Home / SPETTACOLI & CINEMA / Milly Carlucci definisce il primo volto femminile di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci prepara Ballando con le Stelle 2026 tra nuovi volti e strategie

Milly Carlucci sta lavorando già ora alla stagione 2026 di Ballando con le Stelle, mentre è ancora impegnata con Canzonissima.

Le indiscrezioni, rilanciate da Alberto Dandolo su Oggi e da Davide Maggio, indicano una possibile concorrente di punta, Elettra Lamborghini, e un nuovo giurato, Giuseppe Cruciani.

Le trattative riguardano lo show del sabato sera di Rai 1, in onda dagli studi di Roma, per l’edizione 2026. L’obiettivo è rafforzare ascolti, impatto social e posizionamento del brand Rai nello spettacolo di prime time.

In sintesi:

Milly Carlucci tratta da mesi l’ingresso di Elettra Lamborghini a Ballando 2026.

tratta da mesi l’ingresso di a Ballando 2026. Ipotesi forte: Giuseppe Cruciani nuovo giurato accanto alla storica giuria Rai.

nuovo giurato accanto alla storica giuria Rai. Lamborghini già ballerina per una notte con Moreno Porcu , performance molto apprezzata.

, performance molto apprezzata. Cruciani in giuria rafforzerebbe dibattito, polarizzazione e centralità social del programma.

Elettra Lamborghini candidata protagonista della nuova stagione 2026

Secondo Alberto Dandolo, Milly Carlucci starebbe “facendo di tutto” per portare Elettra Lamborghini nel cast di Ballando con le Stelle 2026.

Cantante, volto televisivo e influencer, Elettra incarna quel mix di popolarità digitale, energia scenica e imprevedibilità narrativa che la produzione di Rai 1 cerca da anni per rinnovare il pubblico giovane e social oriented.

La Lamborghini è tutt’altro che un nome estraneo al format: è già nel cast di Canzonissima e nell’ultima edizione di Ballando, vinta da Andrea Delogu, è stata ballerina per una notte, esibendosi in una salsa travolgente con il professionista Moreno Porcu.

Quella performance, molto commentata sui social, ha convinto Milly Carlucci ad aprire immediatamente un tavolo per un ruolo più strutturato. Per la Lamborghini, la sfida sarebbe passare dall’effetto sorpresa di una singola esibizione a un percorso di crescita settimanale fondato su disciplina, tecnica e resilienza, elementi centrali del racconto televisivo di Ballando con le Stelle.

Ipotesi Cruciani in giuria e possibili equilibri nel cast

Parallelamente al lavoro sul cast dei concorrenti, Milly Carlucci sta ragionando sulla giuria di Ballando con le Stelle 2026.

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, la produzione starebbe valutando l’ingresso di Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico e giornalista noto per lo stile tagliente e polemico.

Restano due scenari aperti: Cruciani come sesto giurato al fianco di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, oppure come possibile sostituzione di uno dei membri storici, ipotesi più delicata in termini di equilibrio editoriale e rapporti interni.

Non è la prima volta che il nome di Giuseppe Cruciani viene accostato al brand Ballando.

In passato si era parlato di una proposta economica significativa per averlo in gara come concorrente, voce ridimensionata da Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter aveva spiegato come l’interesse reale di Cruciani fosse per un ruolo in giuria, ipotesi allora congelata.

Oggi, con il ritorno insistente dei rumor, si apre un possibile scenario di rinnovamento: un opinionista divisivo come Cruciani potrebbe aumentare discussioni, viralità e centralità social del programma, ma al prezzo di un clima più conflittuale in studio e online.

Prospettive future per Ballando tra rinnovamento e identità Rai

Se l’operazione Elettra Lamborghini e l’eventuale ingresso di Giuseppe Cruciani andassero in porto, Ballando con le Stelle 2026 segnerebbe una svolta strategica per Rai 1.

L’obiettivo implicito di Milly Carlucci appare duplice: tutelare l’identità familiare e autoriale dello show e, al tempo stesso, aprire a linguaggi e personaggi in grado di intercettare pubblico giovane e conversazioni social continue.

Molto dipenderà dalle condizioni contrattuali, dagli equilibri con la giuria storica e dalla disponibilità di Elettra a sottoporsi a un racconto competitivo settimanale, meno controllabile delle ospitate spot. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i rumor si trasformeranno in scelte ufficiali di palinsesto Rai.

FAQ

Quando andrà in onda Ballando con le Stelle 2026 su Rai 1?

È altamente probabile che Ballando con le Stelle 2026 vada in onda in autunno, nel tradizionale slot del sabato sera di Rai 1.

Elettra Lamborghini ha già partecipato a Ballando con le Stelle?

Sì, Elettra è stata ballerina per una notte, esibendosi in salsa con Moreno Porcu nell’ultima edizione vinta da Andrea Delogu.

Giuseppe Cruciani sostituirà qualcuno nella giuria di Ballando?

Al momento le indiscrezioni parlano solo di un possibile ingresso di Giuseppe Cruciani; non è noto se affiancherà o sostituirà qualcuno.

Milly Carlucci sta lavorando anche ad altri programmi Rai?

Sì, Milly Carlucci è attualmente impegnata anche con Canzonissima, confermandosi uno dei volti strategici dell’intrattenimento di Rai 1.

Quali sono le fonti delle notizie su Ballando con le Stelle 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.