Milly Carlucci chiarisce su Selvaggia Lucarelli, GF Vip e futuro a Ballando

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Milly Carlucci chiarisce il rapporto con Selvaggia Lucarelli e il futuro a Ballando

La conduttrice Rai Milly Carlucci ha commentato pubblicamente, a Tv Talk il 28 marzo 2026 da Roma, le nuove esperienze televisive di Selvaggia Lucarelli, ora protagonista a Grande Fratello Vip.

La storica giurata di Ballando con le Stelle non è sotto contratto di esclusiva, e Carlucci ha spiegato perché considera legittime queste scelte professionali.

L’intervento arriva in un momento delicato per i rapporti tra Rai e Mediaset e per l’equilibrio dei talent show di prime time, alimentando interrogativi su una possibile riconferma della giornalista nel cast di Ballando dalla prossima stagione.

Carlucci ha ribadito stima personale e collaborazione aperta, cercando di disinnescare le voci di rottura e chiarendo il quadro contrattuale e professionale che regola il rapporto con Lucarelli.

In sintesi:

Milly Carlucci conferma stima e amicizia per Selvaggia Lucarelli .

conferma stima e amicizia per . Lucarelli non ha vincoli di esclusiva e può lavorare anche per Mediaset.

Carlucci auspica il ritorno di Selvaggia in giuria a Ballando con le Stelle.

Le scelte della giornalista si inseriscono nella strategia Mediaset per rilanciare il GF Vip.

Durante l’ultima puntata di Tv Talk, Carlucci ha spiegato la posizione Rai sulla presenza di Lucarelli in altri programmi: “Selvaggia è una professionista che non è legata a me da un contratto eterno, io le posso dare lo spazio di Ballando con le Stelle e poi lei fa delle altre scelte”.

La conduttrice ha sottolineato come il rapporto personale resti solido: “L’amicizia e la stima sono grandissime, ci siamo messaggiate con reciproci in bocca al lupo per i rispettivi programmi. Selvaggia è nel mio cuore”.

Carlucci ha ammesso di non aver seguito le ultime apparizioni della giornalista a Verissimo, L’Isola dei Famosi e ora al Grande Fratello Vip, spiegando i ritmi di lavoro di Canzonissima: “Non l’ho vista in tv perché noi qui stiamo lavorando tutti i giorni, tutte le sere fino a mezzanotte e oltre”.

Una posizione che mira a separare il piano editoriale da quello personale, smentendo fratture interne in Rai.

Il ruolo di Selvaggia Lucarelli tra Rai, Mediaset e il futuro di Ballando

Interrogata sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, Carlucci ha chiarito che non esiste al momento una trattativa formale: “Al momento non stiamo parlando di Ballando con le Stelle. Se la riavremo con noi l’anno prossimo? Spero proprio di sì, che ci siano tutte le circostanze per poter essere insieme”.

La giurata, dal canto suo, su Chi Magazine ha ricordato come Carlucci in conferenza stampa avesse ammesso che ci sarebbe rimasta male se un componente della giuria fosse passato “dall’altra parte”: “Aveva anticipato i tempi dicendo che ci sarebbe rimasta male se un componente della sua giuria fosse passato dall’altra parte”.

Lucarelli ha però precisato di non aver abbandonato Ballando: “Non sto cedendo la paletta, sto facendo solo un’altra esperienza lavorativa. Del resto non penso proprio si possa pretendere che in un anno io partecipi a un solo programma televisivo. Io non ho esclusive”.

Già al Corriere della Sera, Carlucci aveva sintetizzato così il suo pensiero: “Non è che si mette in un sarcofago e si tira fuori per Ballando”, riconoscendo alla collega libertà di movimento nel sistema televisivo.

Strategie future tra talent show Rai e reality Mediaset

Lo spostamento di Selvaggia Lucarelli verso il Grande Fratello Vip si inserisce in una più ampia strategia di Mediaset, che da tempo la corteggia per rafforzare un reality in difficoltà d’ascolti.

Già lo scorso autunno, i vertici del Biscione l’avevano voluta opinionista del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, proposta poi rifiutata per non sovrapporsi con le puntate di Ballando con le Stelle.

L’approdo odierno al GF Vip avviene quindi dopo anni di corteggiamento e segnala come le competenze critiche di Lucarelli – tra giudizio tecnico e capacità di generare dibattito online – siano considerate centrali nell’economia dei reality.

Per la Rai, l’eventuale rientro di Selvaggia nella giuria accanto a Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto diventerà un banco di prova nella gestione dei rapporti con i volti non esclusivi, tema sempre più cruciale nell’era della concorrenza multipiattaforma.

FAQ

Selvaggia Lucarelli ha lasciato definitivamente Ballando con le Stelle?

No, al momento non esiste un addio definitivo. Lucarelli parla di “altra esperienza lavorativa” e Milly Carlucci ha dichiarato di sperare nel suo ritorno in giuria.

Perché Milly Carlucci accetta le partecipazioni Mediaset di Selvaggia Lucarelli?

Perché Lucarelli non ha un contratto di esclusiva con la Rai. Carlucci riconosce la sua autonomia professionale e distingue rapporti personali e scelte televisive.

Quale ruolo ha Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip?

Attualmente Lucarelli è presenza di punta al Grande Fratello Vip, chiamata da Mediaset per rafforzare commento critico, dinamiche narrative e impatto social del reality.

La posizione di Milly Carlucci mette a rischio la giuria di Ballando?

No, Carlucci difende compattezza della giuria storica e punta sulla continuità. L’eventuale ritorno di Lucarelli sarebbe un rafforzamento, non una rottura interna.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.