concorrenti dovranno abbandonare le formazioni originarie e correre con nuove coppie, decise dal conduttore Costantino della Gherardesca.

Il “mix” dei viaggiatori, ispirato agli animali guida della tradizione cinese, renderà imprevedibile l’equilibrio tra le squadre, già provate dalle tappe precedenti e dall’eliminazione delle Biondine.

L’obiettivo resta uno: conquistare il pass per proseguire nel viaggio nel Paese del dragone, evitando l’eliminazione in una delle prove più dure e spettacolari dell’edizione.

In sintesi:

La sesta tappa in Cina introduce il rimescolamento totale delle coppie in gara.

Costantino della Gherardesca impone il “mix” per testare adattamento e collaborazione.

impone il “mix” per testare adattamento e collaborazione. Il percorso copre 355 chilometri da Huizhou fino a Nanjing .

fino a . Verdetto finale incerto: tappa eliminatoria o no sarà svelato solo in puntata.

Nuove coppie, 355 chilometri e Cina protagonista della sesta tappa

Il cuore della sesta tappa di Pechino Express 2026 è il rimescolamento delle coppie, una dinamica storica del format che quest’anno assume un peso decisivo. Costantino della Gherardesca comunicherà ai viaggiatori l’obbligo di “mixarsi” e ripartire da zero, spezzando abitudini, strategie e alleanze maturate finora.

I concorrenti, che assumeranno i nomi degli “animali guida” della cultura cinese, dovranno trovare in poche ore una nuova intesa per affrontare 355 chilometri di percorso: da Huizhou a Meren Quifeng, sede del Libro Rosso, fino al traguardo di Nanjing, antica capitale e simbolo della storia del Paese.

Lungo il tragitto, l’inviata Giulia Salemi seguirà le squadre documentando prove fisiche, imprevisti logistici e sfide culturali, in un contesto che esige resistenza, lucidità e capacità di adattamento immediato.

Alla partenza di questa tappa troviamo Gli Spassusi con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, I Raccomandati con Chanel Totti e Filippo Laurino, Le Dj con Jo Squillo e Michelle Masullo, I Veloci con Fiona May e Patrick Stevens, I Rapper con Dani Faiv e Tony 2Milli, e infine Le Albiceleste con Candelaria Solórzano e Camila Solórzano.

Dopo l’eliminazione delle Biondine – con Gaia de Laurentiis finita anche in ospedale nella precedente tappa – lo scenario competitivo sembrava stabilizzato. Il rimescolamento rimette invece tutti sullo stesso livello, valorizzando chi saprà costruire rapidamente fiducia e ruoli chiari nella nuova coppia.

L’incognita principale resta il Tappeto Rosso finale: solo nel verdetto di Costantino della Gherardesca si capirà se la tappa sarà eliminatoria, definendo chi continuerà l’avventura in Cina e chi dovrà fermarsi.

Impatto sul gioco e possibili scenari futuri per Pechino Express 2026

Lo scambio di partner in corsa non è solo un elemento di spettacolo, ma un vero stress test sulle dinamiche psicologiche dei concorrenti. I profili più abituati alla performance individuale – come atleti, artisti o rapper – potrebbero soffrire l’adattamento, mentre chi possiede spiccate doti relazionali potrebbe emergere.

In prospettiva, questa tappa cinese appare decisiva per ridefinire gerarchie, favoriti e outsider dell’edizione 2026: chi saprà dominare il caos organizzativo di 355 chilometri con un compagno inedito arriverà alle prossime puntate con un patrimonio di fiducia e narrazione televisiva maggiore.

Per il pubblico di Sky e NOW, l’appuntamento del 16 aprile si profila come uno snodo chiave, in grado di orientare non solo gli equilibri di gara, ma anche i racconti principali che accompagneranno Pechino Express 2026 nelle successive tappe asiatiche.

FAQ

Quando va in onda la sesta tappa di Pechino Express 2026?

La sesta tappa di Pechino Express 2026 va in onda giovedì 16 aprile in prima serata su Sky e in streaming su NOW.

Qual è il percorso completo della sesta tappa in Cina?

La tappa copre 355 chilometri, con partenza da Huizhou, passaggio a Meren Quifeng, sede del Libro Rosso, e arrivo finale a Nanjing.

Che cosa significa il rimescolamento delle coppie a Pechino Express?

Il rimescolamento prevede che i concorrenti abbandonino le coppie originarie, vengano “mischiati” da Costantino della Gherardesca e corrano con nuovi partner, testando adattamento e collaborazione.

Chi segue i concorrenti lungo il percorso della tappa cinese?

Lungo la sesta tappa cinese, l’inviata Giulia Salemi segue i concorrenti, racconta prove, imprevisti, dinamiche tra nuove coppie e momenti cruciali della gara.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su Pechino Express?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.