Biagio Antonacci racconta la sua dislessia e il rapporto con la lettura

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Biagio Antonacci racconta la dislessia e il suo rapporto con la lettura

Biagio Antonacci ha rivelato di non aver mai letto un libro intero nella sua vita. La confessione emerge in un’intervista recente, in cui il cantautore racconta di una probabile dislessia ipotizzata anni fa da un medico a Milano, senza una diagnosi formale.

L’artista spiega di perdere la concentrazione dopo poche righe, trovando faticosa la lettura di testi lunghi. Preferisce le poesie, in particolare quelle di Giorgio Caproni, e dichiara di trarre ispirazione soprattutto dalle storie reali delle persone comuni.

La sua testimonianza riaccende l’attenzione pubblica sui disturbi specifici dell’apprendimento e su quanto spesso vengano sottovalutati o scambiati per pigrizia, soprattutto nel mondo della scuola e della cultura, dove la lettura è considerata un requisito implicito.

In sintesi:

Biagio Antonacci racconta di non aver mai letto un libro intero per sospetta dislessia.

racconta di non aver mai letto un libro intero per sospetta dislessia. Il cantautore si concentra su poesie e sulle storie vere ascoltate da persone, soprattutto anziani.

La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento , spesso confuso con disattenzione o scarsa volontà.

, spesso confuso con disattenzione o scarsa volontà. Una diagnosi precoce permette percorsi scolastici e professionali di successo, anche in ambito creativo.

Dislessia, sintomi e impatto spiegati dai centri specialistici

Il Fatebenefratelli definisce la dislessia come una difficoltà specifica nella lettura, rientrante nei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), insieme a disgrafia e discalculia. Si manifesta di solito nei primi anni di scuola, con lettura lenta, imprecisa e faticosa, e problemi di comprensione dei testi.

Gli insegnanti sono spesso i primi a notare le difficoltà, ma i segnali vengono talvolta interpretati come disattenzione o pigrizia, ritardando la valutazione. Tra gli indicatori più comuni ci sono la difficoltà a memorizzare le lettere, la tendenza a confonderle (come “p” con “q” o “d” con “b”), la lentezza nel leggere ad alta voce e la fatica nel distinguere parole con suoni simili.

Secondo il Centro Medico Riabilitativo, la dislessia non è un disturbo neurologico degenerativo, ma riguarda il modo in cui il cervello organizza i concetti: chi ne è affetto tende a ragionare per immagini più che per parole. Questo porta a percepire le frasi come un insieme complesso, in cui lettere e parole possono sembrare spostarsi, confondersi o fondersi tra loro, rendendo l’atto di leggere particolarmente dispendioso.

Dalla testimonianza pubblica alla consapevolezza sociale futura

La scelta di Biagio Antonacci di raccontare le proprie difficoltà con la lettura apre uno spazio di discussione prezioso sui DSA in età adulta, spesso poco esplorati.

Molti adulti che hanno vissuto l’infanzia prima della diffusione delle diagnosi di dislessia continuano a convivere con un disagio non riconosciuto, sviluppando strategie compensative personali. La narrazione di un artista affermato mostra come si possa costruire una carriera di successo anche con un rapporto complesso con i libri, valorizzando altri canali di apprendimento, come l’ascolto e l’osservazione.

Nei prossimi anni, il crescente numero di testimonianze pubbliche e l’ampliamento dei servizi diagnostici potrebbero favorire diagnosi più precoci e percorsi formativi inclusivi, riducendo lo stigma e incoraggiando il riconoscimento dei propri bisogni educativi, anche in età avanzata.

FAQ

Che cos’è esattamente la dislessia secondo i centri specialistici?

La dislessia è definita come un disturbo specifico dell’apprendimento che riguarda lettura lenta, imprecisa e difficoltosa, con possibili ricadute sulla comprensione del testo.

Come capire se un bambino potrebbe essere dislessico?

È indicativo osservare difficoltà persistenti nel memorizzare lettere, confonderle tra loro, leggere lentamente ad alta voce e comprendere testi semplici, soprattutto nei primi anni di scuola primaria.

La dislessia impedisce di avere successo nella scuola o nel lavoro?

No, con diagnosi precoce, strumenti compensativi e didattica personalizzata, le persone dislessiche possono raggiungere risultati scolastici e professionali del tutto paragonabili ai coetanei.

La dislessia si può curare o scompare con l’età?

La dislessia non “guarisce” in senso tradizionale, ma può essere efficacemente compensata attraverso percorsi riabilitativi, supporti tecnologici e strategie di studio mirate e personalizzate.

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