Netflix rincara gli abbonamenti negli Stati Uniti e prepara nuove mosse tariffarie per l’Italia

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Cookie, privacy e pubblicità personalizzata: cosa cambia per gli utenti online

Chi naviga oggi sui siti web si trova sempre più spesso davanti a banner che chiedono il consenso ai cookie. Questi avvisi, presenti sui portali di informazione, e‑commerce e servizi digitali, spiegano come vengono raccolti e utilizzati i dati degli utenti.

Le nuove interfacce, come quelle basate sulla piattaforma Complianz, distinguono tra cookie tecnici indispensabili e strumenti per statistiche, preferenze e marketing.

La richiesta di consenso avviene in tutta l’Unione europea, in applicazione del Gdpr e delle normative ePrivacy, per garantire trasparenza sul tracciamento online e offrire un controllo effettivo sulle impostazioni di privacy.

In sintesi:

Cookie tecnici sempre necessari per garantire il funzionamento base del sito web.

Statistiche e preferenze richiedono il consenso esplicito dell’utente prima dell’attivazione.

Cookie marketing usati per profilazione e pubblicità personalizzata su più siti.

Mancato consenso può limitare funzionalità, ma aumenta la tutela della privacy online.

Tipologie di cookie, basi legali e impatti sull’esperienza di navigazione

I cookie tecnici sono essenziali per caricare le pagine, gestire login, carrelli e sicurezza: la loro conservazione è considerata legittima e non richiede un opt‑in specifico. Senza di essi, molte funzionalità chiave di un sito smettono di funzionare correttamente.

I cookie di preferenza servono a ricordare lingua, area geografica o layout scelti dall’utente. Migliorano la fruizione, ma non sono strettamente indispensabili: per attivarli, i siti devono chiedere un consenso libero, specifico e revocabile in qualsiasi momento.

La categoria “statistiche” raccoglie dati aggregati sulle visite, spesso in forma anonima, per ottimizzare contenuti e performance. Quando l’analisi consente il tracciamento dei singoli utenti, il consenso diventa obbligatorio.

I cookie di marketing sono i più invasivi: permettono di creare profili, seguire l’utente tra diversi domini e mostrare pubblicità mirata. Gli editori devono specificare chiaramente finalità e terze parti coinvolte, offrendo un meccanismo semplice per rifiutare o ritirare il consenso senza penalizzazioni ingiustificate.

Come gestire consapevolmente consenso, rischi e opportunità dei cookie

Gli utenti possono adottare un approccio selettivo: accettare solo cookie tecnici e, se necessario, quelli statistici anonimizzati, limitando preferenze e marketing.

La rinuncia ai cookie di profilazione riduce la pubblicità personalizzata e può rendere meno pertinenti alcune offerte commerciali, ma aumenta il controllo sui propri dati e limita il tracciamento cross‑site.

Ogni sito deve inoltre offrire un pannello per modificare le scelte nel tempo: sfruttarlo periodicamente consente di riallineare le impostazioni alle proprie esigenze di privacy e di evitare consensi “a vita” concessi con troppa leggerezza.

FAQ

Cosa succede se accetto solo i cookie tecnici su un sito?

Accettando solo i cookie tecnici il sito resta utilizzabile, ma potrebbero mancare personalizzazioni, suggerimenti mirati e alcune funzioni avanzate legate a preferenze e marketing.

Come posso revocare il consenso ai cookie dopo averlo dato?

È possibile revocare il consenso riaprendo il banner privacy, usando il link “impostazioni cookie” nel sito o cancellando i cookie dal browser.

I cookie statistici anonimi sono davvero sicuri per la privacy?

Sì, se correttamente anonimizzati non permettono l’identificazione dei singoli utenti e vengono usati solo per analisi aggregate del traffico.

I cookie di marketing influenzano il prezzo dei prodotti online?

Talvolta sì: la profilazione può incidere sulle offerte visualizzate, sui prodotti raccomandati e sulle campagne promozionali personalizzate mostrate all’utente.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sui cookie?

L’articolo è stato elaborato partendo da contenuti ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.