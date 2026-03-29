Home / MOBILE / Tim rescinde l’accordo commerciale con Inwit e apre nuovi scenari per le infrastrutture di rete

Tim disdice l’accordo quadro con Inwit: cosa cambia entro il 2030

Il consiglio di amministrazione di Tim ha deliberato la disdetta del Master Service Agreement (Msa) con Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit), l’operatore torri controllato da Tim e da una joint venture tra Vodafone e Ardian. La comunicazione, inviata a Inwit, produce effetti alla scadenza contrattuale di agosto 2030 e si inserisce nel percorso di revisione dei costi infrastrutturali del gruppo telefonico. L’operazione arriva dopo la disdetta già notificata da Fastweb e Vodafone e mira a ridisegnare le condizioni economiche di utilizzo delle torri di trasmissione mobili in Italia, con potenziali ricadute su concorrenza, investimenti e qualità dei servizi nel medio termine.

In sintesi:

Il CdA di Tim ha inviato a Inwit la disdetta dell’Msa con efficacia da agosto 2030.

In caso di cambio controllo rilevante, la disdetta potrebbe valere già dal 31 marzo 2028.

Tim punta a ottimizzare i costi infrastrutturali e a rinegoziare condizioni economiche e di servizio.

Sarà definito un piano di migrazione pluriennale per garantire continuità operativa e investimenti.

Dettagli sulla disdetta e sul quadro industriale Tim–Inwit

Nel comunicato ufficiale, Tim precisa che la disdetta dell’Msa con Inwit decorre dalla naturale scadenza di agosto 2030, ma introduce un elemento rilevante di potenziale anticipo.

La società chiarisce che, qualora in sede giudiziale o tramite accordo tra le parti fosse accertato che il cambio di controllo avvenuto in Inwit nel dicembre 2020 renda applicabile la relativa clausola contrattuale, la comunicazione odierna varrebbe anche come disdetta con efficacia rispetto al termine originario del 31 marzo 2028.

Tim inquadra la decisione nel più ampio percorso di ottimizzazione della struttura dei costi infrastrutturali, coerente con le iniziative recentemente annunciate al mercato su razionalizzazione del perimetro infrastrutturale e revisione delle relazioni commerciali strategiche.

L’operatore avvierà con Inwit trattative per definire un piano di migrazione pluriennale, finalizzato a garantire continuità operativa dopo la scadenza del contratto, nel rispetto dei reciproci obblighi sanciti dall’Msa.

Contestualmente, Tim si dichiara disponibile a valutare con Inwit una revisione complessiva delle condizioni economiche e di servizio dell’accordo, nell’interesse di tutti gli stakeholder e in un’ottica di prosecuzione degli investimenti infrastrutturali strategici per il Paese.

Implicazioni future per il mercato delle torri e gli investimenti 5G

La mossa del gruppo Tim, che segue la disdetta congiunta notificata da Fastweb e Vodafone, apre una nuova fase negoziale nel mercato italiano delle torri, con possibili riflessi su canoni, durata dei contratti e modelli di condivisione delle infrastrutture.

Una rinegoziazione complessiva degli accordi potrebbe incidere sui piani di sviluppo di Inwit, ma anche accelerare soluzioni più efficienti per la copertura 4G e 5G, favorendo riduzione dei costi per gli operatori e maggiore pressione competitiva.

Per investitori e regolatore, l’esito delle trattative sarà un indicatore chiave sulla sostenibilità economica del modello “towerco” in Italia e sulla capacità del settore di sostenere gli investimenti richiesti dalla transizione digitale del Paese nei prossimi anni.

FAQ

Che cosa ha deciso il CdA di Tim riguardo all’accordo con Inwit?

Il CdA di Tim ha deliberato l’invio a Inwit della disdetta del Master Service Agreement, con efficacia alla scadenza contrattuale di agosto 2030.

Quando potrebbe diventare efficace anticipatamente la disdetta dell’Msa Tim–Inwit?

Potrebbe diventare efficace dal 31 marzo 2028, se in giudizio o per accordo fosse riconosciuta la rilevanza del cambio di controllo del dicembre 2020.

Perché Tim ha disdetto il Master Service Agreement con Inwit?

La disdetta rientra nel percorso di ottimizzazione dei costi infrastrutturali di Tim e nella revisione delle relazioni commerciali strategiche sul perimetro delle infrastrutture di rete.

Cosa prevede il piano di migrazione pluriennale tra Tim e Inwit?

Prevede una transizione graduale dopo la scadenza del contratto, assicurando continuità operativa e rispetto dei reciproci obblighi contrattuali, con possibile revisione di condizioni economiche e di servizio.

Qual è la fonte delle informazioni sull’accordo Tim–Inwit e sulle disdette?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.