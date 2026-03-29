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Verissimo anticipazioni, ospiti Selvaggia Lucarelli, Lorella Cuccarini ed Evelina Sgarbi

Verissimo anticipazioni, ospiti Selvaggia Lucarelli, Lorella Cuccarini ed Evelina Sgarbi

Verissimo 29 marzo: ospiti, temi e come seguire la puntata

Domenica 29 marzo, dalle 16.00, Verissimo torna su Canale5 dagli studi Mediaset di Cologno Monzese. Alla conduzione ci sarà come sempre Silvia Toffanin, pronta ad accogliere ospiti del mondo della televisione, della musica e dell’attualità.
Il talk approfondirà la nuova stagione televisiva di Selvaggia Lucarelli, il debutto letterario di Evelina Sgarbi, le novità musicali di Enrico Nigiotti e il serale di Amici con Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.
Spazio anche a uno degli eventi più delicati della cronaca italiana recente, con un aggiornamento sul caso della scomparsa di Denise Pipitone, grazie alla testimonianza diretta di Piera Maggio e del marito Pietro Pulizzi.

In sintesi:

  • Nuova puntata di Verissimo il 29 marzo alle 16.00 su Canale5 e Mediaset Infinity.
  • Selvaggia Lucarelli racconta carriera televisiva tra Grande Fratello Vip e Ballando con le Stelle.
  • Evelina Sgarbi presenta il libro “Nata Sgarbi” e il rapporto con Vittorio Sgarbi.
  • Ampio spazio al caso Denise Pipitone con Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

Ospiti, racconti e temi forti della puntata del 29 marzo

Il talk di Silvia Toffanin costruisce una puntata che alterna intrattenimento leggero e approfondimento.
Tra le protagoniste più attese c’è Selvaggia Lucarelli, che ripercorrerà il passaggio da volto di Ballando con le Stelle a opinionista del Grande Fratello Vip, spiegando come questo nuovo ruolo influenzi la percezione del reality e il dibattito social.
Riflettori accesi anche su Evelina Sgarbi, in studio con il suo primo libro Nata Sgarbi: un percorso di identità e autonomia sotto l’ombra ingombrante del padre Vittorio Sgarbi, reso ancora più complesso dalla recente malattia del critico d’arte e dalle sue conseguenze pubbliche e familiari.

Sul fronte musicale, Enrico Nigiotti porta a Verissimo il suo cantautorato emotivo, raccontando come traduce le esperienze personali in brani che parlano di fragilità e ripartenze. Accanto a lui, in chiave più confessionale, interverrà Filippo Nardi, pronto a riflettere sulla vita dopo i riflettori e sulla gestione dell’esposizione mediatica.
Dal serale di Amici arrivano in coppia Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, che offriranno una lettura dall’interno della nuova edizione: dinamiche tra coach, crescita degli allievi e retroscena che non trovano spazio nel montato televisivo.

Il peso della cronaca e come seguire Verissimo in TV e streaming

Il segmento più intenso della puntata è dedicato alla scomparsa di Denise Pipitone.
In studio Piera Maggio e Pietro Pulizzi aggiorneranno sugli ultimi sviluppi e sulle nuove segnalazioni, dopo le recenti ipotesi su possibili testimoni. “Continuiamo a cercare la verità, senza arrenderci”, è la linea che la famiglia ha sempre ribadito e che Verissimo contribuisce ad amplificare presso il grande pubblico.

La puntata del 29 marzo sarà visibile in diretta su Canale5 dalle 16.00 e, in parallelo, in streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove resterà disponibile on demand per il recupero nei giorni successivi.
Clip, estratti e contenuti extra saranno rilanciati sui profili social ufficiali di Verissimo, consentendo agli utenti di commentare in tempo reale, condividere i passaggi più significativi e interagire con la community digitale del programma.

FAQ

Quando va in onda Verissimo il 29 marzo e su quale canale

Va in onda domenica 29 marzo alle 16.00, in diretta televisiva su Canale5 dagli studi Mediaset.

Come vedere Verissimo del 29 marzo in streaming o on demand

È visibile gratuitamente su Mediaset Infinity, sia in diretta streaming sia in replica on demand dopo la messa in onda.

Chi sono gli ospiti principali della puntata di Verissimo del 29 marzo

Partecipano Selvaggia Lucarelli, Evelina Sgarbi, Enrico Nigiotti, Filippo Nardi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Che cosa presenta Evelina Sgarbi a Verissimo e di cosa parla il libro

Presenta il libro Nata Sgarbi, dedicato al percorso personale, al rapporto con Vittorio Sgarbi e al peso della notorietà familiare.

Quali sono le fonti di questa notizia su Verissimo e gli ospiti

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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