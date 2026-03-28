Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sayf replica Fabrizio Corona e sorprende rappando sulla sigla Paurina

Sayf imita Fabrizio Corona e lancia il nuovo progetto discografico

Il rapper genovese Sayf, secondo classificato al Festival di Sanremo 2026, ha scelto i social per annunciare il nuovo singolo e album.

Nel video, pubblicato su Instagram, imita Fabrizio Corona seduto su uno sgabello, con fogli in mano, richiamando esplicitamente il format YouTube Falsissimo.

Il contenuto, diffuso online il 28 marzo 2026, anticipa l’uscita del brano Buona Domenica il 2 aprile e del disco Santissimo a maggio, seguito dal Santissimo Tour.

La scelta di giocare con l’immaginario dell’ex re dei paparazzi, compreso lo slogan *“Paurina”*, risponde a una precisa strategia: consolidare l’esposizione mediatica dopo il successo sanremese e intercettare il pubblico digitale di Fabrizio Corona.

In sintesi:

Sayf imita Fabrizio Corona in un video virale su Instagram.

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, album e relativo tour. Freestyle sulla sigla di Falsissimo con citazione di *“Paurina”*.

con citazione di *“Paurina”*. Fan entusiasti, operazione vista come mossa di marketing mirata.

Nel video, Sayf non si limita a replicare look e postura di Fabrizio Corona, ma rappa su una base che richiama la sigla di Falsissimo, inserendo riferimenti diretti all’universo narrativo dell’imprenditore.

Il freestyle culmina con lo slogan *“Paurina”*, ormai marchio di fabbrica di Corona, a sottolineare la natura dichiaratamente metatestuale dell’operazione.

Il lancio arriva in un momento strategico: l’artista capitalizza l’onda lunga del brano sanremese *Tu Mi Piaci Tanto* e si posiziona in continuità con altre imitazioni di Corona già circolate in tv e sul web, da Fiorello fino ai contenuti di Gabriele Vagnato.

La scelta risulta allineata alle logiche dell’industria musicale contemporanea, in cui storytelling, meme e cross-over con personaggi mediatici diventano leve centrali per generare attenzione e streaming.

La risposta dei fan e il precedente tentativo di imitazione

La clip è stata accolta con entusiasmo dalla fanbase di Sayf, che sui social ha premiato l’autoironia dell’artista e la cura dell’interpretazione.

Nei commenti si leggono reazioni come: *“Troppe verità in pochi secondi di video, lo amo troppo”* e *“Che king, l’imitazione è perfetta”*.

Molti utenti hanno sottolineato l’abilità del rapper nel fondere racconto personale, citazioni pop e promozione del disco, sintetizzando: *“Siamo pronti per Falsissimo, oops no, per Santissimo”*.

Il richiamo diretto a Fabrizio Corona viene percepito più come omaggio ironico che come parodia aggressiva, rafforzando l’immagine di Sayf come artista consapevole delle dinamiche virali.

Non è la prima volta che il cantante prova a imitare Corona: un tentativo precedente, realizzato con Gabriele Vagnato dietro le quinte di Sanremo, era circolato su X e TikTok senza però ottenere lo stesso impatto qualitativo e di engagement.

La nuova versione, più curata e collegata a un preciso progetto discografico, segna un salto di maturità nella gestione dell’immagine pubblica del rapper.

Una strategia che anticipa format tv e ridefinisce il personaggio Sayf

L’operazione di Sayf si inserisce in un contesto più ampio: nella nuova stagione di GialappaShow arriverà infatti “Falserrimo”, parodia di Fabrizio Corona affidata a Gigi del duo Gigi e Ross.

Il rapper intercetta così in anticipo un trend televisivo, rafforzando il proprio ruolo di osservatore attento della cultura pop italiana.

Attraverso barre come *“È falsissimo, santissimo, esce fuori tra pochissimo”* e riferimenti a precarietà, successo improvviso e ascesa mediatica, il freestyle funziona anche come manifesto narrativo del nuovo album.

La chiusura con *“Calma, il disco non l’ho ancora annunciato, Paurina, eh?”* consolida il legame tra ironia, auto-racconto e marketing musicale, ponendo le basi per una comunicazione seriale che potrebbe proseguire nei prossimi contenuti social e nel tour.

FAQ

Quando esce il nuovo singolo Buona Domenica di Sayf?

Il singolo Buona Domenica di Sayf è stato annunciato per il 2 aprile 2026, come primo estratto da Santissimo.

Quando sarà disponibile l’album Santissimo di Sayf?

L’album Santissimo uscirà a maggio 2026. Sayf ha anticipato che sarà seguito da un tour nazionale denominato Santissimo Tour.

Dove si può vedere il video in cui Sayf imita Fabrizio Corona?

Il video è disponibile sul profilo Instagram ufficiale di Sayf, pubblicato a fine marzo 2026 come contenuto promozionale.

Che cos’è Falsissimo citato da Sayf nel freestyle?

Falsissimo è un format YouTube di Fabrizio Corona. Sayf ne usa la sigla come base del freestyle e ne cita lo stile comunicativo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sayf e Corona?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.