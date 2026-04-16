Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale con ospiti esclusivi ed eliminato

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Serale di Amici 25, quinta puntata: cosa vedremo il 18 aprile

La quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, registrata a Roma e in onda su Canale 5 sabato 18 aprile 2026, porterà nuove sfide tra le tre squadre ancora in gara e un parterre di ospiti di altissimo profilo televisivo e musicale.

Il cuore della serata ruoterà attorno alle tre manche che determineranno i nomi finiti al ballottaggio, passaggio chiave verso una nuova eliminazione dal talent di Maria De Filippi.

La puntata, costruita per alternare tensione competitiva e momenti di intrattenimento, vedrà protagonisti giudici storici, volti Rai e Mediaset, ospiti musicali e un segmento di gioco guidato da Alessandro Cattelan, pensato per alleggerire il clima prima del verdetto finale.

In sintesi:

Quinta puntata del Serale di Amici 25 in onda il 18 aprile su Canale 5.

Giudici Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio giudice speciale.

Ospiti musicali Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci, spazio comico a Carlo Amleto.

Gioco “Password” gestito da Alessandro Cattelan per stemperare la tensione del ballottaggio.

Giudici, ospiti e squadre ancora in corsa al Serale

Il tavolo dei giudici del Serale di Amici 25 conferma una formazione ad alto tasso di riconoscibilità televisiva: Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale, chiamato a intervenire nei momenti chiave delle sfide.

Al centro del format resta la gara tra le tre squadre. Il team Zerbi-Cele schiera per il canto Elena e Riccardo, mentre per il ballo restano in corsa Emiliano e Nicola.

La squadra Emanuel Lo – Anna Pettinelli prosegue con Gard al canto e con Kiara e Alessio per la danza. Completa il quadro il team Veronica Peparini – Lorella Cuccarini, che punta sulle voci di Angie e Lorenzo e sul ballerino Alex.

Sul versante ospiti, la produzione ha annunciato la presenza di Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci come protagonisti musicali, mentre Vanessa Incontrada e Luca Laurenti porteranno intrattenimento leggero nei momenti di massimo pathos. Lo spazio comico sarà affidato a Carlo Amleto, in linea con l’esigenza di equilibrare ritmo narrativo e tensione competitiva.

Gioco, ballottaggio e impatto sulle dinamiche del talent

Elemento distintivo di questa quinta puntata sarà nuovamente il gioco guidato da Alessandro Cattelan, chiamato a orchestrare due diverse coppie di concorrenti nel format Password.

L’obiettivo televisivo è duplice: regalare un momento di leggerezza al pubblico e, in parallelo, mostrare i ragazzi fuori dal contesto puramente performativo, lavorando su simpatia, prontezza e gestione della pressione prima del ballottaggio.

Il meccanismo di puntata resta fedele alla struttura consolidata: tre manche, esibizioni calibrate su canto e ballo, giudizi incrociati e progressiva selezione dei nomi a rischio.

Il ballottaggio finale – la cui dinamica completa emergerà solo a registrazione ultimata – determinerà un nuovo eliminato, ridisegnando gli equilibri numerici tra le squadre nella corsa verso la finale di Amici 25.

La combinazione di ospiti trasversali, volti noti del servizio pubblico e icone Mediaset rende la puntata strategica anche per gli equilibri di ascolto del sabato sera televisivo.

FAQ

Quando va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25?

La quinta puntata del Serale di Amici 25 andrà in onda sabato 18 aprile 2026 in prima serata su Canale 5.

Chi sono i giudici della quinta puntata del Serale di Amici?

Sono confermati come giudici Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale della serata.

Quali sono le squadre ancora in gara ad Amici 25?

Sono in gara le squadre Zerbi-Cele, Emanuel Lo – Anna Pettinelli e Peparini – Cuccarini, con cantanti e ballerini distribuiti in modo equilibrato.

Chi sono gli ospiti musicali annunciati per questa puntata?

Gli ospiti musicali annunciati sono Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci, cui si aggiungono momenti comici con Carlo Amleto e altri ospiti tv.

Da dove provengono le informazioni e come sono state elaborate?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.