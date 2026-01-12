Warner Bros sotto assedio Paramount rilancia la sfida con mosse inattese e un rischio calcolato

Contesa legale e richiesta di trasparenza

Paramount Skydance ha depositato una causa contro Warner Bros. Discovery per ottenere dettagli completi sui criteri con cui è stata giudicata superiore l’offerta di Netflix rispetto alla propria, contestando la mancata trasparenza del processo decisionale. La mossa, annunciata lunedì, punta a frenare la cessione a Netflix, un’operazione che ridisegnerebbe gli equilibri dell’industria cinematografica globale.

Nel ricorso presentato in Delaware, giurisdizione privilegiata dalle grandi società statunitensi, Paramount accusa il board di Warner Bros. di aver favorito Netflix senza fornire un’adeguata disclosure sui parametri di valutazione e sui rischi connessi, chiedendo l’accesso a documentazione e comunicazioni interne.

In parallelo, l’amministratore delegato David Ellison ha inviato una lettera agli azionisti di Warner Bros. Discovery denunciando opacità negoziale e possibili conflitti di interesse nella conduzione delle trattative. Paramount sostiene che gli azionisti non abbiano ricevuto informazioni sufficienti per un giudizio informato sull’operazione con Netflix e rivendica un confronto equo fra proposte, condizioni finanziarie e garanzie offerte.

Offerte rivali e valutazioni in gioco

L’accordo preliminare tra Warner Bros. Discovery e Netflix prevede una transazione da circa 83 miliardi di dollari, ritenuta dal board più praticabile sul piano esecutivo e del rischio. La controproposta di Paramount Skydance, inizialmente respinta, stimava invece Warner Bros. fino a circa 108 miliardi, con pagamento di 30 dollari per azione agli azionisti.

Dopo il rifiuto, Paramount ha ricalibrato i termini per rafforzare la certezza di chiusura e la struttura finanziaria, introducendo garanzie aggiuntive e maggiore chiarezza sulle fonti di capitale. In questo quadro, il ruolo di Netflix viene considerato strategico per scala globale e sinergie immediate, mentre l’offerta concorrente punta su una valorizzazione superiore e una governance rinnovata.

A sostegno della proposta, Larry Ellison si è impegnato a garantire personalmente fino a 40,4 miliardi di dollari, elemento pensato per ridurre il rischio percepito e accrescere la bancabilità dell’operazione. Resta il nodo della “superiorità” dell’offerta Netflix agli occhi del board, che Paramount contesta chiedendo criteri di valutazione comparabili su prezzo, tempistiche, passaggi regolatori e copertura finanziaria.

Strategie per convincere gli azionisti

Paramount Skydance sta costruendo un’offensiva su tre assi: pressione legale per ottenere disclosure, revisione dell’offerta con garanzie rafforzate e intervento diretto sulla governance di Warner Bros. Discovery. L’obiettivo è ridurre il rischio percepito e dimostrare maggiore certezza di esecuzione rispetto a Netflix.

Il piano include la proposta di nuovi membri nel consiglio di amministrazione di Warner Bros., così da favorire una valutazione paritaria delle offerte e un controllo più rigoroso sui processi decisionali. In parallelo, l’impegno personale di Larry Ellison fino a 40,4 miliardi di dollari punta a blindare la copertura finanziaria e a dare visibilità immediata alle fonti di capitale.

Sul fronte comunicazione, David Ellison ha avviato un dialogo diretto con gli azionisti attraverso una lettera che denuncia carenze informative e possibili conflitti, chiedendo accesso a documenti e metriche usate per privilegiare Netflix. La strategia mira a spostare il baricentro della decisione dal solo “prezzo” alla combinazione di valutazione, tempi di chiusura e rischi regolatori.

