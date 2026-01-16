Fortnite vieta ai creator la vendita di giri alla ruota dei premi: cosa cambia per i giocatori
Nuova regola di Epic contro le ruote premio
Epic Games introduce una regola immediata che vieta qualsiasi transazione in-island che influenzi, direttamente o indirettamente, le ruote premio. A partire dal 20 gennaio, nelle “isole” di Fortnite non saranno consentiti acquisti per “spin”, pacchetti di spin o boost di “fortuna aumentata” legati a esiti di ruote premio. La policy specifica che non è ammesso vendere contenuti in-game utilizzabili per ottenere uno spin, né qualsiasi forma di singolo spin, spin extra o bundle di spin.
Contesto e reazioni della community
La stretta arriva dopo che Steal The Brainrot, una delle esperienze non ufficiali più popolari su Fortnite, ha introdotto una ruota premio a pagamento con V-Bucks e meccaniche di boost alla fortuna, insieme a lootbox. La scelta ha innescato critiche diffuse da parte dei giocatori, con segnalazioni e discussioni accese sui social e su forum dedicati.
Un membro dello staff di Epic su Reddit ha confermato il nuovo divieto, precisando che la misura è stata definita per prevenire dinamiche di pay-to-win percepite nelle “isole” e per evitare confusione tra sistemi di ricompensa e acquisti opzionali. La community ha accolto positivamente il chiarimento, pur chiedendo controlli coerenti e un’applicazione uniforme tra le diverse esperienze.
Il confronto si inserisce in un panorama competitivo in cui piattaforme come Roblox consentono la vendita di oggetti in-game, mentre Epic ha appena aperto alle transazioni in-island con limiti stringenti. I creatori chiedono linee guida più granulari sulle meccaniche casuali e sulle ricompense ottenibili senza acquisti, per bilanciare engagement e tutela degli utenti.
Impatto per i creatori e monetizzazione
Il divieto su “spin” e boost di fortuna impone ai creatori di Fortnite di riprogettare funnel e loop di ricompensa senza meccaniche di estrazione a pagamento. Le esperienze dovranno privilegiare cosmetici, pass di accesso a modalità o contenuti premium non aleatori, evitando qualsiasi collegamento con ruote premio.
Nel breve periodo, il rischio principale è la perdita di entrate per chi aveva pianificato monetizzazioni basate su probabilità o bundle di spin; nel medio termine, l’orientamento verso acquisti chiari e deterministici potrebbe aumentare fiducia, retention e ARPPU. La misura riduce l’esposizione a critiche su modelli pay-to-win e a possibili scrutinî regolatori legati a dinamiche assimilabili a lootbox.
Epic ha previsto fino a fine anno la corresponsione del 100% del valore in V-Bucks dalle transazioni in-island ai creatori, prima del passaggio al 50% dopo il 2026: ciò incentiva una rapida transizione verso offerte conformi e trasparenti. Per restare competitivi rispetto a piattaforme come Roblox, i creator dovranno puntare su value proposition tangibili (skin, emote, utility di gameplay non sbilancianti) e modelli stagionali, integrando progressioni gratuite con upgrade opzionali.
Best practice consigliate: cataloghi chiari di item non casuali, prezzi ancorati al valore percepito, test A/B su bundle tematici e rimozione di ogni wording che implichi “fortuna” o “chance” nelle pagine di acquisto.
FAQ
- Quali transazioni sono vietate? Qualsiasi acquisto che influenzi ruote premio: spin singoli, extra, bundle e boost di fortuna.
- Quando entra in vigore il divieto? Dal 20 gennaio, con applicazione su tutte le “isole”.
- Si possono vendere lootbox? L’articolo riferisce critiche alle lootbox; i creatori devono evitare meccaniche aleatorie collegate a ruote premio.
- Cosa possono vendere i creator? Contenuti deterministici: cosmetici, accessi a modalità, upgrade non basati sul caso.
- Qual è il revenue share attuale? Fino a fine anno il 100% del valore in V-Bucks delle transazioni in-island ai creatori; poi 50% dopo il 2026.
- Perché Epic adotta questa misura? Per prevenire percezioni pay-to-win e tutelare chiarezza delle ricompense.
- Fonte giornalistica citata? L’aggiornamento di policy è stato riportato da The Verge con dettagli sul nuovo divieto.