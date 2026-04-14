Home / SPETTACOLI & CINEMA / Le Iene spiegano La Cura: anticipazioni, contenuti e cosa aspettarsi

“Le Iene presentano: La Cura”, cosa vedere nello speciale del 14 aprile

Chi: lo speciale di Italia 1 “Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio”, condotto da Gaetano Pecoraro e scritto da Alessandra Frigo e Riccardo Festinese.

Cosa: un approfondimento su malattie comuni e rare, terapie innovative e testimonianze dirette, da Platinette ai volti più noti dello spettacolo e dello sport.

Dove: in onda su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Quando: martedì 14 aprile 2026, in prima serata dalle 21.25.

Perché: per capire meglio limiti e possibilità della medicina di oggi, dall’ictus alle malattie genetiche, con un taglio divulgativo ma scientificamente fondato.

In sintesi:

Speciale prime time di “Le Iene” dedicato a salute, malattia e ricerca clinica.

Caso ictus raccontato anche tramite la testimonianza diretta di Platinette .

. Focus su malattie rare e terapie geniche illustrate dal professor Alessandro Aiuti .

. Interventi di numerosi personaggi famosi sulle proprie fragilità e percorsi di cura.

Approfondimento tra storie personali, ictus e malattie rare

“Le Iene presentano: La Cura” propone uno sguardo ravvicinato sulla malattia, intrecciando indagine giornalistica, divulgazione medica e vissuti personali. Gaetano Pecoraro guida un racconto che parte da una domanda centrale: come cambia l’esistenza quando il corpo si ammala e la medicina diventa compagna quotidiana?

Tra i filoni principali c’è l’analisi dell’ictus, ancora oggi tra le prime cause di morte e disabilità nel mondo. La storia di Platinette, colpito più volte, mostra l’urgenza della diagnosi tempestiva ma anche la fatica del recupero funzionale e psicologico.

Ampio spazio alle malattie rare, spesso prive di terapie codificate. Il professor Alessandro Aiuti, in collegamento con la Fondazione Telethon, illustra le più recenti frontiere della terapia genica, inclusa l’utilizzazione di virus modificati – tra cui derivati dall’HIV reso innocuo – per correggere difetti genetici alla base di patologie gravissime.

Lo speciale raccoglie inoltre le voci di figure note che scelgono di parlare di vulnerabilità anziché di successo. Maria Grazia Cucinotta, Martin Castrogiovanni, Romina Power, il cuoco Giorgione, Syusy Blady, Selen, l’attivista Giorgia Soleri, Vladimir Luxuria, il filosofo Stefano Bonaga e altre figure televisive raccontano percorsi di diagnosi, paura, accettazione.

Non manca un focus su interventi innovativi legati alla salute sessuale maschile e su sindromi rare che condizionano in modo silenzioso la quotidianità. In filigrana, il programma punta a ridurre stigma e disinformazione, offrendo al pubblico un linguaggio accessibile ma ancorato a fonti cliniche riconosciute.

Dove e come seguire lo speciale e perché può fare la differenza

“Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio” è programmato per martedì 14 aprile 2026, dalle 21.25, su Italia 1. La puntata è disponibile in diretta streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, consentendo la visione anche da dispositivi mobili.

Oltre all’aspetto televisivo, il valore dello speciale sta nella capacità di tradurre concetti medici complessi in informazioni utili per le scelte quotidiane di prevenzione, dall’attenzione ai sintomi dell’ictus all’importanza dello screening per alcune patologie genetiche. Le testimonianze dei personaggi pubblici contribuiscono a normalizzare la fragilità, facilitando l’identificazione del pubblico e stimolando un dialogo più maturo su cura, ricerca e qualità di vita, temi centrali anche per i lettori di Google News e Google Discover.

FAQ

Quando va in onda “Le Iene presentano: La Cura”?

Va in onda martedì 14 aprile 2026, in prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21.25.

Dove vedere “La Cura” in streaming e on demand?

È visibile integralmente, in diretta e successivamente on demand, sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity, accessibile da web, app e smart TV.

Quali temi medici affronta lo speciale di Italia 1?

Affronta ictus, malattie rare, terapie geniche innovative, salute sessuale maschile e l’impatto psicologico della malattia sulla vita quotidiana delle persone.

Chi sono i protagonisti famosi che portano testimonianze personali?

Tra i protagonisti compaiono, tra gli altri, Platinette, Maria Grazia Cucinotta, Martin Castrogiovanni, Romina Power, Giorgia Soleri e Vladimir Luxuria.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia televisiva?

È stata elaborata congiuntamente a partire dalle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.