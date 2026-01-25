Project AGE 1000 stupisce il mondo Dragon Ball con un annuncio inatteso, gameplay misterioso e dettagli ancora nascosti

Project AGE 1000 stupisce il mondo Dragon Ball con un annuncio inatteso, gameplay misterioso e dettagli ancora nascosti

Project AGE 1000, il nuovo gioco di Dragon Ball è totalmente inaspettato

Un futuro mai visto

Il nuovo progetto videoludico di **Bandai Namco** dedicato a **Dragon Ball** nasce da una lavorazione lunghissima, iniziata oltre sei anni fa tra concept e pre-produzione, con l’obiettivo di riscrivere le regole del franchise. Al centro c’è un mondo inedito concepito da **Akira Toriyama**, che ha ideato una vasta gamma di personaggi nuovi, pensati per allontanare i riflettori da **Goku** e dalla storica Z-Fighters, senza tradire la cifra stilistica originale.

La sigla temporale “AGE 1000” rimanda al sistema cronologico interno all’universo narrativo: rispetto alla conclusione della saga di **Majin Buu** nell’AGE 774 e all’epilogo dell’AGE 784, la nuova ambientazione si colloca oltre due secoli dopo, spalancando uno scenario narrativo praticamente vergine. Questo salto permette di costruire una mitologia autonoma, con nuovi conflitti, civiltà e linee di sangue ancora sconosciute ai fan.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Il teaser mostra soltanto un fugace protagonista inedito, disegnato personalmente da Toriyama, ma è già confermato un cast destinato ad ampliarsi progressivamente durante l’avventura. L’impressione è quella di un progetto “mondo” a lungo termine, meno legato alla nostalgia e più focalizzato sulla costruzione di un ecosistema narrativo contemporaneo.

Il mistero sul gameplay

Uno dei punti più sorprendenti è l’assoluto riserbo sul genere: **Bandai Namco** non ha chiarito se si tratti di un picchiaduro tradizionale, di un GDR d’azione in stile **Dragon Ball Xenoverse**, o di un action story-driven simile a **Dragon Ball Z: Kakarot**. La sola certezza è l’esistenza di una storyline completamente nuova, fondata sulle linee guida lasciate da **Akira Toriyama** prima della sua scomparsa, con eroi e antagonisti distanti dall’iconografia classica.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il forte scarto temporale suggerisce protagonisti che guardano alle leggende su Goku come a un mito lontano, utile magari come eco narrativa, ma non più come fulcro giocabile. Questo cambio di prospettiva potrebbe tradursi in un sistema di progressione diverso dal solito, marcato da scelte di worldbuilding più vicine ai giochi di ruolo open world che ai picchiaduro arena tradizionali.

La lunga gestazione – sei-sette anni di sviluppo considerando la fase concettuale – indica una produzione ad alto budget pensata per sfruttare pienamente l’hardware di nuova generazione. Un ciclo così esteso lascia prevedere meccaniche profonde, un comparto online strutturato e una cura del bilanciamento superiore alla media delle trasposizioni anime.

Timeline, annunci e piattaforme

Le informazioni più sostanziali arriveranno soltanto alla **Dragon Ball Games Battle Hour 2026**, in programma il 18 e 19 aprile 2026 allo **Shrine Auditorium and Expo Hall** di **Los Angeles**, dove verrà offerto un primo sguardo approfondito al progetto. L’evento sarà trasmesso anche in streaming globale, consolidando la strategia transmediale tipica della gestione recente del brand da parte di **Bandai Namco**.

Il lancio è previsto nel corso del 2027, ma la casa giapponese non ha ancora comunicato né le piattaforme né l’eventuale finestra stagionale di uscita. Questa scelta alimenta ipotesi su una distribuzione “scalare”, con release differenziate tra PC e console, oppure su un debutto mirato a una nuova generazione hardware in arrivo entro quella data.

La volontà di prendersi tempo sulla comunicazione commerciale fa pensare a un posizionamento strategico: l’obiettivo è trasformare il gioco nel nuovo perno videoludico di **Dragon Ball** per l’intero decennio, riducendo il rischio di sovrapporsi ad altri titoli della serie e rendendolo un tassello narrativo indispensabile anche per futuri anime, film e merchandising.

FAQ

D: Che cos’è AGE 1000 nell’universo di Dragon Ball?
A: È un’era cronologica interna alla saga, posta oltre due secoli dopo gli eventi principali noti, usata come ambientazione per un nuovo videogioco.

D: Chi ha ideato i nuovi personaggi del gioco?
A: I concept principali e il design dei protagonisti inediti sono stati creati da Akira Toriyama.

D: Quanto dura lo sviluppo del progetto?
A: La lavorazione complessiva, inclusa la fase di concept, è stimata tra i sei e i sette anni.

D: Il gioco avrà Goku come protagonista?
A: No, l’azione sembra spostarsi su un cast completamente nuovo, con i personaggi storici relegati al massimo a figure leggendarie o di contorno.

D: È già stato rivelato il genere del gioco?
A: No, Bandai Namco non ha ancora specificato se sarà picchiaduro, action-RPG o altro.

D: Quando arriveranno nuovi dettagli ufficiali?
A: Le informazioni più importanti saranno diffuse durante la Dragon Ball Games Battle Hour 2026, il 18-19 aprile a Los Angeles.

D: Su quali piattaforme uscirà il titolo?
A: Al momento non è stata annunciata alcuna piattaforma, lasciando aperti tutti gli scenari tra PC e console.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?
A: Le informazioni riportate derivano dalle comunicazioni ufficiali di Bandai Namco riprese da testate specializzate di settore come la stampa videoludica italiana.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com