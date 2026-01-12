Milano-Cortina, weekend olimpici vietati ai più: prezzi folli tra alloggi extra lusso e budget alle stelle

Prezzi alle stelle nei weekend olimpici

Milano-Cortina 2026 si prepara a weekend olimpici con costi fuori scala: l’analisi di Altroconsumo segnala una spesa media intorno a 1.800 euro per due persone tra alloggio, trasporti e biglietti. Il calo marginale rilevato tra novembre e dicembre rispetto ad agosto non cambia il quadro: la variabile che pesa di più resta l’ospitalità.

In Cortina il pernotto medio per un fine settimana olimpico supera i 2.000 euro, pari a un rincaro del +261% rispetto a metà gennaio 2026. In Valtellina la media sfiora i 1.700 euro, ma con un aumento ancora più marcato: +437% rispetto a un weekend standard. La differenza tra tariffa minima e massima durante i Giochi raggiunge in media il 71%, con picchi del 164%.

A Cortina gli Airbnb risultano i più costosi, oltrepassando i 3.000 euro nei weekend analizzati; in Valtellina sono invece gli hotel tre stelle a incidere maggiormente, con listini oltre i 2.000 euro, mentre gli affitti brevi si fermano a poco più della metà. Il confronto con il periodo 16-18 gennaio 2026 chiarisce l’eccezionalità dei rincari, che non risparmiano neppure i collegamenti ferroviari, pur con aumenti medi limitati tra il +4% e il +7%.

Dove si spende meno e dove di più

Le località non si muovono all’unisono sui prezzi: a Milano e in Val di Fiemme i conti restano più gestibili, mentre Cortina e Valtellina guidano i rincari. In Val di Fiemme un weekend si attesta attorno ai 500 euro, a Milano poco sopra i 300 euro, pur con costi quasi raddoppiati rispetto a gennaio 2026.

A Cortina il pernotto per due durante i weekend olimpici supera i 2.000 euro, con Airbnb oltre quota 3.000 euro; in Valtellina la media sfiora i 1.700 euro, e gli hotel tre stelle superano i 2.000 euro mentre gli affitti brevi costano poco più della metà.

La forbice tra canali è netta: in Val di Fiemme gli Airbnb risultano sensibilmente più cari degli hotel (fino a una volta e mezza), a Milano la distanza è minore e gli affitti brevi restano in genere più convenienti delle strutture alberghiere.

Sui trasporti, gli A/R ferroviari non esplodono ma pesano: da Milano a Cortina per due si spendono circa 216 euro, da Roma 338 euro, da Torino 318 euro. Da Milano verso Tirano (Valtellina) la soluzione più economica: circa 50 euro A/R per due, confermando come la scelta della meta influisca in modo decisivo sul budget complessivo.

Come risparmiare tra alloggi, treni e biglietti

Prenotare con largo anticipo resta la mossa più efficace: la variabilità media tra tariffa minima e massima durante i Giochi tocca il 71% con picchi del 164%, quindi intercettare le fasce basse è decisivo. Valutare alternative territoriali può ridurre drasticamente il conto: spostare il pernotto su Milano o Val di Fiemme e muoversi in giornata verso gli eventi consente di stare su budget complessivi intorno a 300–500 euro per weekend, contro le cifre di Cortina e Valtellina.

Confrontare in parallelo hotel tre stelle e Airbnb in base alla località: a Cortina gli affitti brevi superano i 3.000 euro e sono meno convenienti, in Valtellina accade il contrario, con hotel oltre i 2.000 euro e affitti poco più che dimezzati. Bloccare cancellazioni flessibili permette di riposizionarsi se i prezzi rientrano nei mesi precedenti all’evento.

Sui treni, scegliere tratte con prezzi più stabili e pianificare gli orari fuori punta riduce l’esborso: gli A/R da Milano a Tirano si fermano a circa 50 euro per due, mentre Milano–Cortina viaggia attorno a 216 euro, Roma–Cortina a 338 euro, Torino–Cortina a 318 euro. Dove possibile, preferire direttrici che mostrano aumenti medi contenuti (+4%+7%) e monitorare le oscillazioni massime sulle tratte più esposte.

La disciplina scelta incide sul biglietto: puntare su hockey, biathlon, curling e sci di fondo mantiene la spesa sotto i 100 euro per due; evitare momenti e sport premium come pattinaggio di figura e sci acrobatico, che superano i 300–560 euro. Un weekend a Milano per l’hockey resta sotto i 700 euro complessivi, mentre seguire lo sci alpino a Cortina può oltrepassare i 2.800 euro.

FAQ

  • Quanto costa mediamente un weekend olimpico per due?
    Circa 1.800 euro tra alloggio, treni e biglietti.
  • Dove conviene dormire per spendere meno?
    Milano e Val di Fiemme offrono weekend intorno a 300–500 euro.
  • Meglio hotel o Airbnb?
    Dipende dalla località: a Cortina gli Airbnb sono più cari; in Valtellina risultano più economici degli hotel.
  • Quali tratte ferroviarie sono più convenienti?
    Milano–Tirano A/R per due circa 50 euro; aumenti medi tra +4% e +7%.
  • Quando prenotare per risparmiare?
    Con largo anticipo, data la differenza media del 71% tra prezzi minimi e massimi.
  • Quali sport hanno biglietti più economici?
    Hockey, biathlon, curling, sci di fondo restano sotto i 100 euro per due.
  • Qual è la fonte dei dati sui prezzi?
    L’indagine di Altroconsumo sui weekend di Milano-Cortina 2026.

