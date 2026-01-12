Milly Carlucci esclusa dalla Rai: retroscena clamoroso e decisione che spiazza i fan

Stop in Rai e progetti cancellati

Milly Carlucci incassa uno stop dai vertici Rai sui piani per la primavera. Dopo il successo di Ballando con le stelle, la conduttrice aveva lasciato intendere un nuovo impegno, ma le ipotesi più concrete sono state accantonate.

Il ritorno di Notti sul ghiaccio, immaginato in scia alle Olimpiadi Milano-Cortina, è stato cestinato. A rivelarlo è il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it, che parla di decisione definitiva, chiudendo la porta a una riedizione del format.

In bilico anche Il Cantante Mascherato, altro titolo simbolo dell’universo Carlucci: nonostante il desiderio della conduttrice di riportarlo in palinsesto, la rete non appare intenzionata a procedere. Le valutazioni interne frenano il ritorno del programma in prime time.

Ascolti e costi, perché i format non convincono

I numeri dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato non hanno centrato gli obiettivi di Rai1: circa 2,035 milioni di telespettatori e il 17,1% di share, risultati giudicati deboli per la prima serata. L’indice di resa, parametrato alla fascia e alla concorrenza, non ha garantito margini di crescita.

A pesare è anche la struttura produttiva: scenografie complesse, costumi, squadra autoriale estesa e licenza del format incidono sul budget. In un contesto di spending review, il rapporto costi/ascolti non è ritenuto sostenibile dai dirigenti.

Secondo Giuseppe Candela su Dagospia.it, le valutazioni interne escludono il ritorno del titolo proprio per performance e spesa elevata. Stessa sorte per Notti sul ghiaccio, archiviato nonostante l’aggancio narrativo a Milano-Cortina, perché lo scenario economico non consente investimenti senza garanzie di tenuta.

Nuove idee e trattative per il ritorno in tv

Milly Carlucci ha messo sul tavolo un nuovo progetto a matrice musicale, evocando lo spirito di Canzonissima: un impianto classico, centrato su gara, orchestra e volti popolari. L’idea esiste, ma non ha ancora ottenuto il via libera operativo.

Le criticità principali restano budget e casting: il reperimento di un parterre all’altezza e la tenuta dei costi di produzione sono i nodi indicati dalle strutture di Rai. Senza un modello economico sostenibile e un cast di richiamo, il progetto non passa alla fase esecutiva.

Nei prossimi giorni è attesa una riunione tra la conduttrice e i vertici editoriali per definire cornice economica, collocazione e format. Possibili leve: riduzione delle puntate, scenografia modulare, partnership musicali e casting misto tra big e giovani per ottimizzare le spese.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia.it, l’obiettivo è allineare ambizioni creative e sostenibilità, evitando titoli ad alto rischio. L’orientamento è privilegiare proposte con forte identità, costo controllato e potenziale seriale in palinsesto.

La road map prevede valutazioni di mercato, ipotesi di sponsor tecnici e una griglia di ospiti “a rotazione” per contenere cachet. Se gli aggiustamenti soddisferanno le richieste della rete, il rientro in primavera potrà concretizzarsi con un titolo rinnovato e un impianto produttivo più snello.

FAQ