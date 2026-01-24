Sanremo sorprende con le Bambole di Pezza, band rivelazione tra rock, social e segreti nascosti dietro le quinte

Sanremo 2026: Chi sono le Bambole di Pezza Carriera, Canzoni, Instagram. Tutto sulla band in gara al Festival

Origini e identità della band

Le Bambole di Pezza nascono a Milano nel 2002 da un’idea della chitarrista Morgana, imponendosi sulla scena come formazione rock/pop punk interamente femminile. La band unisce da subito attitudine punk, melodie pop e una forte impronta sociale, con testi e iniziative legate alla parità di genere e al contrasto della violenza contro le donne. Il primo disco, Crash Me, li porta rapidamente on the road.

Già nel 2003 il gruppo colleziona circa 70 date in tutta Italia, costruendo una fanbase solida tra centri sociali, club e festival indipendenti. Nel 2005 si registra una svolta: la cantante storica Micky lascia il progetto per trasferirsi in Spagna e formare un duo con il compagno, mentre alla voce subentra Rox Randisi. Cambia la formazione, ma resta intatta l’anima ribelle e militante del progetto.

Nel tempo la band diventa un riferimento per il rock femminile italiano, anticipando temi e linguaggi che oggi dominano il dibattito pubblico, con un immaginario che miscela estetica punk, storytelling urbano e un forte radicamento nella scena alternativa milanese.

Dalla reunion al palco dell’Ariston

Dopo una fase di stop, le Bambole di Pezza tornano nel 2014 per celebrare i dieci anni dell’album Strike, riaccendendo l’interesse dei fan storici e di una nuova generazione cresciuta con il rock digitale. Il vero rilancio arriva però nel 2021, quando le chitarriste storiche Morgana Blue e Dani (Daniela Piccirillo) danno vita a una nuova formazione, affiancate da Cleo (Martina Ungarelli) alla voce, Kaj (Caterina Alessandra Dolci) al basso e Xina (Federica Rossi) alla batteria.

Il debutto ufficiale di questa line-up avviene al Concerto del Primo Maggio di Milano nel 2022, vetrina simbolica per una band da sempre vicina ai temi del lavoro e dei diritti. Nel 2023 esce il disco Dirty, che consolida il nuovo corso sonoro tra riff granitici e aperture pop. Nel 2024 arrivano singoli strategici, tra cui Cresciuti male in collaborazione con J-Ax, che spalanca le porte al grande pubblico.

Nel 2025 la band pubblica l’album Wanted, preludio alla partecipazione tra i Big di Sanremo 2026 con il brano inedito “Resta con me”, pronto a portare il loro rock sul palco dell’Ariston.

Social, fanbase e Sanremo 2026

Il presidio digitale delle Bambole di Pezza ruota intorno al profilo Instagram ufficiale @bamboledipezza_band, che supera i 148.000 follower e funziona come hub per notizie, teaser e contenuti backstage. Nella bio campeggia la definizione “La tua rock band preferita” e il richiamo diretto a Sanremo 2026 con la scritta “RESTA CON ME #sanremo2026”.

Le storie e i reel raccontano prove, studio session, vita on the road e momenti di attivismo, alimentando una community molto attiva, composta da fan storici del punk italiano e nuovi ascoltatori arrivati grazie alle playlist editoriali e alle collaborazioni pop-rap. Il linguaggio è diretto, visivo, spesso ironico, ma non rinuncia a posizionamenti chiari su temi sociali e diritti delle donne.

La partecipazione al Festival di Sanremo proietta la band in una dimensione mainstream senza snaturare l’identità rock. L’esibizione all’Ariston con “Resta con me” rappresenta il punto di contatto tra la lunga storia underground del gruppo e la massima vetrina televisiva italiana, con un forte potenziale di crescita su streaming e social.

FAQ

D: Chi sono le Bambole di Pezza?
R: Sono una band rock/pop punk tutta al femminile nata a Milano nel 2002.

D: Chi ha fondato la band?
R: L’idea originaria è della chitarrista Morgana, che ha dato vita al progetto nel 2002.

D: Qual è stato il primo album pubblicato?
R: Il primo disco della band si intitola Crash Me.

D: Quando è avvenuta la reunion?
R: La reunion è avvenuta nel 2014 per festeggiare i dieci anni di Strike.

D: Qual è la formazione attuale?
R: In formazione ci sono Morgana Blue, Dani, Cleo, Kaj e Xina.

D: Che cos’è “Resta con me”?
R: È il brano inedito con cui la band partecipa a Sanremo 2026.

D: Come si chiama il profilo Instagram ufficiale?
R: Il profilo ufficiale è @bamboledipezza_band.

D: Qual è la fonte giornalistica citata?
R: Le informazioni sono rielaborate da contenuti giornalistici online dedicati alle Bambole di Pezza e alla line-up di Sanremo 2026, come riportato da testate specializzate di musica e spettacolo.

