Paramount+ lancia nuove uscite tra film e serie streaming

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Le novità di aprile 2026 su Paramount+: cosa arriva e perché conta

Ad aprile 2026 la piattaforma di streaming Paramount+ rinnova il catalogo italiano con film e serie originali e internazionali.

Il mese si apre il 1° aprile con Scuola di seduzione di Carlo Verdone, prosegue il 16 aprile con il dramma ippico Laghat: un sogno impossibile, passa il testimone il 20 aprile alla quarta stagione di FROM e si chiude, dal 26 aprile, con la seconda parte di Matlock S2.

Le uscite coprono commedia, dramma sportivo, thriller sovrannaturale e legal drama, confermando la strategia di Paramount+ di presidiare pubblici diversi e rafforzare la propria presenza nel competitivo mercato dello streaming in Italia.

In sintesi:

Aprile 2026 su Paramount+ propone quattro uscite di peso tra cinema e serie TV.

propone quattro uscite di peso tra cinema e serie TV. Carlo Verdone torna alla regia con la commedia sentimentale “Scuola di seduzione”.

torna alla regia con la commedia sentimentale “Scuola di seduzione”. “Laghat: un sogno impossibile” porta in streaming un intenso dramma sportivo-umano.

Nuove stagioni per FROM e Matlock rafforzano l’offerta seriale della piattaforma.

Film e serie: cosa vedere su Paramount+ ad aprile 2026

Il primo titolo di richiamo è Scuola di seduzione, in streaming dal 1° aprile.

Il film segna il ritorno alla regia di Carlo Verdone, che interpreta e dirige una commedia corale su sei personaggi intrappolati in relazioni confuse, rese ancora più complesse dall’ingresso dell’intelligenza artificiale nella sfera affettiva.

Cuore narrativo è una love coach chiamata a decodificare sentimenti, errori e fragilità, offrendo una lettura ironica ma attuale delle dinamiche emotive contemporanee.

Dal 16 aprile il tono cambia con Laghat: un sogno impossibile.

La pellicola racconta il percorso di Andrea, ex fantino che tenta il riscatto professionale ed esistenziale attraverso Laghat, cavallo quasi cieco.

Il loro legame diventa metafora di seconda possibilità, resilienza e fiducia, in un ambiente – quello delle corse – raccontato con attenzione realistica alle pressioni psicologiche e alle sfide fisiche.

Il 20 aprile torna una delle serie culto della piattaforma, FROM S4.

La quarta stagione riprende la storia della cittadina da cui nessuno sembra poter fuggire: emergono nuove spiegazioni sull’origine del mistero, ma ogni risposta spalanca fronti di pericolo più ampi, alzando la posta in termini di tensione e sopravvivenza.

Il mese si chiude, dal 26 aprile, con la seconda parte di Matlock S2, dove Kathy Bates veste ancora i panni di Madeline Matlock, avvocata matura che usa esperienza e intuito per muoversi tra casi complessi e una struttura legale competitiva, aggiornando il formato del legal drama classico ai tempi dello streaming.

Quali scenari apre la programmazione di aprile per Paramount+

La line-up di aprile segnala la volontà di Paramount+ di rafforzare il presidio sul pubblico italiano puntando su tre assi: riconoscibilità dei talent, varietà di generi e continuità seriale.

Il ritorno di Carlo Verdone è una leva strategica per l’audience locale, mentre titoli come FROM e Matlock consolidano la fidelizzazione degli abbonati abituali.

La combinazione di commedia, drama sportivo e thriller sovrannaturale aumenta le possibilità di scoperta su Google Discover e sugli store, aprendo la strada a ulteriori investimenti mirati su produzioni originali e co-produzioni internazionali pensate per il pubblico europeo.

FAQ

Quando esce Scuola di seduzione su Paramount+ in Italia?

È disponibile in streaming dal 1° aprile 2026 su Paramount+ per tutti gli abbonati con catalogo italiano attivo.

Di cosa parla Laghat: un sogno impossibile?

Racconta il tentativo di riscatto di Andrea, ex fantino, attraverso il rapporto con Laghat, cavallo quasi cieco.

Quante stagioni ha FROM e quando arriva la quarta?

La serie conta quattro stagioni; la quarta, FROM S4, debutta su Paramount+ il 20 aprile 2026.

Matlock S2 continua la storia della prima stagione?

Sì, la seconda parte di Matlock S2 prosegue gli archi narrativi di Madeline Matlock e dei casi legali affrontati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulle novità Paramount+?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.