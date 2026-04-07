Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona attacca Belen e svela presunti legami con il potere

Corona annuncia una nuova inchiesta su Belen dopo Amici

Fabrizio Corona, nel suo podcast Falsissimo, ha annunciato una nuova inchiesta su Belen Rodriguez, dopo la sua recente ospitata ad Amici a Roma, andata in onda nel weekend. L’ex paparazzo, sottoposto a restrizioni dalla Procura di Milano sul caso Alfonso Signorini, sposta ora il focus sull’ex compagna, che a suo dire avrebbe accettato un “patto col potere” televisivo.

Corona legge l’evento come una mossa strategica condivisa con Maria De Filippi e il sistema dei grandi show Mediaset, con l’obiettivo di tutelare l’immagine della showgirl argentina e salvaguardarne la centralità nel prime time.

In sintesi:

Corona chiude il filone su Signorini e apre un’inchiesta su Belen Rodriguez.

L’ospitata di Belen ad Amici viene letta come accordo con il “potere”.

I social interpretano la presenza in studio come smentita dei presunti dissapori.

Corona sostiene che l’apparizione sia parte di una strategia comunicativa.

Nella nuova puntata di Falsissimo, pubblicata sui social, Corona premette un riepilogo del caso Grande Fratello Vip, precisando di non poter aggiungere elementi per esplicito divieto della Procura di Milano.

Subito dopo, annuncia la svolta: *“Chiudo qui questa inchiesta… toccherà anche a Belen, ora che è scesa a patti col potere, accettando l’invito della De Filippi”*.

Il riferimento è alla partecipazione di Belen al serale di Amici insieme all’attore Luca Argentero, impegnati nel gioco “Password” curato da Alessandro Cattelan. Una presenza che molti utenti hanno letto come prova di rapporti sereni con Maria De Filippi, in contrasto con precedenti ricostruzioni di Corona su una presunta rottura consumata ai tempi di Tu Si Que Vales, per una richiesta di maggior spazio poi smentita pubblicamente dalla stessa showgirl.

Strategia mediatica, immagine televisiva e rapporto con De Filippi

Corona ribalta l’interpretazione dominante sui social: secondo lui, l’ospitata di Belen Rodriguez ad Amici non rappresenta solo un gesto distensivo, ma un tassello di una precisa strategia mediatica.

Nella seconda parte dell’episodio, l’ex “re dei paparazzi” elenca i possibili obiettivi dell’apparizione: spegnere i pettegolezzi sui presunti dissapori, ristabilire in modo plastico il rapporto con Maria De Filippi, blindare la spendibilità televisiva di Belen in vista di futuri format.

La tesi di Corona è che la cornice del talent serale, con un clima di abbracci e complicità in studio, serva a rendere visibile una riconciliazione funzionale anche al sistema dei grandi show. Di conseguenza, l’immagine della showgirl ne uscirebbe rafforzata, al netto delle narrazioni discordanti circolate negli ultimi mesi. Corona promette ulteriori dettagli nelle prossime puntate, annunciando una vera e propria “inchiesta” sulla relazione professionale e personale tra la conduttrice e l’ex compagna.

Prossime mosse di Corona e impatto sul gossip televisivo

Le anticipazioni di Fabrizio Corona aprono un nuovo fronte nel gossip televisivo, con potenziali ricadute sull’immagine di Belen Rodriguez e sul racconto mediatico che circonda i grandi talent show.

Se le promesse di nuove rivelazioni verranno mantenute, il podcast Falsissimo potrebbe tornare a incidere sul dibattito social, polarizzando il pubblico tra sostenitori e critici.

Resta da capire fino a che punto le limitazioni imposte dalla Procura condizioneranno i contenuti e quale spazio di replica avranno i protagonisti chiamati in causa, a partire dalla stessa Belen e dal mondo che ruota intorno a Maria De Filippi.

FAQ

Cosa ha detto Corona su Belen Rodriguez nel podcast Falsissimo?

Corona ha annunciato una nuova inchiesta su Belen Rodriguez, sostenendo che l’ospitata ad Amici sia frutto di un accordo col “potere”.

L’apparizione di Belen ad Amici smentisce davvero i presunti dissapori?

Formalmente sì: la presenza in studio e l’abbraccio con Maria De Filippi mostrano rapporti distesi, ma Corona propone una diversa lettura strategica.

Perché Corona non parla più del caso Alfonso Signorini?

Corona dichiara di aver interrotto l’inchiesta su Alfonso Signorini per vincoli imposti dalla Procura di Milano sui contenuti del podcast.

Quale ruolo ha avuto Luca Argentero nella puntata di Amici?

Luca Argentero ha partecipato con Belen al gioco “Password”, segmento curato da Alessandro Cattelan all’interno del secondo serale di Amici.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia di spettacolo?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra redazione.