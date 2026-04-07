michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Passeggeri in allerta per possibili carenze di carburante negli aeroporti e rischi di disagi sui voli estivi

Passeggeri in allerta per possibili carenze di carburante negli aeroporti e rischi di disagi sui voli estivi

Assicurazioni viaggio: quanto costano davvero e quando convengono

Chi programma un viaggio in autonomia deve oggi confrontarsi con il nodo dei costi assicurativi.
Le polizze contro cancellazione voli e imprevisti, soprattutto legati a eventuali mancate forniture di carburante, incidono in modo crescente sul budget.
In Italia il tema è al centro delle analisi del Codacons, che stima l’impatto percentuale delle coperture sul costo totale del viaggio.

Secondo le indicazioni dell’associazione, tali polizze variano tra il 3% e l’8% del prezzo complessivo, con differenze legate a durata, destinazione e servizi inclusi.
La scelta diventa cruciale in particolare per chi parte per l’estero dopo aver verificato le indicazioni del portale “Viaggiare sicuri” del ministero degli Esteri.
Non mancano criticità per i viaggiatori più anziani, spesso esclusi o penalizzati da premi molto più elevati.

In sintesi:

  • Le polizze viaggio incidono tra il 3% e l’8% sul costo totale.
  • Coperture: sanitaria, bagaglio, annullamento, responsabilità civile e altre opzioni.
  • Su 2.500 euro di viaggio il premio varia mediamente da 75 a 200 euro.
  • Viaggiatori anziani spesso esclusi o soggetti a sovrappremi significativi.

Quanto si paga per assicurare un viaggio e cosa copre

Le polizze viaggio contro il rischio di cancellazione voli, inclusi gli scenari di mancata fornitura di carburante, hanno un costo calcolato in percentuale sul valore complessivo del pacchetto.
Il Codacons indica una forbice media tra il 3% e l’8%, determinata da diversi fattori tecnici.
Contano durata della vacanza, area geografica di destinazione, numero di soggetti assicurati e livello di coperture richieste.

In un esempio operativo, su un viaggio da 2.500 euro a persona, il premio assicurativo può oscillare indicativamente tra 75 e 200 euro.
Nel pacchetto possono rientrare garanzie sanitarie, tutela bagaglio, annullamento per cause documentate, responsabilità civile e servizi aggiuntivi.
Ogni opzione comporta un incremento del premio, ma riduce il rischio di sostenere costi imprevisti elevati in caso di emergenze o cancellazioni.

Elemento critico è la gestione delle fasce d’età più alte: molti prodotti escludono i viaggiatori anziani oppure applicano sovrapprezzi rilevanti, limitando l’accesso a una protezione completa proprio ai soggetti più vulnerabili.

Viaggiatori anziani e rischi futuri nel mercato delle polizze viaggio

La crescente segmentazione anagrafica delle polizze viaggio solleva un tema di equità e sostenibilità sociale.
Se la platea dei viaggiatori over 65 continuerà a crescere, la pressione su compagnie e regolatori potrebbe aumentare, spingendo verso prodotti più inclusivi.

Nel medio periodo potrebbero diffondersi formule modulari, con franchigie personalizzate e premi calibrati sul reale profilo di rischio, anziché su rigidi limiti d’età.
Per i consumatori, soprattutto senior, sarà sempre più decisivo confrontare attentamente condizioni, esclusioni e massimali prima di acquistare un viaggio.

FAQ

Quanto costa mediamente un’assicurazione viaggio per cancellazione voli?

In media costa tra il 3% e l’8% del valore totale del viaggio, con variazioni legate a durata, destinazione e coperture incluse.

Su un viaggio da 2.500 euro quanto pago di assicurazione?

Indicativamente paghi tra 75 e 200 euro per persona, a seconda delle garanzie scelte e del profilo di rischio assicurato.

Quali coperture principali offre una polizza viaggio standard?

Di norma copre spese sanitarie all’estero, smarrimento o danneggiamento bagaglio, annullamento viaggio e responsabilità civile verso terzi, con massimali prestabiliti.

I viaggiatori anziani possono sottoscrivere assicurazioni viaggio?

Sì, ma spesso con limitazioni: alcuni prodotti li escludono, altri applicano premi più elevati e massimali ridotti rispetto ai viaggiatori più giovani.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni di questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache