Home / SPETTACOLI & CINEMA / Il diavolo veste Prada 2 domina il box office italiano e mondiale

Il diavolo veste Prada 2, incassi record in Italia e nel mondo

Il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway in Il diavolo veste Prada 2 sta dominando i botteghini. In Italia, il sequel diretto da David Frankel ha debuttato in sala con oltre 14 milioni di euro d’incasso e più di 1,7 milioni di spettatori in soli cinque giorni, imponendosi come la miglior apertura del 2026. Parallelamente, il film ambientato tra New York, Milano e Como sta registrando risultati straordinari anche a livello globale, superando i 377,6 milioni di dollari. Il successo, spinto da una strategia Disney che ha valorizzato il brand e le sue icone fashion, conferma l’appeal intergenerazionale del titolo e il peso strategico della moda nel cinema mainstream.

In sintesi:

Oltre 14 milioni di euro e 1,7 milioni di spettatori in 5 giorni in Italia.

Incasso globale superiore a 377,6 milioni di dollari, sopra le attese Disney.

Budget da 100 milioni di dollari, investito soprattutto nel cast stellare.

Milano e Como protagoniste come location chiave e volano d’immagine.

Numeri, strategia e cast dietro al fenomeno del sequel

Il sequel de Il diavolo veste Prada conferma la forza commerciale del binomio moda–cinema. In USA, il film ha esordito con 77 milioni di dollari in 4.150 sale, per una media per schermo di 18.554 dollari, dati che lo collocano tra i lanci più competitivi dell’anno. Con un budget di 100 milioni di dollari, come ricordato da David Frankel al New York Times, investimento destinato in larga parte al cast, la produzione Disney ha già ampiamente superato il punto di pareggio, senza conteggiare l’impatto del marketing e dello sfruttamento secondario.

Nella trama, Miranda Priestly fronteggia la crisi dell’editoria e la rivalità con Emily, ora potente magnate, mentre Andy Sachs ritorna come affermata giornalista di alta moda. Accanto a Emily Blunt e Stanley Tucci, il film introduce volti come Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak, con i ritorni di Tracie Thoms e Tibor Feldman. Il risultato è un prodotto che unisce nostalgia, aggiornamento del contesto mediatico e riconoscibilità dei personaggi.

Italia protagonista tra incassi, location e marketing esperienziale

Per The Walt Disney Company Italia, il caso Il diavolo veste Prada 2 è un benchmark industriale. Daniel Frigo, Country Manager, sottolinea: “Sono davvero orgoglioso ed entusiasta dei risultati al box office de Il Diavolo Veste Prada 2, che ha raggiunto oltre €14M con più di 1.7M di presenze in Italia. Numeri che dimostrano come Miranda, Andy, Emily e Nigel siano entrati nel cuore di tutti gli italiani. Milano e Como hanno contribuito in modo significativo alle scenografie del film […] valorizzando al meglio l’immagine del nostro Paese”.

Frigo evidenzia anche il ruolo della macchina promozionale locale: “Lavoriamo sempre in sinergia per rendere possibile questi risultati anche in Italia […] Sales, che ha lavorato con tutti gli esercenti per distribuire il film in oltre 700 cinema e più di 1300 sale, Marketing, Digital, PR, Partnership & Promotion e Disney Consumer Product”. Centrale la collaborazione con Rinascente, culminata in un’anteprima diffusa in quattro cinema milanesi con oltre 2.500 invitati e in un evento con più di 1.200 ospiti su un red carpet iconico, capace di generare centinaia di contenuti social e di amplificare globalmente il glamour italiano.

Prospettive future tra franchise, moda e turismo cinematografico

Il successo di Il diavolo veste Prada 2 apre scenari significativi per l’industria: da un lato rafforza la tendenza dei grandi studi a capitalizzare su franchise consolidati, dall’altro conferma l’efficacia delle sinergie tra moda, turismo e audiovisivo. Le location di Milano e Como, già valorizzate dallo storytelling del film, potrebbero beneficiare di un ulteriore impulso al turismo cinematografico e agli investimenti internazionali in produzioni ambientate in Italia. Per Disney, l’exploit al botteghino e la forte riconoscibilità del brand aprono la strada a nuove espansioni dell’universo narrativo, tra possibili spin-off, prodotti seriali e iniziative di licensing mirate al pubblico fashion globale.

FAQ

Quanto ha incassato Il diavolo veste Prada 2 in Italia al debutto?

Il film ha incassato oltre 14 milioni di euro in soli cinque giorni di programmazione, registrando più di 1,7 milioni di spettatori e imponendosi come miglior apertura italiana del 2026.

Qual è l’incasso globale attuale del film Il diavolo veste Prada 2?

L’incasso mondiale ha già superato 377,6 milioni di dollari, superando ampiamente le previsioni iniziali di Disney e posizionando il titolo tra i campioni di stagione.

Qual è stato il budget di produzione de Il diavolo veste Prada 2?

Il budget è stato di circa 100 milioni di dollari, come confermato da David Frankel, destinato soprattutto al cast stellare e alla qualità produttiva.

In quante sale è uscito Il diavolo veste Prada 2 negli Stati Uniti?

Negli Stati Uniti il film è stato distribuito in 4.150 sale, registrando un incasso d’esordio di 77 milioni di dollari e una media per schermo superiore ai 18.000 dollari.

Da quali fonti è stata derivata l’elaborazione giornalistica di questo articolo?

L’analisi è stata elaborata a partire da una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dal lavoro redazionale.