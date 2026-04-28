Home / TURISMO / Avvocato denuncia negozio di sci dopo grave caduta del cliente con attrezzatura appena acquistata

Avvocato ferito sugli sci sul Monte Bondone: cosa è successo davvero

L’avvocato Vittorio Cristanelli è rimasto gravemente ferito il 7 dicembre, sulla pista blu “Cordela” del Monte Bondone, vicino Trento, durante la prima discesa della giornata. Stava sciando con attrezzatura nuova, acquistata il giorno precedente in un punto vendita Decathlon, quando uno sci si è improvvisamente sganciato in curva, facendolo cadere violentemente.

Per evitare una persona ferma davanti a lui, ha tentato di controllare la caduta, impattando però con forza sul lato sinistro del corpo.

L’incidente ha immediatamente sollevato interrogativi sulla corretta regolazione degli attacchi e sulla responsabilità del rivenditore, portando l’avvocato a sporgere querela penale e a preannunciare un’azione civile per il risarcimento dei danni.

In sintesi:

Il 7 dicembre Vittorio Cristanelli cade sulla pista blu “Cordela” al Monte Bondone .

cade sulla pista blu “Cordela” al . Uno sci si sgancia in curva: sospetti su errata taratura degli attacchi appena regolati.

Diagnosi: frattura della grande tuberosità dell’omero e stop lavorativo di diverse settimane.

Presentata querela contro addetto e responsabile del punto vendita Decathlon.

Ricostruzione dell’incidente e conseguenze cliniche e legali

Secondo la ricostruzione, la caduta avviene in condizioni di buona visibilità, con sole alto e pista blu di difficoltà moderata.

Vittorio Cristanelli affronta le prime curve in sicurezza, poi, durante una traiettoria regolare, uno sci si sgancia senza preavviso. Rimane in equilibrio precario su un solo sci per alcuni metri, fino alla caduta rovinosa.

Nell’estremo tentativo di evitare una persona ferma più a valle, orienta il corpo verso l’esterno della traiettoria e finisce a terra con un violento impatto sul fianco e sulla spalla sinistra.

Un maestro di sci, testimone della scena, dà immediatamente l’allarme e coinvolge la polizia locale di Trento. Gli agenti raggiungono il ferito con la motoslitta e lo trasportano prima in infermeria, poi all’ospedale Santa Chiara.

I medici diagnosticano una frattura della grande tuberosità dell’omero, con prognosi di circa trenta giorni e necessità di immobilizzazione dell’arto.

Il danno funzionale è rilevante: l’avvocato viene temporaneamente impossibilitato a esercitare la propria attività professionale, con ripercussioni economiche e organizzative sul suo studio legale.

Le verifiche sull’attrezzatura acquistata il giorno precedente in un punto vendita Decathlon evidenziano una presunta taratura degli attacchi inferiore di circa quaranta chili rispetto al peso reale dello sciatore.

Anche gli sci della figlia di Cristanelli presenterebbero una regolazione inadeguata, successivamente corretta direttamente in pista.

Ritenendo sussistente un nesso causale tra errata regolazione e caduta, l’avvocato presenta una querela contro l’addetto e il responsabile del punto vendita, annunciando anche un’azione civile per il ristoro integrale dei danni fisici, professionali e morali subiti.

Sicurezza, responsabilità dei rivenditori e impatto sui consumatori

Il caso Cristanelli riporta al centro il tema della responsabilità dei rivenditori di attrezzatura sportiva, soprattutto quando includono servizi tecnici come montaggio e taratura degli attacchi.

Un errore di regolazione legato a peso, altezza e livello tecnico dello sciatore può infatti moltiplicare il rischio di incidenti gravi anche su piste facili.

Per i consumatori, l’episodio suggerisce maggiore prudenza: è consigliabile verificare personalmente i dati riportati sulla scheda di taratura, richiedere spiegazioni scritte e, se possibile, far controllare gli attacchi da un secondo tecnico indipendente.

L’evoluzione giudiziaria della querela contro l’addetto e il responsabile del punto vendita Decathlon potrà offrire un precedente rilevante in materia di responsabilità civile e penale nella fornitura di servizi connessi alla vendita di sci.

Un eventuale accertamento di colpa potrebbe spingere la grande distribuzione sportiva a rafforzare formazione, protocolli interni e tracciabilità delle operazioni di montaggio e regolazione.

Per il settore turistico invernale del Trentino, casi come questo rendono ancora più centrale l’integrazione tra sicurezza in pista, qualità dei servizi a valle e corretta informazione agli sciatori.

FAQ

Chi è Vittorio Cristanelli e dove è avvenuto l’incidente?

Vittorio Cristanelli è un avvocato che è caduto il 7 dicembre sulla pista blu “Cordela” del Monte Bondone, vicino Trento.

Qual è la lesione riportata dall’avvocato dopo la caduta?

L’avvocato ha riportato una frattura della grande tuberosità dell’omero, con prognosi medica iniziale di circa trenta giorni di immobilizzazione.

Perché gli attacchi degli sci sono ritenuti responsabili dell’incidente?

Gli attacchi sarebbero stati tarati circa quaranta chili sotto il peso reale, favorendo lo sgancio improvviso dello sci durante la curva.

Cosa rischiano l’addetto e il responsabile del negozio Decathlon?

Rischiano accertamenti penali per eventuale responsabilità colposa e una causa civile per il risarcimento dei danni subiti dall’avvocato.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.