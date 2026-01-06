Milano-Cortina segreti e novità: guida essenziale per non perdere nulla prima del grande debutto

Programma e sedi

Milano e Cortina d’Ampezzo guidano un’edizione diffusa, con sedi distribuite tra Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva, Tesero e Verona (teatro della chiusura). Il programma si articola tra neve e ghiaccio, con calendario serrato e competizioni operative su poli distanti ma integrati.

I due Countdown Clock in Piazza Duomo e in Piazza Angelo Dibona scandiscono l’avvicinamento, mentre procede il piano da 98 interventi, valore complessivo 3,54 miliardi: 13% per esigenze olimpiche, 87% eredità territoriale su strade e ferrovie. Per ogni euro sui lavori indispensabili, 6,6 sono destinati alla legacy.

Secondo il monitoraggio della rete civica Open Olympics 2026, solo 42 opere hanno consegna prima dei Giochi; il 57% verrà completato dopo, con ultimo cantiere previsto per il 2033. Sedici interventi, inclusi otto essenziali come il “Cortina Sliding Centre”, l’innevamento artificiale e il Villaggio olimpico di Cortina, presentano consegne parziali. Slittamenti su circa il 73% delle opere, anche fino a tre anni.

Cerimonia di apertura

Il fulcro sarà lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, con una cerimonia diffusa che coinvolgerà anche Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo, dove sfileranno parte delle delegazioni nei rispettivi luoghi di gara. La formula integra celebrazioni, momenti simbolici e parate sincronizzate, mantenendo il baricentro scenico a San Siro.

Protagonista musicale Mariah Carey, cinque Grammy, affiancata da Laura Pausini, unica artista italiana con Grammy, cinque Latin Grammy, un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Il cast prevede tre interpreti italiani: Matilda De Angelis come voce narrante, Pierfrancesco Favino in performance con il violinista Giovanni Zanon, e Sabrina Impacciatore, candidata ai Primetime Emmy Awards.

La regia punterà su una narrazione corale tra le sedi olimpiche, con accensione dei bracieri e coreografie che valorizzano i territori. La logistica distribuirà flussi e tempi per connettere pubblico, atleti e broadcast, garantendo uniformità di immagine e tempi televisivi internazionali.

Atleti e obiettivi

Oltre 3.000 atleti da 96 Paesi si contenderanno 672 medaglie, con l’Italia che fissa l’asticella a 19 podi dopo i 17 di Pechino 2022 e gli 11 di Torino 2006. La selezione azzurra mescola esperienza e ricambi, con focus su discipline cardine e gestione puntuale dei picchi di forma.

Portabandiera designati: a Milano sfileranno Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (fondo), a Cortina d’Ampezzo Federica Brignone (alpino) e Amos Mosaner (curling). Brignone rientra dopo un lungo stop, Pellegrino annuncia l’ultimo grande appuntamento sugli sci.

Riflettori internazionali su Lindsey Vonn, attesa sulla pista ampezzana che l’ha consacrata, mentre gli azzurri puntano su punte come Sofia Goggia e la stessa Brignone. Simico conferma piena operatività degli impianti, in particolare a Bormio per lo sci alpino. Il monitoraggio federale calibra obiettivi gara per gara, con priorità alle specialità con maggiore densità di chance.

FAQ

  • Quanti atleti partecipano?
    Oltre 3.000 provenienti da 96 Paesi.
  • Quante medaglie sono in palio?
    672 complessive tra neve e ghiaccio.
  • Qual è il target dell’Italia?
    Raggiungere 19 medaglie.
  • Chi sono i portabandiera azzurri?
    A Milano: Arianna Fontana e Federico Pellegrino; a Cortina: Federica Brignone e Amos Mosaner.
  • Quali sono le principali speranze italiane nello sci alpino?
    Sofia Goggia e Federica Brignone.
  • Gli impianti sono pronti?
    Simico garantisce piena funzionalità, con focus su Bormio per l’alpino.

