Nicola Peltz sorprende i fan: la verità inaspettata sui suoi ex famosi e i rapporti rimasti oggi

Nicola Peltz, da Anwar Hadid a Paul Klein: chi sono i suoi ex e in che rapporti è rimasta

Gli anni con Anwar Hadid

Quando ha incrociato per la prima volta lo sguardo di Brooklyn Beckham al Coachella 2017, l’attrice era legata sentimentalmente ad Anwar Hadid, il più giovane dei fratelli di Gigi e Bella Hadid. La frequentazione tra i due era iniziata nel 2016 e, a inizio 2017, lei aveva confermato pubblicamente il rapporto in un’intervista a Women’s Wear Daily, definendo la famiglia del modello “fantastica”.

In quell’occasione aveva sottolineato l’intesa con le sorelle di Anwar, descritte come “dolcissime e forti”, un legame che sembra non essersi interrotto neppure dopo la rottura. Secondo Vanity Fair, infatti, Gigi Hadid avrebbe presenziato al matrimonio con Brooklyn Beckham, segnale di un rapporto rimasto cordiale a distanza di anni.

Decisamente più freddi, invece, i rapporti con la sorellastra maggiore di Anwar, Alana Hadid, che di recente ha criticato duramente l’attrice sui social, accusandola di inseguire la notorietà da oltre un decennio e di non desiderare affatto privacy. Un commento che ha riacceso l’attenzione sulle vecchie dinamiche familiari e sulla gestione della propria immagine pubblica.

La parentesi con Paul Klein

Archiviata la storia con Anwar Hadid, a fine 2018 l’attrice ha iniziato a frequentare Paul Klein, frontman della band LANY. La relazione è durata pochi mesi, ma si è chiusa senza traumi plateali: una breve parentesi che ha mostrato come entrambi preferissero una gestione sobria dell’esposizione mediatica.

Nel febbraio 2019 lei ha pubblicato su X un post poi cancellato, in cui spiegava che avevano preso “strade separate”, augurando all’ex compagno “tutto il meglio”. Un messaggio asciutto, in linea con la narrazione controllata che l’attrice ha sempre provato a mantenere intorno alla sua vita privata.

Nonostante la rottura, in ambiente musicale e gossip statunitense la coppia viene ancora ricordata come uno degli abbinamenti più interessanti tra cinema e pop, destinato però a spegnersi prima che potesse trasformarsi in un vero power couple. Anche sui social dei due non sono rimaste tracce significative della relazione, a conferma di una scelta di distacco senza clamori.

L’inizio della storia con Brooklyn Beckham

Il vero punto di svolta sentimentale arriva nell’autunno 2019, quando lei e Brooklyn Beckham si ritrovano da single a una festa di Halloween organizzata da Leonardo DiCaprio a Los Angeles. In quell’occasione l’attrice chiede al figlio di David e Victoria Beckham di aiutarla a far entrare un amico: un gesto apparentemente banale che, come lei stessa ha raccontato a Glamour nel 2025, ha cambiato tutto.

Due giorni dopo sarebbe arrivato il primo bacio, punto di partenza di una relazione ufficializzata poche settimane più tardi e coronata dal matrimonio del 2022. Da allora i due sono inseparabili, tra tatuaggi (oltre settanta solo da parte di Brooklyn) e continue dichiarazioni social, tanto da alimentare un dibattito pubblico sul confine tra amore romantico e esposizione eccessiva.

La giornalista Selvaggia Lucarelli, in una sua newsletter rilanciata da Biccy.it, ha definito i gesti di Brooklyn quasi “da setta”, leggendo nella sua devozione il tentativo di abbandonare l’identità Beckham per assumere quella della potente famiglia Peltz. Un’interpretazione che ha contribuito a trasformare la coppia in uno dei casi mediatici più discussi del momento nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

FAQ

D: Chi è stato il primo ex famoso dell’attrice?

A: Il primo ex noto è il modello Anwar Hadid, con cui è uscita tra il 2016 e il 2018.

D: Come ha parlato della famiglia Hadid?

A: In un’intervista a Women’s Wear Daily l’ha definita “fantastica”, lodando in particolare Gigi e Bella Hadid.

D: Gigi Hadid era al matrimonio con Brooklyn Beckham?

A: Secondo Vanity Fair, Gigi Hadid avrebbe partecipato alle nozze come invitata.

D: Cosa ha detto Alana Hadid sull’attrice?

A: Alana Hadid l’ha accusata sui social di cercare fama da dieci anni e di non volere davvero privacy.

D: Quanto è durata la relazione con Paul Klein?

A: La storia con Paul Klein è durata pochi mesi tra fine 2018 e inizio 2019.

D: Perché è finita con Paul Klein?

A: Lei ha parlato di “strade separate” in un post su X, augurandogli comunque il meglio.

D: Dove si sono rincontrati lei e Brooklyn Beckham da single?

A: Si sono rivisti liberamente a una festa di Halloween organizzata da Leonardo DiCaprio a Los Angeles.

D: Qual è la fonte giornalistica citata per il racconto della storia sentimentale?

A: Le informazioni riprendono e rielaborano un articolo firmato da Fabiano Minacci e pubblicato su Biccy.it.