Milly Carlucci esclusa dalla Rai: retroscena clamoroso e decisione che spiazza i fan

Stop in Rai e progetti cancellati

Milly Carlucci incassa uno stop dai vertici Rai sui piani per la primavera. Dopo il successo di Ballando con le stelle, la conduttrice aveva lasciato intendere un nuovo impegno, ma le ipotesi più concrete sono state accantonate.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il ritorno di Notti sul ghiaccio, immaginato in scia alle Olimpiadi Milano-Cortina, è stato cestinato. A rivelarlo è il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it, che parla di decisione definitiva, chiudendo la porta a una riedizione del format.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

In bilico anche Il Cantante Mascherato, altro titolo simbolo dell’universo Carlucci: nonostante il desiderio della conduttrice di riportarlo in palinsesto, la rete non appare intenzionata a procedere. Le valutazioni interne frenano il ritorno del programma in prime time.

Ascolti e costi, perché i format non convincono

I numeri dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato non hanno centrato gli obiettivi di Rai1: circa 2,035 milioni di telespettatori e il 17,1% di share, risultati giudicati deboli per la prima serata. L’indice di resa, parametrato alla fascia e alla concorrenza, non ha garantito margini di crescita.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

A pesare è anche la struttura produttiva: scenografie complesse, costumi, squadra autoriale estesa e licenza del format incidono sul budget. In un contesto di spending review, il rapporto costi/ascolti non è ritenuto sostenibile dai dirigenti.

Secondo Giuseppe Candela su Dagospia.it, le valutazioni interne escludono il ritorno del titolo proprio per performance e spesa elevata. Stessa sorte per Notti sul ghiaccio, archiviato nonostante l’aggancio narrativo a Milano-Cortina, perché lo scenario economico non consente investimenti senza garanzie di tenuta.

Nuove idee e trattative per il ritorno in tv

Milly Carlucci ha messo sul tavolo un nuovo progetto a matrice musicale, evocando lo spirito di Canzonissima: un impianto classico, centrato su gara, orchestra e volti popolari. L’idea esiste, ma non ha ancora ottenuto il via libera operativo.

Le criticità principali restano budget e casting: il reperimento di un parterre all’altezza e la tenuta dei costi di produzione sono i nodi indicati dalle strutture di Rai. Senza un modello economico sostenibile e un cast di richiamo, il progetto non passa alla fase esecutiva.

Nei prossimi giorni è attesa una riunione tra la conduttrice e i vertici editoriali per definire cornice economica, collocazione e format. Possibili leve: riduzione delle puntate, scenografia modulare, partnership musicali e casting misto tra big e giovani per ottimizzare le spese.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia.it, l’obiettivo è allineare ambizioni creative e sostenibilità, evitando titoli ad alto rischio. L’orientamento è privilegiare proposte con forte identità, costo controllato e potenziale seriale in palinsesto.

La road map prevede valutazioni di mercato, ipotesi di sponsor tecnici e una griglia di ospiti “a rotazione” per contenere cachet. Se gli aggiustamenti soddisferanno le richieste della rete, il rientro in primavera potrà concretizzarsi con un titolo rinnovato e un impianto produttivo più snello.

FAQ

  • Qual è il progetto proposto da Milly Carlucci?
    Un nuovo show musicale con richiami a Canzonissima, centrato su gara e grandi ospiti.
  • Perché la Rai non ha ancora approvato il format?
    Criticità su budget e casting, con attenzione al rapporto costi/benefici.
  • Quando sono previste le decisioni?
    Nelle prossime settimane, dopo un incontro tra conduttrice e vertici Rai.
  • Quali modifiche sono allo studio?
    Riduzione puntate, scenografia modulare, cast misto e partnership musicali.
  • La collocazione sarebbe in primavera?
    Sì, condizionata al via libera e alla sostenibilità produttiva.
  • Qual è la linea editoriale della rete?
    Puntare su format identitari, costi controllati e potenziale di continuità.
  • Qual è la fonte delle indiscrezioni?
    Le anticipazioni arrivano dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com