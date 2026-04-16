Home / SPETTACOLI & CINEMA / Milly Carlucci rivoluziona Ballando con le Stelle via la storica giuria

Nuova giuria e trasloco: come cambia Ballando con le Stelle

La prossima stagione di “Ballando con le Stelle”, in onda su Rai 1 dal prossimo autunno, potrebbe segnare la svolta più radicale nella storia del programma di Milly Carlucci.

Secondo indiscrezioni raccolte da Davide Maggio, la ventunesima edizione non solo abbandonerà lo storico Auditorium del Foro Italico, ma starebbe studiando un rinnovamento profondo della temutissima giuria.

Tra i nomi in valutazione per il tavolo dei giudici spicca quello del giornalista e conduttore de “La Zanzara” Giuseppe Cruciani, che potrebbe affiancare – o entrare in collisione televisiva – con Selvaggia Lucarelli.

L’intervento sulla giuria risponderebbe alla duplice esigenza di rilanciare il talk interno alla gara e di intercettare richieste di rinnovamento avanzate da anni dal pubblico social, senza snaturare il format del sabato sera di Rai 1.

In sintesi:

Abbandono dell’ Auditorium del Foro Italico per costi troppo elevati di affitto annuale.

per costi troppo elevati di affitto annuale. Ipotesi ingresso di Giuseppe Cruciani nella giuria accanto a Selvaggia Lucarelli .

nella giuria accanto a . Rai e autori valutano rimpasto o ampliamento del tavolo dei giudici storici.

Strategia di forte rilancio di Milly Carlucci dopo il debutto di Canzonissima.

Giuria da rivoluzionare e nuova casa televisiva per il dance show

Mentre Milly Carlucci è ancora impegnata con Canzonissima, in Rai si lavora alla nuova identità produttiva di “Ballando con le Stelle”.

L’uscita dall’Auditorium del Foro Italico – il cui canone annuo di circa 350.000 euro non è più ritenuto sostenibile – impone la ricerca di una struttura alternativa trasformabile in sala da ballo televisiva, con standard scenografici e tecnici coerenti con un prime time di punta.

Parallelamente, gli autori stanno valutando una scossa alla giuria, da anni invariata ma centrale nel successo del format grazie alla sua ruvidezza e alla capacità di alimentare il dibattito.

La candidatura di Giuseppe Cruciani, noto per il tono corrosivo de “La Zanzara”, risponde alla volontà di accentuare il conflitto argomentato, soprattutto in un eventuale confronto con Selvaggia Lucarelli, con cui esistono note frizioni pregresse.

Resta da definire se i nuovi ingressi comporteranno sostituzioni o un ampliamento del panel attuale; sullo sfondo, i fan discutono anche del possibile impatto della nuova collaborazione di Selvaggia Lucarelli con Mediaset, pur in assenza di vincoli di esclusiva.

Rimpasto o rivoluzione: le prossime mosse strategiche della Rai

L’evoluzione di “Ballando con le Stelle” si inserisce in una più ampia riorganizzazione del sabato sera della Rai, chiamata a contenere i costi e al tempo stesso ad alzare il tasso di engagement.

Un eventuale approdo di Giuseppe Cruciani rappresenterebbe un chiaro segnale di rilancio sul terreno dell’opinionismo forte, con possibili ricadute anche sul posizionamento social del programma.

La scelta della nuova location, i rapporti di forza interni alla giuria e il ruolo di Milly Carlucci come garante dell’equilibrio tra spettacolo e polemica determineranno se si tratterà di un semplice rimpasto o di una vera rifondazione del format, destinata a incidere su ascolti, percezione critica e longevità del brand.

FAQ

Quando andrà in onda la nuova stagione di Ballando con le Stelle?

Sì, la nuova edizione è prevista per il prossimo autunno nel prime time del sabato sera di Rai 1.

È confermato l’addio all’Auditorium del Foro Italico?

Sì, la Rai ha deciso di non rinnovare l’affitto annuale di circa 350.000 euro per l’Auditorium del Foro Italico.

Giuseppe Cruciani è già ufficiale come nuovo giudice di Ballando?

No, al momento si tratta di un’indiscrezione: il nome di Giuseppe Cruciani è al vaglio della produzione.

Selvaggia Lucarelli lascerà Ballando con le Stelle per Mediaset?

No, la partecipazione di Selvaggia Lucarelli a progetti Mediaset non prevede vincoli di esclusiva che la obblighino a lasciare il programma.

Quali sono le fonti originarie delle informazioni su Ballando con le Stelle?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.