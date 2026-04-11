Home / SPETTACOLI & CINEMA / Monica Setta guida Storie al bivio con nuovi ospiti in studio

Storie al bivio torna su Rai2 con nuove confessioni sentimentali

Chi: i protagonisti di oggi sono Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Pietro Delle Piane, Miriana Trevisan e Patrizia Rossetti.

Che cosa: rivelano svolte, crisi e nuovi amori nelle loro vite private.

Dove: nello studio di Storie al bivio, su Rai2.

Quando: oggi, sabato 11 aprile, alle 15.30, in un nuovo appuntamento pomeridiano.

Perché: per raccontare come gelosia, differenza d’età, fama e nuovi legami influenzano scelte affettive e futuro professionale.

In sintesi:

Enzo Paolo Turchi ribadisce il no al Grande Fratello e a un trasferimento in Spagna di Carmen Russo .

ribadisce il no al e a un trasferimento in Spagna di . Patrizia Rossetti chiude la relazione con Marco Antonio Bellini e si dichiara single.

chiude la relazione con e si dichiara single. Miriana Trevisan ritrova l’amore con un compagno più grande che le offre stabilità.

ritrova l’amore con un compagno più grande che le offre stabilità. Pietro Delle Piane spiega la rottura con Antonella Elia per tensioni legate alle fan.

Confessioni, gelosie e nuovi equilibri nei racconti dei protagonisti

Nel nuovo appuntamento di Storie al bivio, il cuore del racconto sono i dilemmi sentimentali di volti noti della tv italiana.

Enzo Paolo Turchi conferma il suo deciso rifiuto all’ipotesi che Carmen Russo entri nella casa del Grande Fratello. Spiega di non riuscire a stare lontano dalla moglie e guarda con sospetto anche a un eventuale trasferimento in Spagna, dove lei potrebbe entrare nella giuria di Ballando.

Scherzando ma non troppo, ammette la propria gelosia per Stefano De Martino, artista molto ammirato da Carmen, evidenziando come la visibilità televisiva possa alimentare insicurezze di coppia.

L’intervista a Patrizia Rossetti è tra i momenti più intensi: la conduttrice racconta la fine della relazione con l’attore Marco Antonio Bellini, più giovane di lei di trent’anni. Pur nata sotto il segno di una forte passione, la storia si è incrinata proprio per la distanza generazionale, fino alla scelta di dirsi addio e definirsi oggi, con lucidità, “single”.

Miriana Trevisan, a distanza di anni dal divorzio dal cantante Pago, rivela invece di aver ritrovato l’amore con un uomo più grande di lei, descritto come una presenza rassicurante, capace di offrirle sicurezza emotiva e sostegno.

Spazio anche al punto di vista di Pietro Delle Piane, che a sei mesi dalla fine della relazione con Antonella Elia – una storia che sembrava avviata verso il matrimonio – racconta la dinamica della rottura: di notte, sul suo computer, arrivavano foto di fan innamorate.

Quelle immagini, sommate alla pressione della notorietà, avrebbero acceso la gelosia di Antonella Elia, fino a rendere insostenibile il rapporto. Le sue parole offrono uno spaccato concreto di come l’interazione costante con il pubblico possa incidere su fiducia e stabilità di coppia.

Relazioni sotto i riflettori: cosa racconta davvero Storie al bivio

Le testimonianze di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Patrizia Rossetti, Miriana Trevisan e Pietro Delle Piane mostrano come la vita sentimentale dei personaggi pubblici sia esposta a pressioni particolari: reality, social, differenze d’età e fan invadenti amplificano gelosie e fragilità.

La puntata di oggi di Storie al bivio offre uno sguardo dall’interno su decisioni che spesso il pubblico vede solo nei titoli: dire no a un reality di successo, scegliere di chiudere una relazione importante, concedersi una seconda possibilità dopo un divorzio.

Questi racconti, più che cronaca rosa, funzionano come piccoli casi di studio sulle relazioni moderne quando il privato diventa inevitabilmente parte dello spettacolo.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Storie al bivio su Rai2?

Va in onda oggi, sabato 11 aprile, alle 15.30 su Rai2, nella fascia pomeridiana dedicata all’approfondimento e al racconto personale.

Perché Enzo Paolo Turchi è contrario al Grande Fratello per Carmen Russo?

Lo è perché dichiara di non riuscire a stare lontano da Carmen Russo e teme che reality e trasferte indeboliscano il loro equilibrio di coppia.

Per quale motivo Patrizia Rossetti ha lasciato Marco Antonio Bellini?

Lo ha fatto perché, nonostante la grande passione iniziale, la differenza d’età di trent’anni ha pesato progressivamente sulla relazione, rendendo difficile un progetto stabile a lungo termine.

Chi è il nuovo compagno di Miriana Trevisan e cosa cerca in lui?

È un uomo più grande di lei. Miriana Trevisan afferma di cercare sicurezza emotiva, protezione e un amore stabile, lontano dalle turbolenze del passato.

Qual è la fonte delle informazioni riportate su Storie al bivio?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.