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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Google Maps offline guida pratica per scaricare le mappe e navigare senza connessione di rete

Google Maps offline guida pratica per scaricare le mappe e navigare senza connessione di rete

Google Maps offline: come funziona, a chi serve, perché usarlo oggi

Chi viaggia spesso, in Italia o all’estero, può usare Google Maps offline per navigare senza connessione dati. Lo strumento, disponibile su Android e iPhone dal 2015, consente di scaricare aree geografiche precise su smartphone e consultarle ovunque.
Quando ci si trova senza rete mobile o con roaming costoso, Maps continua a fornire indicazioni passo‑passo sfruttando solo il GPS. Mancano però traffico in tempo reale, deviazioni dinamiche, mezzi pubblici, bici e percorsi pedonali aggiornati.
Perché usarlo? Per ridurre i costi all’estero, evitare blackout di navigazione in aree con scarso segnale, e pianificare itinerari in sicurezza anche in zone rurali o montane.

In sintesi:

  • Google Maps offline permette navigazione stradale senza connessione dati, usando solo il GPS.
  • La funzione è ideale per viaggi all’estero, zone montane e aree con copertura scarsa.
  • Si scaricano porzioni di mappa da app, scegliendo area e dimensione in MB.
  • Mancano traffico in tempo reale, mezzi pubblici e ricalcolo dinamico del percorso.

Come scaricare, gestire e usare le mappe offline in viaggio

Per usare le mappe offline, basta aprire l’app Google Maps, cercare una città o zona (ad esempio Roma o Assisi) e toccare il nome del luogo in basso. Scorrendo tra le opzioni compare “Scarica mappa offline”.
Con le dita si definisce l’area da salvare e l’app mostra subito la dimensione in MB. Una porzione di circa 20×10 km nell’area di Assisi occupa circa 40 MB, la stessa superficie a Roma circa 60 MB; un’area estesa come Puglia, Calabria e Basilicata pesa circa 315 MB.
Per ritrovare i download, dal profilo in alto a destra si accede a “Mappe offline”. Quando non c’è rete, le aree salvate si attivano automaticamente: si può vedere la posizione, cercare indirizzi e seguire il percorso in auto, come con un navigatore tradizionale.

La funzione è particolarmente utile nei viaggi all’estero, dove il roaming fuori UE può incidere pesantemente sul budget, ma anche in montagna, nei borghi rurali o lungo strade con segnale instabile.
Il momento migliore per scaricare è durante la pianificazione del viaggio, con connessione wi‑fi stabile e app aggiornata: si selezionano solo le città principali, i tratti autostradali e le aree di reale interesse, evitando di saturare la memoria.
Un approccio pratico è impostare il percorso completo prima di partire, mantenere attivo il GPS e disattivare i dati mobili: si ottiene una navigazione precisa, senza costi di roaming e con un consumo energetico generalmente inferiore rispetto all’uso continuo della rete cellulare.

Strategie future per viaggiatori digitali più consapevoli

Integrare Google Maps offline nella routine di viaggio sta diventando una competenza digitale di base, soprattutto per chi si sposta spesso tra Paesi con regole di roaming differenti.
In prospettiva, l’abitudine a scaricare mappe mirate permetterà di gestire meglio emergenze, deviazioni e blackout di rete, affiancando eventualmente app locali dedicate ai trasporti pubblici.
Preparare prima del viaggio una “cassetta degli attrezzi” digitale, fatta di mappe offline aggiornate, power bank e impostazioni di risparmio dati, riduce rischi e costi e rende la navigazione più affidabile, anche in scenari di traffico futuro sempre più complessi.

FAQ

Google Maps offline funziona anche senza SIM o rete mobile?

Sì, funziona purché le mappe offline siano state scaricate prima. Serve solo il GPS attivo sul dispositivo per geolocalizzazione e navigazione stradale.

Quanto spazio occupano in media le mappe offline di Google?

Solitamente poche decine di MB per aree urbane limitate: circa 40 MB per Assisi, 60 MB per Roma, fino a oltre 300 MB per regioni estese.

Le mappe offline di Google Maps scadono o si aggiornano da sole?

Sì, scadono periodicamente. Google tende ad aggiornarle in automatico via wi‑fi; in alternativa l’utente può forzare manualmente l’aggiornamento dalle impostazioni delle mappe offline.

Posso usare Google Maps offline per mezzi pubblici e percorsi a piedi?

No, attualmente offline sono supportate solo le indicazioni per l’auto. Percorsi pedonali, bici e mezzi pubblici richiedono connessione dati attiva per calcolo e aggiornamenti.

Quali sono le fonti di questo articolo su Google Maps offline?

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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