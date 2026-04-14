michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Milano Art Week trasforma la città in un museo diffuso tra Miart, installazioni immersive e mostre d’autore

Milano Art Week trasforma la città in un museo diffuso tra Miart, installazioni immersive e mostre d’autore

Mostra a Buckingham Palace ripercorre il secolo di stile di Elisabetta II

Chi: la sovrana britannica Regina Elisabetta II e la curatrice Caroline de Guitaut.
Che cosa: una grande esposizione di circa 200 capi e accessori del suo guardaroba.
Dove: alla King’s Gallery di Buckingham Palace, a Londra.

Quando: dal 10 aprile al 18 ottobre 2026.
Perché: per raccontare il guardaroba di Elisabetta II come linguaggio istituzionale, stile personale e potente strumento di soft power.

In sintesi:

  • Esposizione monografica sul secolo di vita e stile della regina Elisabetta II.
  • Circa 200 capi e accessori originali, molti presentati al pubblico per la prima volta.
  • Focus sul ruolo politico, diplomatico e simbolico degli abiti reali nel Novecento.
  • Curatela di Caroline de Guitaut, che illustra la complessità del guardaroba sovrano.

Abiti, simboli e soft power nel guardaroba di Elisabetta II

La mostra alla King’s Gallery propone un itinerario cronologico e tematico nell’armadio di Elisabetta II, dalla giovinezza ai decenni finali di regno. Attraverso abiti da giorno, completi per visite di Stato, capi da cerimonia e accessori coordinati, il percorso evidenzia come ogni scelta visiva fosse calibrata su protocollo, contesto diplomatico e percezione pubblica.

Molti pezzi, mai esposti prima, documentano le collaborazioni con stilisti di corte, le sperimentazioni su colori e materiali e l’evoluzione delle silhouette in dialogo con i cambiamenti sociali del Novecento. Particolare attenzione è dedicata al ruolo del colore come strumento di riconoscibilità nelle folle, alla ripetizione strategica di alcune forme rassicuranti e alla codifica di motivi nazionali o comuniwealth nelle decorazioni tessili.

La curatrice Caroline de Guitaut ricostruisce, sala dopo sala, come il guardaroba della sovrana sia stato al tempo stesso archivio di memoria storica, strumento di continuità istituzionale e raffinata piattaforma di soft power britannico sulla scena globale.

Un’eredità visiva che parla al presente e al futuro

L’esposizione non si limita alla celebrazione commemorativa di Elisabetta II, ma suggerisce chiavi di lettura utili per comprendere il rapporto tra potere, immagine pubblica e moda contemporanea. I capi selezionati evidenziano come la coerenza stilistica, la cura del dettaglio e l’uso strategico dei simboli possano rafforzare fiducia, identità nazionale e narrazione istituzionale.

La mostra offre inoltre un osservatorio privilegiato sul passaggio dalla monarchia del Novecento alle sensibilità del XXI secolo, aprendo la strada a futuri studi su come i successori interpreteranno, confermeranno o trasformeranno l’eredità visiva della regina.

FAQ

Quando si svolge la mostra sul guardaroba di Elisabetta II?

La mostra si svolge dal 10 aprile al 18 ottobre 2026, coprendo l’intera stagione turistica primaverile, estiva e l’inizio dell’autunno londinese.

Dove si trova la King’s Gallery di Buckingham Palace?

La King’s Gallery è situata all’interno del complesso di Buckingham Palace, nel cuore di Londra, con accesso visitatori dedicato e percorsi museali indipendenti.

Quanti capi e accessori di Elisabetta II sono esposti?

Sono esposti circa 200 tra abiti, completi, cappelli, scarpe e accessori, selezionati per rappresentare i momenti chiave della vita pubblica della sovrana.

Perché il guardaroba di Elisabetta II è considerato soft power?

Lo è perché ogni outfit comunicava messaggi politici e diplomatici, valorizzando la monarchia britannica e rafforzando relazioni internazionali attraverso simboli, colori e rimandi culturali mirati.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache