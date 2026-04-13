Paola Perego chiude con Simona Ventura dopo la scelta Mediaset

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Paola Perego, gelo mediatico con Simona Ventura dopo l’addio a Citofonare Rai 2

La conduttrice Paola Perego, volto di Citofonare Rai 2, ha commentato in modo glaciale il rapporto con l’ex partner televisiva Simona Ventura.

La distanza tra le due emerge in un’intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera, a quasi un anno dall’addio di Ventura al programma domenicale di Rai 2.

La rottura professionale è maturata dopo la scelta di Simona di tornare in Mediaset per guidare il Grande Fratello, mossa strategica che ha ridisegnato gli equilibri tra agenzie, reti e conduttori nel prime time italiano.

Le parole di Perego e le critiche dell’agente Lucio Presta aprono un nuovo capitolo nelle dinamiche del potere televisivo, tra fidelizzazione ai format e libertà di carriera.

In sintesi:

Perego definisce “finita così” l’esperienza professionale con Simona Ventura.

Ventura lascia Rai 2 nel 2025 per tornare a Mediaset e condurre il Grande Fratello.

Lucio Presta critica duramente le scelte e lo stile televisivo di Ventura.

Paola Barale sostituisce Ventura a Citofonare Rai 2, confermando il rilancio del format.

Dalla coppia Perego‑Ventura al nuovo asse con Paola Barale

Citofonare Rai 2 nasce nel 2021 su misura per Paola Perego, che decide di affiancarsi a Simona Ventura per rafforzare la fascia domenicale della seconda rete.

Il debutto del 3 ottobre 2021 porta 419.000 spettatori e il 3,95% di share, con un picco di 937.000 e il 7,30% durante Sanremo, contribuendo a risollevare una fascia che partiva dal 2%.

Nel giugno 2025 Ventura lascia il programma, rientra in Mediaset e approda al Grande Fratello. Sul nuovo scenario, Perego oggi sintetizza: “Lei ha scelto un’altra strada, ci sta. Ha scelto di andare a Mediaset e fare un altro percorso. È finita così”.

In parallelo, Ventura recede anche dall’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta, marito di Perego: l’agente la attacca pubblicamente, definendo il suo stile “antico” e giudicando l’uscita da Citofonare una scelta sbagliata.

Per colmare il vuoto editoriale e mantenere l’identità femminile del format, Perego richiama Paola Barale, con cui aveva già lavorato a La Talpa.

La scelta punta su esperienza, immagine non inflazionata e sintonia personale, elementi che la conduttrice considera decisivi per la tenuta di un varietà mattutino.

Un rapporto nato da un caso Rai e ora in bilico

Il legame tra Paola Perego e Simona Ventura nasce nel 2017 da una crisi: la chiusura di Parliamone… Sabato dopo le polemiche sulla grafica dedicata alle “donne dell’Est”.

In quell’occasione Ventura pubblica un tweet di solidarietà, schierandosi contro la decisione della Rai.

Perego ricostruisce così l’inizio dell’amicizia: “Io avevo un grandissimo pregiudizio su Simona, perché appartenevamo a due scuderie opposte… Quando mi hanno chiuso la trasmissione, lei ha scritto pubblicamente che era una cosa ingiusta… Io l’ho chiamata per ringraziarla, l’ho invitata a cena e così è nato questo amore”.

Oggi, però, il clima appare mutato: la frase “è finita così” e la presa di distanza di Lucio Presta alimentano dubbi sulla tenuta del rapporto personale.

Dal punto di vista industriale, la vicenda fotografa una TV generalista sempre più basata su maxi‑format (come il Grande Fratello) capaci di spostare conduttori, agenzie e relazioni consolidate, con effetti diretti sull’immagine pubblica dei protagonisti.

FAQ

Perché Simona Ventura ha lasciato Citofonare Rai 2?

Simona Ventura ha lasciato Citofonare Rai 2 nel 2025 per tornare in Mediaset e assumere la conduzione del Grande Fratello, proposta considerata strategica.

Come sono oggi i rapporti tra Paola Perego e Simona Ventura?

Formalmente i rapporti appaiono freddi: Paola Perego ha dichiarato che Ventura “ha scelto un’altra strada” e ha concluso con “È finita così”.

Chi ha sostituito Simona Ventura a Citofonare Rai 2?

La sostituta è Paola Barale, già collaboratrice di Perego a La Talpa. La conduttrice l’ha scelta per intelligenza, ironia e immagine non inflazionata.

Che cosa ha detto Lucio Presta su Simona Ventura?

Lucio Presta ha criticato lo stile di conduzione di Ventura definendolo “antico” e ha giudicato l’addio a Citofonare Rai 2 una scelta sbagliata.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.