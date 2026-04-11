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Nicole Minetti ottiene la grazia presidenziale nel discusso caso Ruby

Nicole Minetti ottiene la grazia presidenziale nel discusso caso Ruby

Grazia a Nicole Minetti, come è arrivata la decisione del Colle

La notizia riguarda Nicole Minetti, ex igienista dentale e già Consigliera regionale della Lombardia. È emerso che la donna è stata graziata dal Presidente della Repubblica in relazione alle condanne definitive per peculato e induzione alla prostituzione nel processo ‘Ruby bis’, legato alle cosiddette cene eleganti.
La grazia, concessa per motivi umanitari, è stata firmata nelle scorse settimane, dopo il parere favorevole del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Procuratore capo della Corte d’Appello competente.

L’informazione è stata resa pubblica dal conduttore di ‘Mi Manda Rai3’, Federico Ruffo, tramite un post sui social, anticipando un servizio televisivo e un approfondimento giornalistico dedicati al caso.

In sintesi:

  • Grazia concessa a Nicole Minetti dal Presidente della Repubblica per motivi umanitari.
  • Provvedimento relativo alle condanne per peculato e induzione alla prostituzione nel processo ‘Ruby bis’.
  • Parere favorevole del Ministro Nordio e del Procuratore capo della Corte d’Appello.
  • Rivelazione anticipata da Federico Ruffo a ‘Mi Manda Rai3’ e sul quotidiano online.

Cosa prevede la grazia concessa a Nicole Minetti

Secondo quanto anticipato da Federico Ruffo, la grazia presidenziale riguarda le pene inflitte in via definitiva a Nicole Minetti: 1 anno e 1 mese per peculato e 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione, nell’ambito del procedimento ‘Ruby bis’.
Il provvedimento, adottato per ragioni qualificate come umanitarie, segue l’iter previsto dall’ordinamento: richiesta o segnalazione, istruttoria ministeriale, quindi pareri della Procura generale presso la Corte d’Appello e del Guardasigilli, prima della decisione finale del Capo dello Stato.

Nel suo post, il conduttore di ‘Mi Manda Rai3’ ha spiegato che *“Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello”*.
Ruffo ha inoltre annunciato che l’anticipazione è stata data in diretta mattutina e dal sito del quotidiano online, mentre l’inchiesta integrale, firmata da Floriana Bulfon, andrà in onda nella prossima puntata del programma di Rai3.

Il significato politico e mediatico della grazia nel caso Minetti

La decisione di concedere la grazia a Nicole Minetti riapre un dossier giudiziario simbolico degli anni delle cene eleganti, intrecciando giustizia, politica e comunicazione.
L’annuncio attraverso ‘Mi Manda Rai3’ e l’inchiesta di Floriana Bulfon indicano un’operazione giornalistica strutturata, mirata a ricostruire sia il percorso giudiziario sia le motivazioni umanitarie che avrebbero spinto il Quirinale a intervenire.

La vicenda potrebbe alimentare un nuovo dibattito pubblico sugli strumenti di clemenza individuale, sul ruolo del Ministro della Giustizia Nordio nei pareri preparatori e sulla valutazione delle condizioni personali dei condannati rispetto all’interesse generale.
Ulteriori dettagli sulla posizione attuale di Minetti, sulle sue condizioni e sugli effetti concreti della grazia sulle pene residue saranno centrali per comprendere l’impatto complessivo del provvedimento.

FAQ

Chi è Nicole Minetti e perché è stata condannata?

Nicole Minetti è un’ex Consigliera regionale lombarda, condannata definitivamente per peculato e induzione alla prostituzione nel processo ‘Ruby bis’, legato alle cene eleganti.

Cosa comporta la grazia concessa a Nicole Minetti?

La grazia riduce o estingue l’esecuzione delle pene residue a carico di Minetti, ma non cancella le condanne né riscrive l’accertamento giudiziario.

Perché la grazia a Nicole Minetti è stata definita umanitaria?

È stata definita umanitaria perché fondata su specifiche condizioni personali e familiari di Minetti, valutate nella fase istruttoria dal Ministero e dalla Procura generale.

Qual è il ruolo del Ministro Nordio nella procedura di grazia?

Il Ministro Carlo Nordio esprime un parere tecnico-politico sul caso, che accompagna la pratica al Presidente della Repubblica, senza vincolarne formalmente la decisione finale.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sulla grazia?

La notizia è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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