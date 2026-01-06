Eurosport punta su Kostner e Ghedina volti esclusivi di Milano Cortina, cosa cambierà per gli spettatori

Kostner e Ghedina: i volti italiani di Eurosport

Carolina Kostner e Kristian Ghedina guideranno la copertura di Eurosport per Milano-Cortina 2026, scelti da Warner Bros. Discovery come volti esclusivi per l’Italia. L’ex regina del pattinaggio di figura, bronzo a Sochi 2014, iridata 2012 e cinque volte campionessa europea, commenterà le gare da Milano.

Ghedina, icona dello sci alpino anni Novanta con 13 successi in Coppa del Mondo, sarà operativo dalla WBD House di Cortina d’Ampezzo per raccontare le prove veloci olimpiche. La scelta punta su profili tecnici di massimo livello, con forte riconoscibilità presso il pubblico italiano.

L’abbinamento valorizza due discipline cardine dei Giochi Invernali: pattinaggio artistico e sci alpino, assicurando analisi autorevoli, lettura tattica delle gare e contesto storico-sportivo. La presenza in due hub strategici – Milano per il ghiaccio e Cortina per le piste – garantisce copertura editoriale capillare e continuità narrativa durante l’evento.

Una squadra olimpica di talent per la copertura europea

Warner Bros. Discovery schiera una formazione paneuropea composta da 105 ex atleti, forte di 209 partecipazioni ai Giochi Invernali e 108 medaglie complessive, di cui 40 ori.

Tra i profili di punta spiccano Tina Maze, due volte oro olimpico, Natalie Geisenberger, quattro ori nel luge, e Amy Williams, campionessa olimpica di skeleton a Vancouver 2010. La presenza diffusa di campioni attivi in telecronaca e bordocampo amplia la profondità dell’analisi tecnica.

Gli studi editoriali saranno collocati nel cuore del Villaggio Olimpico di Cortina, allo snowdome di Livigno e nelle principali sedi gara, con continui collegamenti live e insight dalle venue. L’obiettivo è offrire lettura disciplinare puntuale e contestualizzazione storica, integrando esperienza sul campo e accesso privilegiato agli atleti.

Programmazione, piattaforme e contenuti originali WBD

La copertura di Warner Bros. Discovery partirà mercoledì 4 febbraio con palinsesti dedicati in avvicinamento alla Cerimonia di Apertura a San Siro del 6 febbraio, per proseguire senza interruzioni fino al 22 febbraio.

Su Eurosport e sulle piattaforme streaming del gruppo sarà disponibile la visione integrale dei Giochi, con feed specifici per ogni disciplina e opzioni di scelta multipla degli eventi in contemporanea.

L’offerta includerà telecronache specialistiche, aggiornamenti live dalle venue e finestre di approfondimento dagli studi di Cortina e Livigno, garantendo continuità editoriale tra gare, interviste e analisi.

Il 2 febbraio debuttano due produzioni originali: “Keep Calm and Slalom”, che segue il trio britannico dello sci alpino nel percorso di qualificazione, e “She Who Dares”, ritratto di cinque campionesse britanniche tra sci e snowboard.

I documentari andranno in onda su Eurosport 1 e in streaming su HBO Max, arricchendo il racconto olimpico con storie di preparazione e resilienza sportiva.

I contenuti saranno integrati nel flusso live per offrire contesto, profili atleti e accesso dietro le quinte.

FAQ

  • Quando inizia la copertura dei Giochi?
    Dal 4 febbraio, con avvio progressivo verso la Cerimonia del 6 febbraio.
  • Dove si possono vedere tutte le gare?
    Su Eurosport e sulle piattaforme streaming WBD con feed per ogni disciplina.
  • La programmazione è continua?
    Sì, dal 4 al 22 febbraio con dirette, recap e approfondimenti.
  • Quali documentari originali sono previsti?
    “Keep Calm and Slalom” e “She Who Dares”, in onda dal 2 febbraio.
  • Su quali canali saranno disponibili i documentari?
    Su Eurosport 1 e in streaming su HBO Max.
  • Da dove saranno realizzati gli approfondimenti editoriali?
    Dagli studi a Cortina, Livigno e dalle principali sedi di gara.

