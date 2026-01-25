Nintendo svela misterioso fiore parlante, tecnologia segreta sorprende i fan e apre scenari inediti nel mondo videoludico

Nintendo presenta il suo fiore parlante: ecco cosa sa fare

Il gadget più strano di Nintendo

Il nuovo accessorio di **Nintendo** è un fiore da scrivania che parla, reagisce all’ambiente e accompagna la giornata con interventi imprevedibili. Ispirato al personaggio di **Super Mario Bros. Wonder**, trasferisce fuori dallo schermo quella stessa vena ironica e un po’ surreale che ha diviso i giocatori.

Al lancio supporterà undici lingue, tra cui italiano, inglese e giapponese, con un registro volutamente colloquiale, quasi da amico che commenta ciò che succede attorno. Quando non viene toccato, si attiva in autonomia un paio di volte l’ora, alternando battute assurde a osservazioni curiosamente rilassanti, in stile pseudo-zen.

Gli utenti possono però intervenire in modo diretto, premendo un pulsante per generare ogni volta una frase nuova. Se la loquacità diventa eccessiva, una pressione prolungata mette a tacere il fiore per un certo periodo, restituendo silenzio alla postazione di lavoro o di gioco.

Design, audio e funzioni smart

Il design del gadget richiama un piccolo grammofono colorato, con un’estetica che mescola nostalgia e minimalismo tipica dei prodotti **Nintendo**. La scelta non è solo scenografica: la “cornetta” ospita l’altoparlante principale, pensato per riprodurre al meglio voce e brevi brani musicali.

Oltre a parlare, il fiore può infatti diffondere musica preimpostata e accompagnare momenti specifici della giornata, come il rientro a casa o una pausa programmata. Attraverso il sensore di temperatura integrato, commenta il clima della stanza con battute dedicate, trasformando un semplice dato tecnico in un piccolo sketch quotidiano.

La gestione dell’energia è interamente vocale: lo stato della batteria non compare su display ma viene annunciato a voce, con avvisi sonori quando le pile stanno per esaurirsi. Una scelta in linea con l’idea di oggetto “presente” e reattivo, più vicino a un personaggio che a un comune accessorio elettronico.

Prezzo, uscita e legame con Super Mario

Il fiore parlante è disponibile in preordine sul **My Nintendo Store** a 34,99 dollari, pari a circa 29,80 euro al cambio attuale. La distribuzione è fissata per il 12 marzo 2026, con una finestra di lancio pensata per intercettare sia i fan storici del brand sia il pubblico curioso dei gadget da scrivania.

In parallelo, **Nintendo** rilancia l’immaginario floreale anche sul fronte software con un nuovo trailer dedicato all’aggiornamento di **Super Mario Bros. Wonder** per **Switch 2**, atteso per il 26 marzo. L’update introdurrà un potenziamento inedito, la “bellabel flower”, che aggiunge varianti di gameplay e un ulteriore livello di coerenza al mondo di gioco.

L’abbinata tra gadget fisico e contenuti digitali rafforza l’idea di un ecosistema narrativo integrato: personaggi, oggetti e power-up travalicano la distinzione tra reale e virtuale, consolidando lo stile stravagante ma riconoscibile che ha reso **Nintendo** un unicum nell’industria.

FAQ

D: Cos’è esattamente il fiore parlante di Nintendo?

R: È un gadget da scrivania ispirato al fiore chiacchierone di Super Mario Bros. Wonder, capace di parlare, reagire all’ambiente e riprodurre musica.

D: In quante lingue parla il dispositivo?

R: Al lancio supporterà undici lingue, tra cui italiano, inglese e giapponese, con tono informale e commenti casuali.

D: Il fiore si attiva da solo o solo su comando?

R: Entrambe le modalità: parla autonomamente un paio di volte l’ora, ma si può anche premere un pulsante per ottenere un intervento immediato.

D: Come si zittisce temporaneamente il gadget?

R: Basta tenere premuto il pulsante principale per disattivare la voce per un periodo, riducendo le interruzioni.

D: Quali funzioni aggiuntive integra oltre alla voce?

R: Riproduce musica, può essere programmato per momenti specifici della giornata e commenta la temperatura grazie a un sensore interno.

D: Come viene segnalato lo stato della batteria?

R: Tutte le informazioni energetiche sono vocali, con avvisi sonori quando le pile stanno per scaricarsi.

D: Quanto costa e quando esce?

R: Il prezzo è di 34,99 dollari (circa 29,80 euro) sul My Nintendo Store, con uscita fissata al 12 marzo 2026.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?

R: Le informazioni derivano da un articolo di cronaca tech pubblicato su un portale di settore, citato come riferimento nel coverage ispirato alla comunicazione ufficiale di Nintendo.