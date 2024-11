IA e Pubblica Amministrazione, convegno all’Università di Catania

Il prossimo 22 novembre, Catania ospiterà un convegno sulla rivoluzione digitale nella Pubblica Amministrazione. L’evento, dal titolo “Digitalizzazione e IA nella Pubblica Amministrazione”, si terrà nell’Aula Magna del Palazzo delle Scienze, con inizio alle 16, e vedrà la partecipazione di attori del mondo accademico, giuridico e amministrativo della Città etnea.

Organizzato dall’Osservatorio sulle Pubbliche Amministrazioni in sinergia con il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, il convegno si propone di analizzare le sfide e le opportunità della trasformazione digitale nel settore pubblico, con un focus particolare sull’implementazione dell’Intelligenza Artificiale.

Ad aprire i lavori sarà il Prof. Roberto Cellini, Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa, seguito dalla Dott.ssa Silvana Cardì, Presidente dell’Osservatorio sulle PP.AA. Il Prof. Carmelo Romeo, già Ordinario di Diritto del Lavoro, coordinerà gli interventi in qualità di moderatore.

Il panel dei relatori è composto da esperti di diversi settori. Tra questi, il Prof. Antonio Leotta, associato di Economia Aziendale, il Dott. Fabio Puglisi dell’ASP Catania e il Dott. Carmelo Cutuli, giornalista e autore di “Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione”. Sugli aspetti giuridici interverrà il Consigliere di Cassazione Angelo Costanzo, mentre le implicazioni etiche e filosofiche della digitalizzazione saranno affrontate dai professori Fabrizio Sciacca e Francesco Coniglione. Completano gli interventi il Dottor Francesco Schillirò, Ragioniere Generale della Città Metropolitana di Catania, e l’Avvocato Elio Guarnaccia, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Catania e membro della Camera Amministrativa Siciliana.

La digitalizzazione e l’Intelligenza Artificiale stanno trasformando profondamente la Pubblica Amministrazione italiana, introducendo innovazioni significative nei servizi ai cittadini e nell’efficienza operativa. Nel contesto del convegno di Catania, si approfondirà come l’integrazione di tecnologie avanzate stia permettendo una gestione più snella dei processi burocratici, con particolare attenzione alla dematerializzazione dei documenti e all’automazione delle procedure amministrative. L’IA si sta rivelando uno strumento prezioso per il miglioramento del servizio pubblico e l’ottimizzazione delle risorse. Tuttavia, questa trasformazione digitale richiede anche un’attenta considerazione degli aspetti etici e di sicurezza, oltre alla necessità di formare adeguatamente il personale della PA per gestire questi nuovi strumenti. La sfida principale rimane quella di bilanciare l’innovazione tecnologica con la tutela della privacy e la trasparenza amministrativa, garantendo servizi più efficienti e accessibili per tutti i cittadini.

Il convegno si annuncia, pertanto, come un’occasione per amministratori, professionisti e cittadini interessati a comprendere come la tecnologia sta ridisegnando il rapporto tra Stato e cittadini, in una prospettiva che abbraccia aspetti tecnici, giuridici ed etici della trasformazione digitale