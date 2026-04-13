Home / TURISMO / Traghetti italiani sotto pressione: rincari, tagli alle corse e rotte a rischio per crisi dei carburanti

Allarme carburante per i traghetti italiani verso l’estate

Assoarmatori e Confitarma avvertono il Governo italiano di una imminente emergenza carburante per i traghetti, con rischio di aumenti dei prezzi e tagli ai collegamenti.

La crisi nasce dalle tensioni in Medio Oriente e dal blocco dello stretto di Hormuz, che sta comprimendo l’offerta energetica globale e facendo schizzare in alto le quotazioni dei combustibili marittimi.

L’allerta riguarda soprattutto le rotte estive da e per Sicilia e Sardegna, ma tocca anche i collegamenti essenziali di continuità territoriale, cruciali tutto l’anno per residenti e trasporto merci.

Le associazioni accusano un trattamento asimmetrico rispetto al trasporto su gomma, già sostenuto con tagli alle accise, e chiedono un intervento urgente per evitare che siano famiglie e imprese a pagare il conto di questa nuova ondata di rincari.

In sintesi:

Armatori italiani denunciano caro carburante per traghetti e chiedono intervento urgente al Governo.

Crisi energetica legata alle tensioni in Medio Oriente e al blocco dello stretto di Hormuz.

Rischio rincari su rotte turistiche verso Sicilia e Sardegna e collegamenti essenziali.

Proposta di credito d’imposta su gasolio marittimo e olio combustibile pesante.

L’impatto della crisi energetica su traghetti, turismo e continuità territoriale

Il collasso dei colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti ha riacceso i timori sui flussi energetici globali, con nuovo focus sullo stretto di Hormuz, arteria strategica per il petrolio mondiale.

Le restrizioni allo stretto, ora rafforzate anche da Washington, stanno alimentando volatilità dei prezzi del greggio e, a cascata, dei carburanti per l’intero settore dei trasporti, dall’aereo al marittimo.

Nel comunicato congiunto, Assoarmatori e Confitarma sottolineano che, in questo contesto, *“si acuisce sempre di più la pressione sull’intero sistema produttivo, terrestre e marittimo”*.

L’onda d’urto rischia di colpire soprattutto le rotte turistiche estive, in particolare verso Sicilia e Sardegna, dove la domanda di traghetti cresce in modo esponenziale tra giugno e settembre.

Ma l’impatto non si limita al turismo: gli armatori parlano apertamente di pericolo per i collegamenti marittimi essenziali, fondamentali per garantire approvvigionamenti, mobilità dei residenti e continuità territoriale delle isole maggiori e minori.

La denuncia centrale riguarda il mancato allineamento delle misure per il settore marittimo rispetto a quelle, più robuste, previste per il trasporto su gomma tramite taglio delle accise.

Le richieste degli armatori e gli scenari per l’estate

Nel documento congiunto, Confitarma e Assoarmatori avvertono che, *“in assenza di interventi correttivi, il rischio è quello di una compromissione dei servizi, fino a una possibile riduzione dell’offerta o, nei casi più critici, al venire meno dei collegamenti marittimi essenziali per la continuità territoriale”*.

Sul tavolo c’è innanzitutto la richiesta di riportare i prezzi di gasolio marittimo e olio combustibile pesante ai livelli precedenti all’escalation bellica in Medio Oriente, per sterilizzare la componente straordinaria dei rincari.

La proposta tecnica avanzata alle istituzioni punta su un sostegno mirato ai bilanci delle compagnie, tramite incentivo fiscale temporaneo.

Gli armatori chiedono infatti *“un contributo straordinario per le compagnie, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto al prezzo medio del mese di febbraio, per l’acquisto di carburante”*.

Se il Governo non interverrà, gli operatori prefigurano due conseguenze: ritocchi al rialzo dei biglietti durante l’alta stagione e possibili razionalizzazioni delle corse sulle tratte meno redditizie.

Per il turismo nazionale, e per le economie insulari fortemente dipendenti dai traghetti, l’estate 2026 rischia quindi di diventare un test cruciale sulla capacità del Paese di gestire shock energetici e geopolitici senza scaricarli interamente su cittadini e imprese.

FAQ

Perché i traghetti rischiano aumenti di prezzo nell’estate 2026?

I rincari sono legati alla crisi energetica innescata dalle tensioni in Medio Oriente, che hanno fatto salire fortemente i costi dei carburanti marittimi.

Quali rotte dei traghetti sono considerate più a rischio rincari?

Le rotte verso Sicilia e Sardegna, molto richieste in estate, risultano le più esposte a possibili aumenti tariffari e riduzioni di offerta.

Cosa chiedono Assoarmatori e Confitarma al Governo italiano?

Chiedono misure urgenti per ridurre il costo di gasolio marittimo e olio combustibile pesante, comprese forme di sostegno fiscale temporaneo.

Come funzionerebbe il credito d’imposta proposto per i traghetti?

Funzionerebbe compensando, tramite credito d’imposta, la maggiore spesa per carburante sostenuta tra marzo e maggio rispetto ai prezzi medi di febbraio.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi sulla crisi dei traghetti?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.