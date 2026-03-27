Netflix rincara gli abbonamenti negli Stati Uniti e prepara nuove mosse tariffarie per l’Italia

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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
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Cookie, privacy e pubblicità personalizzata: cosa cambia per gli utenti online

Chi naviga oggi sui siti web si trova sempre più spesso davanti a banner che chiedono il consenso ai cookie. Questi avvisi, presenti sui portali di informazione, e‑commerce e servizi digitali, spiegano come vengono raccolti e utilizzati i dati degli utenti.
Le nuove interfacce, come quelle basate sulla piattaforma Complianz, distinguono tra cookie tecnici indispensabili e strumenti per statistiche, preferenze e marketing.

La richiesta di consenso avviene in tutta l’Unione europea, in applicazione del Gdpr e delle normative ePrivacy, per garantire trasparenza sul tracciamento online e offrire un controllo effettivo sulle impostazioni di privacy.

In sintesi:

  • Cookie tecnici sempre necessari per garantire il funzionamento base del sito web.
  • Statistiche e preferenze richiedono il consenso esplicito dell’utente prima dell’attivazione.
  • Cookie marketing usati per profilazione e pubblicità personalizzata su più siti.
  • Mancato consenso può limitare funzionalità, ma aumenta la tutela della privacy online.

Tipologie di cookie, basi legali e impatti sull’esperienza di navigazione

I cookie tecnici sono essenziali per caricare le pagine, gestire login, carrelli e sicurezza: la loro conservazione è considerata legittima e non richiede un opt‑in specifico. Senza di essi, molte funzionalità chiave di un sito smettono di funzionare correttamente.

I cookie di preferenza servono a ricordare lingua, area geografica o layout scelti dall’utente. Migliorano la fruizione, ma non sono strettamente indispensabili: per attivarli, i siti devono chiedere un consenso libero, specifico e revocabile in qualsiasi momento.

La categoria “statistiche” raccoglie dati aggregati sulle visite, spesso in forma anonima, per ottimizzare contenuti e performance. Quando l’analisi consente il tracciamento dei singoli utenti, il consenso diventa obbligatorio.

I cookie di marketing sono i più invasivi: permettono di creare profili, seguire l’utente tra diversi domini e mostrare pubblicità mirata. Gli editori devono specificare chiaramente finalità e terze parti coinvolte, offrendo un meccanismo semplice per rifiutare o ritirare il consenso senza penalizzazioni ingiustificate.

Come gestire consapevolmente consenso, rischi e opportunità dei cookie

Gli utenti possono adottare un approccio selettivo: accettare solo cookie tecnici e, se necessario, quelli statistici anonimizzati, limitando preferenze e marketing.

La rinuncia ai cookie di profilazione riduce la pubblicità personalizzata e può rendere meno pertinenti alcune offerte commerciali, ma aumenta il controllo sui propri dati e limita il tracciamento cross‑site.

Ogni sito deve inoltre offrire un pannello per modificare le scelte nel tempo: sfruttarlo periodicamente consente di riallineare le impostazioni alle proprie esigenze di privacy e di evitare consensi “a vita” concessi con troppa leggerezza.

FAQ

Cosa succede se accetto solo i cookie tecnici su un sito?

Accettando solo i cookie tecnici il sito resta utilizzabile, ma potrebbero mancare personalizzazioni, suggerimenti mirati e alcune funzioni avanzate legate a preferenze e marketing.

Come posso revocare il consenso ai cookie dopo averlo dato?

È possibile revocare il consenso riaprendo il banner privacy, usando il link “impostazioni cookie” nel sito o cancellando i cookie dal browser.

I cookie statistici anonimi sono davvero sicuri per la privacy?

Sì, se correttamente anonimizzati non permettono l’identificazione dei singoli utenti e vengono usati solo per analisi aggregate del traffico.

I cookie di marketing influenzano il prezzo dei prodotti online?

Talvolta sì: la profilazione può incidere sulle offerte visualizzate, sui prodotti raccomandati e sulle campagne promozionali personalizzate mostrate all’utente.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sui cookie?

L’articolo è stato elaborato partendo da contenuti ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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