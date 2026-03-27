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Meta e Google sanzionate per Instagram e YouTube accusati di alimentare dipendenza digitale tra minori

Meta e Google sanzionate per Instagram e YouTube accusati di alimentare dipendenza digitale tra minori

Social progettati per creare dipendenza: la storica sentenza di Los Angeles

Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono legalmente responsabili di aver contribuito alla dipendenza da social media di Kaley G.M., giovane donna americana oggi ventenne, cresciuta con Instagram e YouTube.
Secondo il verdetto, pronunciato dopo sette settimane di dibattimento, le piattaforme sarebbero state progettate in modo negligente e senza adeguati avvertimenti sui rischi per la salute mentale dei minori.
La decisione, assunta a fine processo in California, condanna le Big Tech a circa 3 milioni di dollari di risarcimento, aprendo un precedente di enorme rilievo per la regolazione globale dei social network e la tutela degli under 18.

In sintesi:

  • La giuria di Los Angeles giudica responsabili Meta e Google per dipendenza da social.
  • Instagram e YouTube ritenuti progettati per creare dipendenza senza adeguati avvertimenti.
  • Risarcimento di circa 3 milioni di dollari a Kaley G.M..
  • Decisione potenzialmente dirompente per cause future contro le Big Tech.

Al centro del caso c’è la storia di Kaley G.M., che ha iniziato a usare YouTube e Instagram alle elementari.
Nel corso dell’adolescenza ha sviluppato ansia, depressione, pensieri suicidi e una marcata distorsione dell’immagine corporea, che l’accusa collega direttamente all’esposizione prolungata alle piattaforme.
Gli avvocati hanno sostenuto che i social siano stati deliberatamente costruiti per massimizzare il tempo di permanenza, sfruttando vulnerabilità psicologiche dei giovanissimi senza adeguate tutele né avvisi chiari.

Perché il verdetto su Meta e Google cambia il quadro per i social

Nel processo californiano la giuria ha affrontato due nodi centrali: la progettazione negligente dei servizi e il mancato avvertimento sui rischi.
Dopo oltre 40 ore di camera di consiglio, la risposta è stata affermativa su entrambi i punti, riconoscendo una responsabilità diretta nell’impatto sulla salute mentale di una minorenne.
È emerso come feed infiniti, raccomandazioni algoritmiche, notifiche e dinamiche social siano stati concepiti per tenere gli utenti, in particolare i minori, il più possibile connessi, senza una valutazione proporzionata dei danni potenziali.

La giuria ha quantificato il 70% della responsabilità in capo a Meta e il 30% a Google/YouTube, fissando un risarcimento complessivo di circa 3 milioni di dollari per Kaley G.M., con possibilità di ulteriori danni punitivi.
Dal punto di vista economico, la cifra è marginale per i bilanci dei colossi; sul piano giuridico, invece, il verdetto è dirompente: per la prima volta davanti a una giuria viene messo formalmente sotto accusa non solo il contenuto condiviso dagli utenti, ma l’architettura stessa dei social network.
La sentenza cristallizza inoltre l’assenza di un’informazione chiara e trasparente agli utenti più giovani, malgrado i ripetuti allarmi interni ed esterni sui possibili effetti psicologici dell’uso compulsivo delle piattaforme.

Il precedente legale e le possibili conseguenze globali per le Big Tech

La decisione di Los Angeles potrebbe diventare un punto di riferimento per nuove azioni collettive contro Meta, Google e altri operatori.
Il riconoscimento formale che social come Instagram e YouTube possano essere progettati in modo pericoloso per i minori rafforza le richieste di regolazione avanzate da autorità e legislatori in Stati Uniti ed Europa.
Nei prossimi mesi, avvocati e associazioni potrebbero utilizzare questa pronuncia come modello per contestare feed infiniti, design persuasivi e carenza di avvisi sui rischi, spingendo le piattaforme verso cambiamenti strutturali nelle interfacce e nelle politiche di protezione degli under 18.

FAQ

Cosa ha deciso la giuria di Los Angeles su Meta e Google?

La giuria ha stabilito che Meta e Google sono responsabili di progettazione negligente e mancati avvertimenti, contribuendo alla dipendenza da social di una giovane utente.

Quanto dovranno pagare Meta e Google a Kaley G.M.?

La condanna prevede circa 3 milioni di dollari complessivi, con responsabilità al 70% per Meta e al 30% per Google/YouTube.

Perché questa sentenza è considerata un precedente storico?

La sentenza è storica perché per la prima volta viene giudicata l’architettura dei social, non solo i contenuti pubblicati dagli utenti.

Come possono tutelarsi i genitori rispetto all’uso dei social dei figli?

I genitori possono intervenire impostando limiti di tempo, controlli parentali, dialogo continuo e monitorando segnali precoci di ansia, isolamento o ossessione digitale.

Da quali fonti provengono le informazioni su questo caso giudiziario?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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