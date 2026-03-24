Belinda Bencic racconta l’incontro tra Sinner e sua figlia e svela il lato più umano del campione

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Club del Sole sigla accordo pionieristico nel turismo Open Air italiano

Club del Sole, leader nazionale delle vacanze Open Air, ha finalizzato a marzo in Italia la prima operazione strutturata di Sale & Operating Lease Back nel turismo all’aria aperta. L’intesa coinvolge Swiss Life Asset Managers France come investitore istituzionale e riguarda la componente immobiliare di 5 villaggi, oltre 2.800 unità abitative, mantenendo inalterata la gestione operativa. Obiettivo: liberare capitale per accelerare sviluppo, acquisizioni e partnership, consolidando il posizionamento del Gruppo in una fase di crescita a doppia cifra dei ricavi. L’operazione, assistita da advisor finanziari e legali di primo livello, segna l’ingresso strutturato della finanza istituzionale nel comparto Open Air italiano, riconoscendone la piena maturità industriale e aprendo una nuova stagione di investimenti nel turismo outdoor.

In sintesi:

Prima operazione di Sale & Operating Lease Back nel turismo Open Air italiano

Ceduti 5 villaggi per oltre 2.800 unità, gestione a Club del Sole

Capitale liberato destinato a sviluppo, acquisizioni e diversificazione geografica

Ingresso strutturato di Swiss Life Asset Managers France nel turismo outdoor italiano

Struttura dell’operazione e impatto su gestione e sviluppo

L’accordo prevede la cessione della componente real estate di 5 villaggi del Gruppo a Swiss Life Asset Managers France, con contestuale contratto di Operating Lease Back di lungo periodo a favore di Club del Sole. Il modello gestionale, il posizionamento di mercato e gli standard qualitativi restano invariati, garantendo piena continuità di servizio per ospiti, territori e collaboratori.

La manovra si inserisce in una strategia di riallocazione del capitale, volta a riequilibrare il rapporto tra proprietà immobiliare e gestione operativa. Le risorse liberate saranno destinate a nuove acquisizioni, partnership strategiche e una maggiore diversificazione geografica del portafoglio, oltre che alla riqualificazione degli asset esistenti.

Il Gruppo potrà così concentrarsi sulle proprie competenze core: gestione industriale dei villaggi, integrazione di nuove strutture e sviluppo di standard operativi scalabili. L’operazione giunge in una fase di forte espansione, con ricavi in crescita a doppia cifra anno su anno, e consolida la leadership di Club del Sole nel turismo Open Air italiano, proiettandolo tra i player europei più rilevanti del settore.

Finanza istituzionale e nuove prospettive per il turismo Open Air

“Questa operazione segna un passaggio importante per il turismo Open Air italiano”, afferma Riccardo Giondi, Presidente di Club del Sole, sottolineando come per la prima volta la finanza istituzionale intervenga in modo strutturato anche sugli asset immobiliari del comparto. Il coinvolgimento di Clearwater, Edmond de Rothschild, First Growth, Clifford Chance, Gleeds, Mediobanca, Studio Legale Pedersoli Gattai, Ryze, Studio Scala – Giondi e del Notaio Marchetti rafforza la credibilità del settore agli occhi degli investitori globali.

Johanna Capoani, Head of Hospitality Portfolio Management di Swiss Life Asset Managers France, evidenzia che l’ospitalità outdoor è una asset class fondata su destinazioni concrete, radicate nei territori e ad alto valore identitario: “Per Swiss Life Asset Managers France, poter contare sull’esperienza di Club del Sole rafforza la nostra ambizione di sviluppare questa strategia su asset rari e ad alto valore”.

La transazione conferma la crescente maturità del mercato italiano del turismo Open Air e il ruolo di Clearwater come advisor specializzato nei segmenti leisure, hospitality e real estate, aprendo la strada a ulteriori operazioni complesse e a un nuovo ciclo di investimenti nel turismo outdoor europeo.

FAQ

Cosa significa Sale & Operating Lease Back nel turismo Open Air?

Si tratta della vendita degli immobili a un investitore con contestuale ri-affitto a lungo termine, mantenendo la gestione operativa dei villaggi e liberando capitale per la crescita.

Gli ospiti dei villaggi Club del Sole noteranno cambiamenti nei servizi?

No, l’operatività resta integralmente in capo a Club del Sole. Standard di servizio, personale e posizionamento delle strutture rimangono invariati per clienti e territori.

Come verrà utilizzato il capitale liberato dall’operazione?

Sarà destinato a nuove acquisizioni, partnership strategiche, riqualificazione dei villaggi esistenti e diversificazione geografica, con l’obiettivo di rafforzare la presenza in Italia e in Europa.

Perché Swiss Life Asset Managers investe nell’ospitalità outdoor?

Perché l’outdoor è considerato una asset class resiliente, radicata nei territori, con domanda crescente e potenziale di valorizzazione immobiliare e operativa nel medio-lungo periodo.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sul turismo Open Air?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.