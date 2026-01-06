Milano Cortina stupisce il CIO: countdown serrato, grandi opere e certezze per un debutto impeccabile

Stato dei preparativi

Milano Cortina entra nell’ultimo mese con la macchina organizzativa in piena accelerazione. Il Cio, per voce del direttore esecutivo Christophe Dubi, conferma che la transizione dalla pianificazione all’operatività è in corso in tutti i cluster, con la cerimonia inaugurale del 6 febbraio a San Siro come traguardo immediato.

Gli eventi di prova — pattinaggio di velocità, hockey su ghiaccio e biathlon in Val di Fiemme — hanno validato procedure, impianti e logistica, offrendo gli ultimi dati per rifiniture mirate. I riscontri consolidano la fiducia sulla tenuta del calendario e sulla qualità dell’esperienza per atleti e pubblico.

La discussa pista di hockey, criticata da USA e Canada per dimensioni e ghiaccio, viene indicata come pronta all’uso con standard conformi. A Livigno non emergono criticità: il sistema di innevamento è ritenuto adeguato. L’ad della Fondazione Andrea Varnier ribadisce coesione operativa e coinvolgimento dei siti olimpici, mentre i team sul campo completano le ultime ottimizzazioni in vista dell’avvio ufficiale.

Garanzie del Cio e delle federazioni

Il Cio ribadisce fiducia sull’esecuzione: per Christophe Dubi gli indicatori operativi sono positivi e gli esiti degli eventi di prova hanno fornito le ultime evidenze per chiudere il setup. «Siamo nella fase in cui tutto prende forma», ha spiegato, indicando una piena implementazione nei diversi cluster con focus su tempistiche e standard di servizio.

Le verifiche su pattinaggio di velocità, hockey e biathlon hanno allineato processi e impianti agli standard internazionali, riducendo le aree di rischio prima dell’avvio. Le procedure di campo, dai flussi atleti alla gestione del ghiaccio, sono state stressate con feedback tecnici già integrati nelle correzioni finali.

Sull’hockey, il presidente della federazione internazionale Luca Tardif assicura conformità di spogliatoi, aree di allenamento e campo gara: «Sarà tutto pronto». Le contestazioni di USA e Canada su dimensioni e qualità del ghiaccio risultano assorbite dalle ultime tarature, mentre a Livigno le soluzioni di innevamento confermano la tenuta del programma tecnico.

Infrastrutture, biglietti ed eredità olimpica

Il Mit certifica il passaggio alla fase operativa finale: infrastrutture completate, sistemi organizzativi avanzati e filiera istituzionale allineata con comunità locali e mondo sportivo. L’obiettivo dichiarato è un’eredità misurabile su mobilità, accessibilità e valorizzazione dei territori, con effetti duraturi oltre la finestra dei Giochi.

Il countdown segna l’imminenza dell’evento e l’avvio della macchina olimpica a regime, con il Paese chiamato a una regia unica per garantire standard internazionali. Le note operative del ministero guidato da Matteo Salvini insistono su continuità dei servizi e coordinamento interforze nei siti strategici.

Capitolo ticketing: nuovi tagliandi disponibili per lo sci femminile a Cortina e per la cerimonia di apertura allo Stadio San Siro Olympic. Gli atleti sfrutteranno l’ultimo mese per rifiniture in gara, con ancora tappe di Coppa del Mondo utili a calibrare forma e materiali in vista della corsa alle medaglie.

