Microsoft Windows 10 e 11 aggiornamenti 2024 tutte le ultime novità e funzionalità innovative

Novità per il browser predefinito e i formati supportati

Microsoft sta implementando importanti aggiornamenti relativi alla gestione del browser predefinito su Windows 10 e Windows 11, con l’obiettivo di adeguarsi alle normative imposte dal Digital Markets Act. Attualmente, gli utenti possono configurare il browser predefinito per aprire i link HTTP/HTTPS e i file con estensioni .htm e .html, ma le prossime versioni introdurranno ulteriori possibilità, ampliando significativamente la gamma di formati e protocolli gestiti. Questi miglioramenti saranno disponibili per tutti entro luglio, offrendo una maggiore flessibilità nella scelta del browser preferito.



Le novità includono la possibilità di designare come predefinito un browser per aprire link FTP e READ, oltre a supportare l’associazione con estensioni di file come .mht, .mhtml, .shtml, .svg, .xht, .xhtml e .xml. Inoltre, gli utenti avranno ora l’opzione di associare il browser di loro scelta all’apertura di file PDF. Le impostazioni saranno arricchite con opzioni per aggiungere l’icona del browser selezionato direttamente nella barra delle applicazioni e nel menu Start, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso e la personalizzazione del sistema operativo.

Aggiornamenti a Windows Search e ai provider di ricerca

Windows Search sta subendo un’evoluzione significativa, in linea con le richieste del Digital Markets Act, per offrire un’esperienza più flessibile e personalizzabile agli utenti europei. Le nuove implementazioni consentiranno alle app di fungere da provider di ricerca web direttamente all’interno di Windows Search, ampliando le possibilità oltre l’integrazione standard di Bing. Questo permette agli utenti di scegliere e configurare diversi motori di ricerca, migliorando la pertinenza e la varietà dei risultati visualizzati.

Un’altra innovazione cruciale riguarda la capacità di mostrare risultati provenienti da molteplici provider simultaneamente e di modificare l’ordine con cui questi risultati vengono presentati. L’interfaccia di configurazione, aggiornata e semplificata, darà agli utenti il pieno controllo sulle preferenze dei provider di ricerca, garantendo una navigazione efficiente e conforme alle proprie esigenze. Questi aggiornamenti saranno distribuiti a tutti gli utenti entro giugno, segnando un passo importante verso una maggiore apertura e personalizzazione del sistema di ricerca integrato in Windows 10 e Windows 11.

Modifiche al Microsoft Store e alle app Microsoft

Microsoft sta introducendo modifiche sostanziali al Microsoft Store per allinearsi agli obblighi del Digital Markets Act, consentendo agli utenti europei una maggiore autonomia nella gestione del sistema operativo. Tra le novità più rilevanti, spicca la possibilità di disinstallare integralmente il Microsoft Store senza perdere la funzionalità di aggiornamento delle app già installate provenienti dallo store. Questa flessibilità permette agli utenti di utilizzare il dispositivo in modo più personalizzato, rimuovendo componenti non essenziali senza penalizzare l’esperienza d’uso.

Il Microsoft Store potrà essere reinstallato in qualsiasi momento, garantendo un percorso di recupero semplice e immediato. Parallelamente, anche alcune app Microsoft stanno subendo modifiche funzionali importanti: l’app Microsoft Bing indirizzerà le ricerche web al browser predefinito scelto dall’utente, eliminando l’obbligo di utilizzare Edge come browser per la visualizzazione dei contenuti online. Lo stesso principio vale per l’app Esperienze di avvio, che aprirà i contenuti web nel browser preferito anziché in Edge, rispettando quindi la scelta dell’utente e aumentando la coerenza nell’ambiente Windows.

Questi aggiornamenti saranno progressivamente disponibili per tutti entro la fine dell’anno e rappresentano un passo fondamentale per garantire una maggiore apertura, trasparenza e controllo nell’ecosistema Windows dedicato agli utenti europei. Il focus è concentrato nel favorire la possibilità di scelta e nel ridurre i vincoli software imposti dagli standard precedenti, adeguando la piattaforma a un contesto normativo più rigoroso e orientato alla concorrenza.