Robert De Niro al Festival di Cannes 2025 contro autocrati e minacce fasciste globali

La palma d’oro d’onore a Robert De Niro

Robert De Niro è stato insignito della prestigiosa Palma d’Oro d’onore al Festival di Cannes 2025, un riconoscimento che celebra la sua straordinaria carriera e il contributo duraturo al cinema mondiale. In una serata carica di emozioni, l’attore ha ricevuto questo premio speciale dalle mani di Leonardo DiCaprio, suggellando un momento di grande rilievo all’interno del panorama cinematografico internazionale. La consegna della Palma ha rappresentato non soltanto il tributo a un’icona artistica, ma anche un simbolo della continua vitalità del festival, capace di onorare figure che hanno definito la storia del cinema con ruoli indimenticabili e un impegno profondo verso le arti visive.



Il Festival di Cannes, noto per la sua attenzione alle opere di qualità e alla promozione della cultura, ha riconosciuto così il valore di De Niro non solo come interprete ma come portavoce della libertà creativa. La Palma d’Oro d’onore costituisce un’occasione di riflessione sul percorso di un artista che ha incarnato personaggi emblematici e ha saputo rinnovarsi costantemente mantenendo uno sguardo critico e appassionato verso le sfide contemporanee. Questa onorificenza sottolinea inoltre il ruolo centrale di De Niro nell’ambito del cinema internazionale, confermando il suo status tra i protagonisti più influenti della settima arte.

Il discorso impegnato contro autocrati e fascisti

Nel suo discorso al Festival di Cannes 2025, Robert De Niro ha adottato un tono fermo e diretto, denunciando con forza le derive autoritarie che minacciano le fondamenta della democrazia a livello globale. L’attore ha puntato il dito contro le politiche repressive e le retoriche divisive che, a suo avviso, alimentano il risorgere di autocrati e movimenti neofascisti. Ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la resistenza culturale contro tali minacce, evidenziando come il cinema e l’arte rappresentino strumenti vitali per contrastare l’oppressione e difendere i valori della libertà e della diversità.

De Niro non ha risparmiato critiche esplicite alle decisioni politiche che penalizzano la produzione artistica, facendo riferimento in particolare agli attacchi portati ai finanziamenti per la cultura e alla proposta di dazi punitivi su prodotti cinematografici stranieri. Ha definito queste misure come «inaccettabili e pericolose», sottolineando che la creatività non può e non deve essere ostacolata da barriere economiche o ideologiche. Sul palco di Cannes, l’attore ha invitato a una risposta civile ma decisa, esortando artisti e pubblico a organizzarsi e a partecipare attivamente alla vita democratica, anche tramite il voto.

«Siamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti di questo mondo» è stato il passaggio più evocativo del suo intervento, che ha rimarcato la centralità dell’arte quale baluardo contro ogni forma di repressione. De Niro ha richiamato l’attenzione sull’impegno collettivo necessario per salvaguardare un universo culturale libero e inclusivo, capace di unire piuttosto che dividere. Il discorso ha ricevuto un’ampia approvazione da parte della platea, confermando ancora una volta il ruolo pubblico dell’attore non soltanto come interprete ma come autentico protagonista della battaglia per i diritti civili e la democrazia nel mondo contemporaneo.

L’arte come strumento di lotta democratica

Robert De Niro ha ribadito con forza il ruolo imprescindibile dell’arte come strumento di lotta politica e sociale. L’arte, nelle sue molteplici forme, diventa un veicolo per la democrazia e un mezzo imprescindibile per contrastare i regimi autoritari. De Niro ha sottolineato come la creatività non sia mai neutrale: essa rappresenta un atto di resistenza e una manifestazione di libertà in sé, capace di rompere le catene imposte dalla censura e dall’oppressione. Per l’attore, ogni opera artistica è un contributo alla costruzione di una società inclusiva e pluralista.

Nel discorso, ha evidenziato come il cinema e le arti visive abbiano una dimensione intrinsecamente politica, non solo come espressione estetica, ma come forza in grado di influenzare il dibattito pubblico e promuovere valori di uguaglianza e fratellanza. De Niro ha indicato inoltre che gli artisti si trovano oggi in prima linea nella difesa della libertà di espressione, sfidando le narrazioni autoritarie che tentano di soffocare la diversità culturale. Il suo richiamo all’unità tra i creativi e il pubblico evidenzia un impegno condiviso necessario per mantenere viva una cultura libera e democratica, opponendosi attivamente al totalitarismo attraverso la parola, l’immagine e l’azione.