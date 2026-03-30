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Modello 730 precompilato 2026 nuove regole fiscali, bonus e scaglioni

Modello 730 precompilato 2026 nuove regole fiscali, bonus e scaglioni

Modello 730/2026: cosa cambia, quando e perché è importante

Il modello 730/2026 interessa milioni di lavoratori dipendenti e pensionati che dichiarano i redditi percepiti nel 2025.
Si presenta online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite Caf o professionisti abilitati, in tutta Italia.

Le principali novità riguardano scaglioni Irpef, soglie per il lavoro dipendente e detrazioni per i familiari a carico, con impatto diretto sulle trattenute in busta paga e sui rimborsi.
Il calendario parte il 30 aprile 2026 con la messa a disposizione della dichiarazione precompilata e si chiude il 30 settembre 2026 con il termine ultimo di invio.

L’aggiornamento rientra nel processo di semplificazione fiscale e di revisione delle agevolazioni, per rendere più coerente il prelievo Irpef con la capacità contributiva e ridurre gli errori in dichiarazione.

In sintesi:

  • Dal 30 aprile 2026 disponibile online il modello 730/2026 precompilato dall’Agenzia delle Entrate.
  • Dal 15 maggio 2026 si potranno modificare, integrare o accettare i dati precompilati.
  • Scaglioni Irpef e detrazioni per lavoro dipendente e familiari ricalcolano imposta e rimborsi.
  • Il 30 settembre 2026 è il termine finale per l’invio telematico del 730.

Novità Irpef, calendario operativo e rischi di errore

La dichiarazione dei redditi 2025 tramite modello 730/2026 si inserisce nella riforma in corso dell’Irpef, con nuovi scaglioni e una revisione selettiva delle detrazioni.
Per i lavoratori dipendenti cambiano le soglie di reddito che determinano l’aliquota applicata e l’ammontare delle detrazioni da lavoro.

Particolare attenzione è richiesta sulle detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico, che subiscono una profonda riorganizzazione per fasce di reddito, con possibili differenze sensibili rispetto agli anni precedenti.
Le modifiche possono tradursi in conguagli a debito o a credito più marcati, rendendo cruciale la verifica puntuale dei dati proposti nella precompilata.

Dal 30 aprile 2026 l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate mostrerà il 730 già compilato con informazioni trasmesse da datori di lavoro, strutture sanitarie, assicurazioni e altri soggetti terzi.
Dal 15 maggio si potranno correggere importi mancanti o errati e procedere all’invio fino al 30 settembre 2026, termine oltre il quale restano solo i modelli Redditi con regole meno favorevoli sui rimborsi.

Come prepararsi e cogliere le opportunità del 730/2026

Per sfruttare al meglio il 730/2026 conviene predisporre in anticipo tutta la documentazione: certificazioni uniche, spese sanitarie non comunicate, interessi sui mutui, spese scolastiche, contributi previdenziali e premi assicurativi.

Un controllo incrociato tra precompilata e documenti originali consentirà di intercettare errori, inserire oneri mancanti e massimizzare i rimborsi Irpef.
Nei casi di redditi articolati, familiari a carico con situazioni variabili o presenza di bonus edilizi, l’assistenza di un Caf o di un professionista abilitato può ridurre il rischio di contestazioni future.

Le novità su detrazioni e scaglioni, se gestite correttamente, possono trasformarsi in un’opportunità per ottimizzare la propria posizione fiscale in vista delle ulteriori tappe della riforma Irpef previste nei prossimi anni.

FAQ

Quando sarà disponibile il modello 730/2026 precompilato online?

Il modello 730/2026 precompilato sarà disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2026.

Da quando posso modificare e inviare il 730/2026 precompilato?

È possibile modificare, integrare o inviare il 730/2026 precompilato dal 15 maggio 2026 fino alla scadenza del 30 settembre 2026.

Cosa devo controllare con più attenzione nel 730/2026?

È fondamentale verificare detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico, spese sanitarie, interessi mutuo, premi assicurativi e dati anagrafici e reddituali.

Conviene accettare il 730/2026 senza modifiche o rivolgersi a un Caf?

Conviene accettare senza modifiche solo se i dati sono completi e corretti; in caso di situazioni complesse è prudente usare Caf o professionisti.

Quali sono le fonti delle informazioni sul modello 730/2026?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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