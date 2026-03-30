Kering Eyewear guida la rinascita dello sguardo di lusso con Valentino nel cuore di New York

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La Redoute celebra 190 anni tra moda, design e pubblicità in mostra

Chi: il marchio francese La Redoute e il museo La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent.
Che cosa: una grande mostra retrospettiva “La Redoute, un temps d’avance. Mode, Design, Publicité”.
Dove: negli spazi de La Piscine, a Roubaix, nel nord della Francia.

Quando: dal 7 marzo al 5 luglio 2026.
Perché: per ripercorrere quasi 190 anni di storia industriale e creativa di La Redoute tra archivi, moda, design e pubblicità, valorizzando il ruolo del brand nella democratizzazione dello stile.

In sintesi:

  • Retrospettiva su quasi 190 anni di storia del marchio francese La Redoute.
  • Focus su moda, design, comunicazione e trasformazione industriale dell’azienda.
  • Esposizione di archivi rari, campagne iconiche e oggetti di design contemporaneo.
  • Mostra chiave per comprendere l’evoluzione della distribuzione moda in Francia.

Una retrospettiva per capire l’evoluzione di La Redoute

La mostra “La Redoute, un temps d’avance. Mode, Design, Publicité” propone un percorso cronologico e tematico che segue la trasformazione del marchio da casa tessile di Roubaix a protagonista dell’e-commerce di moda e arredo.

Il progetto espositivo di La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent combina documenti d’archivio, cataloghi storici, capi d’abbigliamento, oggetti di design e campagne pubblicitarie per raccontare come La Redoute abbia anticipato tendenze di consumo, comunicazione e produzione.

Il percorso esplora la nascita del catalogo di vendita per corrispondenza, le collaborazioni con stilisti e designer internazionali, il ruolo delle immagini nella costruzione dell’immaginario familiare francese e la svolta digitale che ha trasformato il brand in piattaforma online, mantenendo la vocazione di rendere accessibile la moda al grande pubblico.

Impatto culturale e nuove letture del patrimonio La Redoute

Oltre al valore storico, la mostra interroga il futuro del rapporto tra industria, creatività e distribuzione. L’ampio utilizzo di archivi permette di leggere La Redoute come osservatorio privilegiato dell’evoluzione dei gusti, dei ruoli sociali e degli interni domestici francesi.

Il dialogo tra oggetti vintage e creazioni recenti mostra come il marchio, pur rinnovandosi, resti ancorato a un patrimonio industriale e visivo unico nel panorama europeo, offrendo spunti di ricerca per storici della moda, del design e della comunicazione.

FAQ

Dove si svolge la mostra La Redoute, un temps d’avance?

La mostra si svolge al La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent di Roubaix, importante centro museale del nord della Francia dedicato a arte e industria.

Quali periodi copre la mostra dedicata a La Redoute?

La mostra copre quasi 190 anni di storia di La Redoute, dalle origini tessili ottocentesche fino alla recente trasformazione digitale del marchio in piattaforma di e-commerce.

Cosa sarà esposto nella retrospettiva su La Redoute?

Saranno esposti cataloghi storici, abiti, oggetti di design, materiali pubblicitari, fotografie d’epoca e documenti d’archivio che illustrano evoluzione estetica, industriale e comunicativa del brand.

Perché la mostra su La Redoute è rilevante per la storia della moda?

È rilevante perché documenta come La Redoute abbia democratizzato moda e design, influenzando costumi, interni domestici e modalità di acquisto di generazioni di consumatori francesi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla mostra?

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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