Home / TURISMO / Passeggeri in allerta per possibili carenze di carburante negli aeroporti e rischi di disagi sui voli estivi

Assicurazioni viaggio: quanto costano davvero e quando convengono

Chi programma un viaggio in autonomia deve oggi confrontarsi con il nodo dei costi assicurativi.

Le polizze contro cancellazione voli e imprevisti, soprattutto legati a eventuali mancate forniture di carburante, incidono in modo crescente sul budget.

In Italia il tema è al centro delle analisi del Codacons, che stima l’impatto percentuale delle coperture sul costo totale del viaggio.

Secondo le indicazioni dell’associazione, tali polizze variano tra il 3% e l’8% del prezzo complessivo, con differenze legate a durata, destinazione e servizi inclusi.

La scelta diventa cruciale in particolare per chi parte per l’estero dopo aver verificato le indicazioni del portale “Viaggiare sicuri” del ministero degli Esteri.

Non mancano criticità per i viaggiatori più anziani, spesso esclusi o penalizzati da premi molto più elevati.

In sintesi:

Le polizze viaggio incidono tra il 3% e l’8% sul costo totale.

Coperture: sanitaria, bagaglio, annullamento, responsabilità civile e altre opzioni.

Su 2.500 euro di viaggio il premio varia mediamente da 75 a 200 euro.

Viaggiatori anziani spesso esclusi o soggetti a sovrappremi significativi.

Quanto si paga per assicurare un viaggio e cosa copre

Le polizze viaggio contro il rischio di cancellazione voli, inclusi gli scenari di mancata fornitura di carburante, hanno un costo calcolato in percentuale sul valore complessivo del pacchetto.

Il Codacons indica una forbice media tra il 3% e l’8%, determinata da diversi fattori tecnici.

Contano durata della vacanza, area geografica di destinazione, numero di soggetti assicurati e livello di coperture richieste.

In un esempio operativo, su un viaggio da 2.500 euro a persona, il premio assicurativo può oscillare indicativamente tra 75 e 200 euro.

Nel pacchetto possono rientrare garanzie sanitarie, tutela bagaglio, annullamento per cause documentate, responsabilità civile e servizi aggiuntivi.

Ogni opzione comporta un incremento del premio, ma riduce il rischio di sostenere costi imprevisti elevati in caso di emergenze o cancellazioni.

Elemento critico è la gestione delle fasce d’età più alte: molti prodotti escludono i viaggiatori anziani oppure applicano sovrapprezzi rilevanti, limitando l’accesso a una protezione completa proprio ai soggetti più vulnerabili.

Viaggiatori anziani e rischi futuri nel mercato delle polizze viaggio

La crescente segmentazione anagrafica delle polizze viaggio solleva un tema di equità e sostenibilità sociale.

Se la platea dei viaggiatori over 65 continuerà a crescere, la pressione su compagnie e regolatori potrebbe aumentare, spingendo verso prodotti più inclusivi.

Nel medio periodo potrebbero diffondersi formule modulari, con franchigie personalizzate e premi calibrati sul reale profilo di rischio, anziché su rigidi limiti d’età.

Per i consumatori, soprattutto senior, sarà sempre più decisivo confrontare attentamente condizioni, esclusioni e massimali prima di acquistare un viaggio.

FAQ

Quanto costa mediamente un’assicurazione viaggio per cancellazione voli?

In media costa tra il 3% e l’8% del valore totale del viaggio, con variazioni legate a durata, destinazione e coperture incluse.

Su un viaggio da 2.500 euro quanto pago di assicurazione?

Indicativamente paghi tra 75 e 200 euro per persona, a seconda delle garanzie scelte e del profilo di rischio assicurato.

Quali coperture principali offre una polizza viaggio standard?

Di norma copre spese sanitarie all’estero, smarrimento o danneggiamento bagaglio, annullamento viaggio e responsabilità civile verso terzi, con massimali prestabiliti.

I viaggiatori anziani possono sottoscrivere assicurazioni viaggio?

Sì, ma spesso con limitazioni: alcuni prodotti li escludono, altri applicano premi più elevati e massimali ridotti rispetto ai viaggiatori più giovani.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni di questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.