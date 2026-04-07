Home / TURISMO / Ryanair avverte sui rifornimenti di carburante e rilancia l’allarme sui possibili tagli ai voli

Rischi carburante e voli estivi: l’allerta preventiva di Ryanair

A Roma, il 7 aprile, Ryanair ha chiarito l’impatto potenziale della chiusura dello Stretto di Hormuz sulle forniture di carburante per l’aviazione. La compagnia, interpellata da askanews, ha spiegato che oggi non si registrano carenze operative, ma lo scenario resta dipendente dall’evoluzione del conflitto che coinvolge l’Iran.

Le forniture ai vettori europei risultano al momento coperte fino a metà/fine maggio, ma un protrarsi della chiusura dello stretto tra maggio e giugno potrebbe creare criticità in alcuni aeroporti del continente.

Per questo, Ryanair prevede un aumento delle tariffe aeree dopo Pasqua e durante tutta l’estate, invitando i passeggeri a prenotare in anticipo voli e vacanze per mettersi al riparo dai rincari.

In sintesi:

Ryanair non prevede carenze di carburante nel brevissimo termine in Europa.

Copertura delle forniture garantita dai fornitori fino a metà/fine maggio.

Chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz può creare rischi in alcuni aeroporti europei.

Attesi aumenti delle tariffe aeree dopo Pasqua e per l’estate.

Ryanair ha spiegato che, pur non prevedendo “carenze di carburante a breve termine”, monitora costantemente il quadro energetico globale legato al conflitto nell’area del Golfo.

La compagnia precisa che i propri fornitori sono in grado di garantire flussi regolari fino a metà/fine maggio, soglia temporale oltre la quale le variabili geopolitiche diventano determinanti.

Se la guerra con l’Iran dovesse concludersi in tempi brevi, secondo Ryanair le forniture di jet fuel non subirebbero interruzioni significative negli scali europei.

Lo scenario cambia in caso di protratta chiusura dello Stretto di Hormuz fino a maggio o giugno: in questo caso la compagnia non esclude “rischi per le forniture di carburante in alcuni aeroporti europei”, con possibili ripercussioni operative e sui costi.

Ryanair collega direttamente la tensione sui mercati alle recenti dinamiche di prezzo: “Con il raddoppio dei prezzi del carburante per aerei durante il mese di marzo, prevediamo che tutte le compagnie aeree trasferiranno questi maggiori costi sotto forma di tariffe aeree più elevate dopo Pasqua e nel corso dell’estate”.

L’invito ai passeggeri è chiaro: prenotare il prima possibile per anticipare i rincari su biglietti aerei e alloggi.

Prezzi in aumento e strategie per i viaggiatori europei

L’indicazione di Ryanair rientra in una strategia di gestione del rischio tipica del trasporto aereo europeo, fortemente esposto alla volatilità energetica.

Il raddoppio dei costi del carburante in un solo mese spinge le compagnie a rivedere politiche tariffarie, capacità di offerta e programmazione estiva, con particolare attenzione ai flussi turistici intraeuropei.

Per i viaggiatori, l’effetto principale sarà una progressiva crescita dei prezzi medi, più marcata sulle rotte leisure ad alta domanda tra fine primavera e agosto.

La raccomandazione operativa ai consumatori – “prenotare i propri voli (e le vacanze) il prima possibile” – è legata al probabile adeguamento rapido dei listini, man mano che la pressione sui costi di carburante verrà trasferita sui biglietti.

In questo contesto, flessibilità nelle date, scelta di aeroporti alternativi e monitoraggio frequente delle tariffe diventano strumenti concreti di risparmio per chi programma ferie e viaggi estivi.

Resta centrale l’evoluzione del dossier Iran-Golfo, che potrebbe allentare o aggravare la tensione sui carburanti per l’aviazione europea.

Prospettive estive e impatto sul mercato del trasporto aereo

Nel breve periodo l’operatività di Ryanair e degli altri vettori europei appare garantita, ma l’estate 2026 rischia di essere segnata da tariffe più elevate e margini ridotti per le compagnie.

Un’eventuale riapertura stabile dello Stretto di Hormuz ridurrebbe la pressione sui prezzi del jet fuel, consentendo un progressivo riequilibrio dell’offerta.

In caso contrario, il settore potrebbe accelerare ulteriormente le strategie di efficienza energetica e copertura sui prezzi del carburante, con impatti duraturi sulle abitudini di viaggio dei cittadini europei.

FAQ

Ryanair rischia di restare senza carburante in estate?

No, Ryanair indica coperture garantite fino a metà/fine maggio, ma segnala possibili criticità localizzate se la crisi nello Stretto di Hormuz proseguirà.

Perché i voli dopo Pasqua costeranno di più?

I voli costeranno di più perché, secondo Ryanair, il prezzo del carburante per aerei è raddoppiato a marzo e verrà trasferito sulle tariffe.

Quando conviene prenotare i voli estivi in Europa?

Conviene prenotare immediatamente, prima degli adeguamenti generalizzati post-Pasqua, sfruttando ancora le tariffe non aggiornate ai nuovi costi carburante.

La chiusura dello Stretto di Hormuz può causare cancellazioni voli?

Sì, in caso di protratta chiusura potrebbero verificarsi criticità in alcuni aeroporti europei, con possibili riprogrammazioni o riduzioni di capacità.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.