Milano guida il boom del mercato immobiliare di lusso in Italia

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Mercato immobiliare di lusso 2025 in Italia: numeri, città guida, tendenze

Il mercato residenziale di lusso in Italia nel 2025 segna un’ulteriore espansione, confermandosi segmento strutturale del real estate nazionale. L’offerta di abitazioni di pregio è aumentata del 23% rispetto al 2024, portando lo stock di lusso dal 2,6% al 4% del totale residenziale.

La domanda, misurata dai contatti medi per annuncio, cresce del 4%, mentre i contatti complessivi salgono del 22% su base annua.

I dati provengono dalla quinta edizione dell’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia di Immobiliare.it Insights, società proptech del gruppo Immobiliare.it, e mostrano come le principali piazze di alta gamma – da Milano alla Versilia – continuino ad attrarre acquirenti domestici e investitori internazionali, in un contesto di maggiore maturità e specializzazione dell’offerta.

In sintesi:

Offerta di immobili di lusso +23% nel 2025, stock passato dal 2,6% al 4% del totale.

Domanda in crescita: contatti medi per annuncio +4%, contatti complessivi +22% annuo.

Valore totale del lusso residenziale oltre 71 miliardi di euro, in forte aumento.

Milano guida per valore, ma il primato di crescita annua spetta a Bologna.

Dinamica del mercato, tempi di vendita e distribuzione geografica

Secondo Immobiliare.it Insights, il lusso resta più lento del residenziale tradizionale, ma con performance in netto miglioramento rispetto al pre‑2020. Nel 2025 i tempi medi di vendita del segmento di pregio sono pari a 6,3 mesi, in lieve aumento di 0,2 mesi rispetto al secondo semestre 2024, contro i 5,4 mesi del mercato ordinario.

Il time on market degli annunci raggiunge 9,8 mesi per il lusso e 7,5 mesi per il residenziale tradizionale, ma rispetto all’inizio del 2020 il comparto di alta gamma mostra una riduzione di 2 mesi, contro appena 0,5 mesi del segmento standard.

La geografia dell’offerta conferma una forte polarizzazione centro‑settentrionale. Il Nord‑Ovest concentra il 35% delle proprietà di pregio, il Centro quasi il 31%, il Nord‑Est il 22,3%.

Sud e Isole restano marginali, con il 6,8% e il 5,1% rispettivamente. Sul piano del valore, però, il Centro sorpassa il Nord‑Ovest: 25,5 miliardi contro 25,3.

Tra le città, Milano mantiene la leadership con 8,7 miliardi di euro (+13% annuo), seguita da Roma con 5,6 miliardi (+8%). La Versilia è prima area turistica con 4,64 miliardi (+18%), davanti ai Laghi di Como e Garda (4,09 miliardi) e alla Riviera Ligure (3,73 miliardi).

Il primato di crescita annua spetta a Bologna, che balza del 37% fino a 0,68 miliardi di euro, segnalando un mercato emergente sempre più centrale per investitori e acquirenti high‑end.

Ville e appartamenti, prezzi divergenti e prospettive future

Nel 2025 il valore complessivo degli immobili di lusso in offerta in Italia supera i 71 miliardi di euro, rispetto ai circa 62 miliardi del 2024.

Le ville concentrano circa 40 miliardi, con un incremento del 91% rispetto al 2020, mentre gli appartamenti raggiungono 31,5 miliardi, in crescita dai 26 miliardi del 2024.

Dal lato della domanda, gli appartamenti assorbono oltre il 72% dei contatti, in aumento di 2,4 punti percentuali rispetto al secondo semestre 2020; le ville si fermano al 28% circa, confermando una preferenza per soluzioni urbane o semi‑urbane più liquide.

Geograficamente, gli appartamenti di pregio sono concentrati nel Nord‑Ovest (42% del totale), mentre le ville prevalgono nel Centro (36%), spesso legate a località turistiche e residenze secondarie.

Sul fronte prezzi, dal 2020 le due tipologie hanno seguito traiettorie opposte: gli appartamenti sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre le ville hanno registrato un calo medio del 6,5%, segnale di maggiore selettività della domanda su immobili con costi gestionali elevati.

Oggi un appartamento di prestigio costa in media 7.418 euro al metro quadro, con il Nord‑Ovest in testa (8.044 €/mq) e il Sud area più accessibile (6.390 €/mq). Le ville di lusso hanno un prezzo medio appena sotto i 5.200 €/mq, con le Isole al vertice (5.840 €/mq) e il Nord‑Est in coda (4.247 €/mq).

Come sottolinea il Direttore Generale di Immobiliare.it, Paolo Giabardo, *“la crescita del residenziale di lusso nel 2025 dimostra come il comparto stia assumendo un ruolo sempre più strutturale nel real estate italiano”*, sostenuto da un’attrattività costante delle destinazioni di pregio per acquirenti italiani e internazionali.

FAQ

Quanto è cresciuto il mercato immobiliare di lusso in Italia nel 2025?

Nel 2025 il mercato residenziale di lusso è cresciuto del 23% in termini di offerta, con un incremento di stock dal 2,6% al 4%.

Quali sono oggi i tempi medi di vendita degli immobili di lusso?

Nel 2025 i tempi medi di vendita nel lusso sono pari a 6,3 mesi, contro i 5,4 mesi del residenziale tradizionale.

Qual è il valore totale degli immobili di lusso sul mercato italiano?

Nel 2025 il valore complessivo degli immobili residenziali di lusso in offerta supera i 71 miliardi di euro, in forte aumento rispetto al 2024.

Quanto costa mediamente un appartamento e una villa di lusso in Italia?

Nel 2025 un appartamento di lusso costa circa 7.418 €/mq, mentre una villa di pregio sfiora mediamente i 5.200 €/mq.

Da quali fonti sono stati ricavati e rielaborati questi dati sul mercato?

I contenuti derivano da un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.