Intelligenza Artificiale e Infrastrutture, conferenza stampa al Senato

Su iniziativa del Senatore Antonio De Poli, si terrà presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama una conferenza stampa dedicata al tema “Intelligenza Artificiale e Infrastrutture: Le tecnologie intelligenti nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture”.

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nel settore infrastrutturale italiano rappresenta una svolta decisiva per la modernizzazione del Paese. In un contesto caratterizzato da infrastrutture storiche e nuove sfide ambientali, l’IA emerge come strumento fondamentale per garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità. Già oggi, tecnologie di manutenzione predittiva, basata su sistemi di IA, permettono di anticipare potenziali criticità strutturali, riducendo rischi e costi di intervento. Attraverso l’analisi dei big data e l’utilizzo di sensori IoT, è possibile monitorare in tempo reale lo stato di ponti, strade e edifici pubblici, programmando interventi mirati prima che si verifichino problemi. L’IA ottimizza inoltre la gestione delle risorse, dal traffico urbano ai consumi energetici, fino alla distribuzione idrica. Nella fase di progettazione, gli algoritmi intelligenti permettono simulazioni avanzate e valutazioni d’impatto ambientale più precise, garantendo soluzioni più sostenibili.

Per il sistema Paese, questa trasformazione tecnologica significa maggiore competitività internazionale, creazione di nuovi posti di lavoro specializzati e miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La sfida attuale consiste nell’implementare queste tecnologie garantendo adeguata formazione del personale e sicurezza informatica delle infrastrutture critiche.

L’incontro, moderato dal giornalista Carmelo Cutuli, Presidente Confassociazioni Sud Italia, che avrà inizio alle ore 16:00, vedrà la partecipazione di illustri esperti del settore e rappresentanti istituzionali. Tra i relatori, interverranno il Prof. Enzo Siviero, Rettore dell’Università E-Campus, e l’Arch. Lanfranco Cardinale, che approfondiranno gli aspetti tecnici e le prospettive future dell’integrazione tra AI e sviluppo infrastrutturale.

I saluti istituzionali saranno affidati al Sen. Antonio De Poli e a Stefano Cianciotta, Presidente dell’Osservatorio di Confassociazioni sulle Infrastrutture. Le conclusioni saranno a cura di Angelo Deiana, Presidente Confassociazioni.

La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul canale web del Senato della Repubblica (webtv.senato.it). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con CESTI.net e Confassociazioni.