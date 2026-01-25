Project AGE 1000 stupisce il mondo Dragon Ball con un annuncio inatteso, gameplay misterioso e dettagli ancora nascosti

Project AGE 1000, il nuovo gioco di Dragon Ball è totalmente inaspettato

Un futuro mai visto

Il nuovo progetto videoludico di **Bandai Namco** dedicato a **Dragon Ball** nasce da una lavorazione lunghissima, iniziata oltre sei anni fa tra concept e pre-produzione, con l’obiettivo di riscrivere le regole del franchise. Al centro c’è un mondo inedito concepito da **Akira Toriyama**, che ha ideato una vasta gamma di personaggi nuovi, pensati per allontanare i riflettori da **Goku** e dalla storica Z-Fighters, senza tradire la cifra stilistica originale.

La sigla temporale “AGE 1000” rimanda al sistema cronologico interno all’universo narrativo: rispetto alla conclusione della saga di **Majin Buu** nell’AGE 774 e all’epilogo dell’AGE 784, la nuova ambientazione si colloca oltre due secoli dopo, spalancando uno scenario narrativo praticamente vergine. Questo salto permette di costruire una mitologia autonoma, con nuovi conflitti, civiltà e linee di sangue ancora sconosciute ai fan.

Il teaser mostra soltanto un fugace protagonista inedito, disegnato personalmente da Toriyama, ma è già confermato un cast destinato ad ampliarsi progressivamente durante l’avventura. L’impressione è quella di un progetto “mondo” a lungo termine, meno legato alla nostalgia e più focalizzato sulla costruzione di un ecosistema narrativo contemporaneo.

Il mistero sul gameplay

Uno dei punti più sorprendenti è l’assoluto riserbo sul genere: **Bandai Namco** non ha chiarito se si tratti di un picchiaduro tradizionale, di un GDR d’azione in stile **Dragon Ball Xenoverse**, o di un action story-driven simile a **Dragon Ball Z: Kakarot**. La sola certezza è l’esistenza di una storyline completamente nuova, fondata sulle linee guida lasciate da **Akira Toriyama** prima della sua scomparsa, con eroi e antagonisti distanti dall’iconografia classica.

Il forte scarto temporale suggerisce protagonisti che guardano alle leggende su Goku come a un mito lontano, utile magari come eco narrativa, ma non più come fulcro giocabile. Questo cambio di prospettiva potrebbe tradursi in un sistema di progressione diverso dal solito, marcato da scelte di worldbuilding più vicine ai giochi di ruolo open world che ai picchiaduro arena tradizionali.

La lunga gestazione – sei-sette anni di sviluppo considerando la fase concettuale – indica una produzione ad alto budget pensata per sfruttare pienamente l’hardware di nuova generazione. Un ciclo così esteso lascia prevedere meccaniche profonde, un comparto online strutturato e una cura del bilanciamento superiore alla media delle trasposizioni anime.

Timeline, annunci e piattaforme

Le informazioni più sostanziali arriveranno soltanto alla **Dragon Ball Games Battle Hour 2026**, in programma il 18 e 19 aprile 2026 allo **Shrine Auditorium and Expo Hall** di **Los Angeles**, dove verrà offerto un primo sguardo approfondito al progetto. L’evento sarà trasmesso anche in streaming globale, consolidando la strategia transmediale tipica della gestione recente del brand da parte di **Bandai Namco**.

Il lancio è previsto nel corso del 2027, ma la casa giapponese non ha ancora comunicato né le piattaforme né l’eventuale finestra stagionale di uscita. Questa scelta alimenta ipotesi su una distribuzione “scalare”, con release differenziate tra PC e console, oppure su un debutto mirato a una nuova generazione hardware in arrivo entro quella data.

La volontà di prendersi tempo sulla comunicazione commerciale fa pensare a un posizionamento strategico: l’obiettivo è trasformare il gioco nel nuovo perno videoludico di **Dragon Ball** per l’intero decennio, riducendo il rischio di sovrapporsi ad altri titoli della serie e rendendolo un tassello narrativo indispensabile anche per futuri anime, film e merchandising.

