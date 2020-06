Confassociazioni rinnova la struttura di vertice: organigramma con 400 professionisti ed imprenditori

Confassociazioni, l’espressione unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti, delle Associazioni, delle imprese, dei professionisti e delle persone che risiedono in Italia ed in Europa, rinnova la sua struttura di vertice.

▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

Ne ha dato oggi notizia il Presidente Angelo Deiana che ha dichiarato che Confassociazioni ha raggiunto “1 milione e 180mila iscritti, 678 associazioni di professionisti e imprese, 210 mila imprese con 5,1 dipendenti medi“.

La nuova struttura di vertice di Confassociazioni territoriale è fatta di circa 400 importanti protagonisti del nostro mondo professionale e imprenditoriale.

“Persone di grande rilievo – ha evidenziato il Presidente Deiana – al servizio di una grande rete che fa rappresentanza e business community come la nostra. Una rete di comando diffusa che avrà come obiettivi primari sia quello di continuare ad espandersi in termini qualitativi e quantitativi, sia quello di continuare ad investire da veri e propri azionisti la propria professionalità in Confassociazioni e nel Paese. Le premesse positive ci sono tutte: i nomi e le biografie presenti sul sito raccontano l’altissimo livello professionale e imprenditoriale di cui stiamo parlando”