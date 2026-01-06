Samsung rivoluziona la casa intelligente con Companion to AI Living: scopri l’ecosistema che cambia tutto

Strategia ai per un ecosistema connesso

Samsung Electronics al CES 2026 ha delineato “Companion to AI Living”, una strategia che rende l’intelligenza artificiale l’asse portante dell’ecosistema connesso, dalla casa all’intrattenimento fino alla cura personale. Sul palco della Latour Ballroom del Wynn Las Vegas, TM Roh, CEO e Head della divisione Device eXperience (DX), ha chiarito che l’AI è integrata lungo l’intera catena del valore: ricerca e sviluppo, progettazione, delivery e user experience. L’obiettivo è un’esperienza continua e personalizzata tra dispositivi mobili, display, elettrodomestici e servizi, con transizioni fluide e profili adattivi in funzione del contesto d’uso. “Costruiamo un’esperienza unificata e su misura su tutte le categorie”, ha rimarcato Roh, posizionando l’AI non come somma di funzioni, ma come compagno operativo capace di anticipare esigenze e orchestrare automazioni intelligenti. Il disegno industriale converge su standard comuni di interoperabilità e sicurezza, con Samsung Knox e Knox Matrix a tutela dei dati e dell’affidabilità dei modelli. L’ecosistema si espande su servizi cloud, edge computing sui dispositivi e integrazione multisensore, per abilitare raccomandazioni proattive, ottimizzazione in tempo reale e continuità d’uso tra ambienti domestici, mobilità e intrattenimento.

Intrattenimento intelligente e tv come companion

Nel segmento home entertainment, Samsung spinge sui TV AI trasformandoli in veri entertainment companion. Al centro della lineup spicca il Micro RGB da 130 pollici, con diodi RGB indipendenti e Micro RGB AI Engine Pro per controllo puntuale di colore, contrasto e upscaling. Il cuore esperienziale è Vision AI Companion (VAC): suggerimenti mirati sui contenuti, comandi vocali, calibrazione automatica di immagine e suono e integrazione nativa con i dispositivi domestici. Per gli sportivi, AI Soccer Mode Pro ottimizza tracking, telecronaca e highlight; sul fronte audio, AI Sound Controller Pro modella la scena sonora in base all’ambiente e al genere. L’intera gamma TV 2026 supporta HDR10+ ADVANCED, prima adozione su larga scala, mentre il sistema proprietario Eclipsa Audio porta spazialità e posizionamento dinamico senza hardware aggiuntivo. L’offerta si completa con nuovi OLED, il proiettore portatile The Freestyle+ e la linea gaming Odyssey 2026, guidata dal primo Odyssey G9 6K 3D. L’insieme hardware-software punta a continuità d’uso, raccomandazioni contestuali e personalizzazione profonda, mantenendo la tradizionale leadership del brand nei display.

Casa e benessere guidati da smartthings e salute ai

Nel perimetro domestico, Samsung evolve gli elettrodomestici in veri home living companion con SmartThings al centro di un ecosistema da oltre 430 milioni di utenti. In cucina, il Family Hub integra AI Vision basata su Google Gemini per identificare e monitorare gli alimenti, automatizzando inventario e suggerimenti. Funzioni come “What’s for Today?”, Video to Recipe e FoodNote gamificano la pianificazione dei pasti, riducendo lo stress decisionale quotidiano. In lavanderia debutta la Bespoke AI Laundry Combo con cicli ottimizzati e suggerimenti dinamici; per la cura dei capi arriva Bespoke AI AirDresser. La pulizia è affidata a Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, dotato di sensori avanzati e capacità di monitoraggio domestico. Sul versante salute, l’approccio è proattivo: integrazione tra smartphone, wearable ed elettrodomestici per programmi personalizzati di allenamento, sonno e nutrizione, con alert su anomalie e consulenze virtuali via piattaforma Xealth. L’azienda amplia la ricerca su rilevamento precoce di patologie cognitive, inclusa la demenza, attraverso partnership specialistiche. La sicurezza dei dati è garantita da Samsung Knox e Knox Matrix. Annunciata la partnership con Hartford Steam Boiler (HSB) per integrare SmartThings con servizi assicurativi e potenziali sconti sui premi grazie al monitoraggio intelligente della casa.

FAQ