OPPO sorprende: 1.000 tablet a scuole in Asia e Africa, svolta per l’inclusione digitale

Donazione e partner dell’iniziativa

OPPO ha completato una donazione di 1.000 tablet destinati a scuole in cinque Paesi di Asia e Africa, rafforzando un’iniziativa congiunta con UNESCO e il brand educativo di coding per bambini CODEMAO. L’operazione segue la consegna in Thailandia, dove il 15 dicembre sono stati distribuiti 200 dispositivi a due istituti pilota durante il Thailand AI and Digital Innovation Practice Day.

I tablet, affidati ufficialmente da Patrick Zhang, Chief Operating Officer di OPPO Thailand, saranno impiegati da docenti e studenti per attività di programmazione. Su ciascun dispositivo sono preinstallati i corsi della “Youth Coding Initiative”, progetto UNESCO–CODEMAO pensato per un uso inclusivo e sicuro della tecnologia.

L’intervento rientra nella missione “Technology for Mankind, Kindness for the World”, con la quale OPPO mette a disposizione soluzioni per favorire equità educativa e accesso digitale in Thailandia, Congo Brazzaville, Kenya, Namibia e Costa d’Avorio. Annunciato a settembre 2024, l’impegno copre scuole con carenze di hardware e sostiene la creazione di aule digitali e percorsi di alfabetizzazione tecnologica.

Impatto educativo nei Paesi coinvolti

Nei contesti pilota della Thailandia, i tablet sono già integrati nelle lezioni di coding, con docenti che utilizzano moduli della “Youth Coding Initiative” per esercitazioni pratiche e valutazioni continue. L’accesso a contenuti strutturati consente di uniformare i livelli di competenza e introduce protocolli di uso sicuro della tecnologia.

In Congo Brazzaville, i dispositivi fungono da infrastruttura didattica primaria per le tecnologie emergenti, offrendo corsi preinstallati e strumenti per attività di laboratorio digitale. I tablet diventano così fulcro per percorsi sostenibili di educazione tecnologica e per l’aggiornamento metodologico dei docenti.

In Kenya, Namibia e Costa d’Avorio, dove la mancanza di hardware frena l’alfabetizzazione digitale, la dotazione permette l’avvio di aule dedicate con postazioni condivise e organizzazione di sessioni di apprendimento tra pari, riducendo il divario di accesso.

Le scuole coinvolte avviano competizioni di coding per consolidare competenze logiche e di problem solving, creando percorsi motivanti e criteri oggettivi di misurazione dei progressi. L’impostazione favorisce l’emersione di giovani talenti e accelera l’adozione di strumenti digitali in orario curriculare ed extracurricolare.

Il modello condiviso UNESCO–CODEMAO fornisce un framework replicabile: materiali standardizzati, formazione base per insegnanti e tracciamento dei risultati, con priorità a inclusione, sicurezza online e accessibilità.

L’intervento rende scalabile la didattica tecnologica, migliorando la continuità delle lezioni e garantendo pari opportunità d’apprendimento in aree con risorse limitate.

Impegni futuri per l’inclusione digitale

OPPO consoliderà la collaborazione con UNESCO e CODEMAO estendendo i moduli della “Youth Coding Initiative” e aggiornando periodicamente i contenuti didattici per garantire continuità formativa e sicurezza online. Le scuole beneficiarie saranno supportate con linee guida per l’uso responsabile dei dispositivi, manutenzione di base e monitoraggio dei risultati.

La roadmap prevede l’espansione delle aule digitali nei cinque Paesi coinvolti e l’introduzione di piattaforme per il tracciamento delle competenze, così da uniformare la valutazione e favorire l’apprendimento tra pari. In Congo Brazzaville, l’obiettivo è rafforzare le capacità didattiche sulle tecnologie emergenti con cicli di aggiornamento docenti.

In Kenya, Namibia e Costa d’Avorio, l’azione si concentrerà sul superamento della scarsità di hardware tramite utilizzo condiviso dei tablet e programmazione di sessioni regolari di coding e competizioni scolastiche, per stimolare continuità e motivazione degli studenti.

La donazione in Thailandia fungerà da benchmark operativo per replicare processi, metriche e strumenti negli altri contesti, privilegiando accessibilità, equità e sicurezza dei dati. Il principio guida “Technology for Mankind, Kindness for the World” indirizzerà nuovi interventi orientati a scalabilità, impatto misurabile e inclusione delle fasce più vulnerabili.

L’impegno di OPPO punta a consolidare percorsi sostenibili di educazione digitale, ridurre il divario tecnologico e sostenere l’emersione di competenze utili al futuro del lavoro nei sistemi scolastici locali.

FAQ