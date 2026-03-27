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Netflix rincara gli abbonamenti streaming ma esclude alcuni Paesi

Netflix rincara gli abbonamenti streaming ma esclude alcuni Paesi

Netflix rialza i prezzi negli Stati Uniti: impatto e prospettive per l’Italia

Netflix ha annunciato il 27 marzo un nuovo aumento dei prezzi su tutti i piani di abbonamento negli Stati Uniti, dal pacchetto con pubblicità al premium.
La decisione arriva mentre la piattaforma investe massicciamente in video podcast, sport in diretta e produzioni originali globali, con una spesa per contenuti prevista a 20 miliardi di dollari nel 2026.
Per ora il rincaro riguarda solo il mercato USA, ma potrebbe aprire la strada a futuri adeguamenti in Europa e in Italia, dove i listini sono fermi all’ultimo aumento dell’ottobre 2024.

In sintesi:

  • Aumenti immediati per i nuovi abbonati USA, progressivi per i clienti esistenti.
  • Rincari fino all’11% su piani con pubblicità, standard e premium.
  • Spesa contenuti a 20 miliardi di dollari nel 2026, in crescita rispetto al 2025.
  • In Italia prezzi fermi, ma probabile allineamento nel medio periodo.

Come cambiano i prezzi Netflix e perché conta anche per l’Europa

Negli Stati Uniti i nuovi prezzi Netflix sono già validi per i nuovi utenti, mentre per gli abbonati attuali scatteranno nei prossimi mesi, con preavviso via email di circa 30 giorni.
Il piano con pubblicità passa da 7,99 a 8,99 dollari al mese; il piano standard, senza pubblicità e con due accessi simultanei, sale da 17,99 a 19,99 dollari, registrando il rincaro più pesante in valore assoluto.
Il piano premium arriva a 26,99 dollari (da 24,99). Aumentano anche le tariffe per i membri extra: 6,99 dollari per ogni utente aggiuntivo sui piani con pubblicità (da 5,99) e 9,99 dollari per i piani senza pubblicità (da 8,99). Nel complesso, l’incremento medio sulla gamma di prodotti è intorno all’11%.

Nelle comunicazioni ufficiali, Netflix ha spiegato la strategia tariffaria affermando: “Il nostro approccio rimane invariato: continuiamo a offrire una gamma di prezzi e piani per soddisfare diverse esigenze e, man mano che offriamo maggiore valore ai nostri abbonati, aggiorniamo i prezzi per poter reinvestire in contenuti di qualità”.
Il messaggio è chiaro: più investimento in contenuti e nuovi formati, inclusi eventi sportivi in diretta, richiede ricavi aggiuntivi, soprattutto nei mercati maturi come quello statunitense.
Questi rincari rappresentano quindi un test di tenuta per la disponibilità degli utenti a pagare di più pur di mantenere l’accesso al catalogo e alle novità esclusive.

Cosa può succedere ora ai prezzi Netflix in Italia

Per l’Italia e il resto dell’Europa non sono ancora stati annunciati aumenti. L’ultimo aggiornamento del listino italiano risale al 18 ottobre 2024: 6,99 euro al mese per il piano standard con pubblicità, 13,99 euro per lo standard senza pubblicità, 19,99 euro per il premium.
Nel novembre 2025, invece, Netflix aveva ritoccato i prezzi in Paesi Bassi e Belgio, fino a due euro in più al mese, lasciando l’Italia invariata.
Per i primi mesi del 2026 non sono previsti adeguamenti sul mercato italiano, ma la logica di “uniformare le tariffe” tra aree comparabili e l’escalation di investimenti rendono plausibile un aggiornamento nel corso dell’anno.

Gli utenti italiani devono quindi considerare il rialzo USA come un possibile segnale anticipatore: i rincari nei mercati guida storicamente precedono adeguamenti in Europa.
In prospettiva, la sostenibilità dell’abbonamento dipenderà dal rapporto tra qualità percepita dell’offerta – nuovi contenuti, esperienze interattive, sport – e la capacità delle famiglie di assorbire ulteriori aumenti in un contesto di inflazione dei servizi digitali.
Per i consumatori diventerà cruciale confrontare con attenzione i diversi piani, valutare la condivisione dell’account nei limiti consentiti e monitorare eventuali promozioni periodiche.

FAQ

Quando aumentano i prezzi Netflix negli Stati Uniti?

Gli aumenti sono già attivi per i nuovi abbonati USA e arriveranno progressivamente ai clienti esistenti, con preavviso via email di circa 30 giorni.

Di quanto aumentano i piani Netflix negli Stati Uniti?

Gli aumenti medi sono intorno all’11%. Il piano standard sale da 17,99 a 19,99 dollari, il premium da 24,99 a 26,99 dollari mensili.

I prezzi Netflix aumenteranno anche in Italia nel 2026?

È plausibile che aumentino nel corso del 2026, anche se al momento non esistono comunicazioni ufficiali di rincari per il mercato italiano.

Cosa posso fare per ridurre la spesa del mio abbonamento Netflix?

È utile valutare il piano con pubblicità, rimuovere membri extra non indispensabili, condividere l’account nel rispetto delle regole e sospendere l’abbonamento nei periodi di non utilizzo.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi sui prezzi Netflix?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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